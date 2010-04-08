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Ön Bakış: Asus R.O.G Crosshair IV Formula (AMD 890FX)

Asus'un 890FX yonga setli R.O.G Crosshair IV Formula anakartı mercek altında.
9 yıl
11,2b
1
52
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin bu ay sonunda lanse edeceği 890FX yonga seti için anakart üreticileri yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Asus, yüksek performans segmenti için geliştirilen 890FX yonga setini, R.O.G (Republic of Gamers) serisi anakartlarıyla pazara sürmeyi planlıyor. R.O.G serisi anakartlarına, AMD işlemciler için için hazırladığı nForce 590  SLI çipsetli Crosshair modeliyle başlayan Asus, 890FX çipsetli Crosshair IV Formula modeli için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Satışa başlmak için AMD'den yeşil ışık bekleyen Asus'un yeni anakartı sahip olduğu özel teknolojiler ve yüksek hız aşırtma potansiyeliyle 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle güçlü bir ikili oluşturacak gibi görünüyor.

R.O.G serisi anakart ailesinin hemen her üyesinde olduğu gibi 890FX çipsetli Crosshair IV Formula da kaslı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Özel tasarımlı soğutucusu, yüksek kaliteli komponentleri ve diğer detaylarıyla sahip olduğu potansiyel hakkında önemli ipuçları veren anakart, hem 890FX yonga setinin kendine has yeniliklerine  hem de Asus mühendisleri tarafından geliştirilen özel teknolojilere sahip. Crosshair IV Formula'yı farklı kılan detaylara geçmeden önce aynı yonga setini kullanan diğer anakartlarda da rastlayabileceğimiz 890FX yonga setine özgü yeniliklere değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. 790FX yonga setinin yerine geliştirilen ve muhtemelen 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen 890FX, AMD'nin yonga seti arenasındaki en güçlü silahı olacak zira bilindiği üzere AMD'nin hiyerarşik düzeninde x90FX en tepede yer alarak amiral gemisi görevi üstleniyor. 
 AMD'nin 890FX yonga seti, güney köprüsü olarak SB850 yongası ile geliyor ve yüksek performans isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Geliştirme çalışmalarında hız aşırtma profesyonellerinin ihtiyaçlarına da yer verildiği söylenen 890FX, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere AMD'nin güncel ürün gamında yer alan Soket AM3 işlemcilerin tamamıyla kullanılabilecek.790FX yonga setinde olduğu gibi tam bir çoklu ekran kartı profesyoneli olan 890FX, 790FX dışında diğer yonga setlerinde olmayan önemli bir farklılık olarak Quad Crossfire X desteği de sunuyor. Yani kullanıcılar 890FX yonga setini kullanan anakartların önemli bir kısmında diledikleri takdirde, dört adet ekran kartını bir arada kullanabilecekler. Anakartların bir kısmında diyoruz zira kalan kısımdaki anakartların bir bölümünde dört adet PCIe x16 slotu bulunmadığını, diğer bir bölümünde ise PCIe x16 slotlarının oldukça yakın tasarlandığını dolayısıyla pratik anlamında dörtlü ekran kartı kurulumunun mümkün olmadığını görüyoruz.
8 serisi yonga seti ailesinin tamamı için altını çizebileceğimiz en önemli güncelleme, yeni güney köprüsü olacaktır. Geçtiğimiz ay lanse edilen 890GX yonga setiyle bizleri selamlayan SB850 yongası,  doğal SATA-III (SATA 6Gbps) desteği ile dikkat çekiyor. Intel'de üçüncü parti kontrolcü ile sağlanan SATA-III desteğini, SB850 ile doğal bir şekilde sunmaya başlayan AMD bu avantajını 890FX ile de sürdürüyor. USB 3.0 teknolojisi için de çalışmalarını sürdüren AMD, bu aşamada Intel ile benzer şekilde üçüncü parti kontrol yongalarına ihtiyaç duyuyor. Her ne kadar AMD'nin USB 3.0 destekli yeni bir yonga için artık son aşamaya geldiği belirtilise bile şu an için kullanımda olan bir çözüm bulunmuyor dolayısıyla ağırlıklı olarak NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 host kontrolcüsüne yer verildiğini görüyoruz. Peki Asus, 890FX  yonga setini nasıl yorumluyor ? Bu sorunun cevabını bulmak için Crosshair IV Formula'ya biraz daha yakından bakacağız.
Asus Crosshair IV Formula, 890FX yonga setiyle gelen özelliklerin tamamını bünyesinde barındırıyor. Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Özellikle bellek desteği önemli bir nokta zira satışta olan mevcut AMD çözümlerinde bellek hızını 1600MHz'in üzerine çıkartmak görece zor ve problemliyken Asus, Crosshair IV Formula modelinde çok daha yüksek bellek hızlarına sorunsuzca ulaşılabileceği, kullanıcıların hız aşırtma ile 2000MHz'i görebileceği söyleniyor. Siyah renkli baskılı devresi, yüksek stabilite için uzun ömürlü katı kapasitörleri ve ısı iletim teknolojisini esas alan özel tasarımlı soğutucusu sayesinde meraklı gözleri üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayan Crosshair  IV Formula, dört adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. Çoklu ekran kartı deneyimi için konumlandırılan dört adet PCIe x16 slotuna ek olarak ses kartı gibi bileşenler için  Crosshair IV Formula'da PCI slotları da unutulmamış. Kuzey ve Güney köprüleriyle birlikte güç devrelerini de kapsayan özel soğutucunun görünümü kadar performansıyla da etkili olduğu ve rekor kırmak isteyen kullanıcıları yarıyolda bırakmayacağı belirtiliyor.
Crosshair IV Formula ile Asus'un üzerinde durduğu en önemli detaylardan biri de çekirdek açma yeteneği. Bilindiği üzere AMD'nin bazı işlemcileri, çeşitli nedenlerden ötürü çekirdek ve/veya bellek kapama yöntemi kullanılarak hazırlandığı için örneğin çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisinde, güney köprüsü SB710 veya SB750'den oluşan yani ACC desteği sunan herhangi bir anakart ile kapalı çekirdekler açılabiliyor ve günün sonunda işlemci dört çekirdekli olarak kullanabiliyordu. Bazı kaynaklara göre SB850 köprüsünde bu uygulama doğal yollarla yapılamıyor ancak anakart üreticileri kendi geliştirecekleri methodlarla bu yöntemi mümkün kılabiliyorlar. İşte bu noktada devreye giren Asus 890GX çipsetli modellerinde olduğu gibi 890FX tabanlı Crosshair IV Formula'nın da çekirdek açma yeteneğine de sahip olduğunu belirtiyor. Core Unlock teknolojisi sayesinde kullanıcıların basit birkaç adımda çekirdek açabileceğini [elverişli işlemcilerle] belirten Asus, 8 serisi anakartlarında çekirdek aşırtma desteğine büyük önem veriyor.
Crosshair IV Formula'nın bir diğer dikkat çekici özelliği ise R.O.G Connect teknolojisi. Serinin daha önceki modellerinde de gördüğümüz bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, anakartın üzerindeki bağlantı noktasını kullanarak örneğin dizüstü bilgisayarlarını Crosshair IV Formula'ya bağlayabiliyor ve yine Asus tarafından geliştirilen özel bir uygulama ara birimi ile anakartın tüm parametrelerini dizüstü bilgisayar üzerinden değiştirebiliyorlar. Özellik listesindeki teknolojilerinin önemli bir kısmı hız aşırtma odaklı olan  Crosshair IV Formula, sahip olduğu Go Button isimli düğme ile otomatik hız aşırtma olanağı da tanıyor. Bu noktada ilginç bir detayın altını çizmekte fayda var zira hem R.O.G Connect hem de Go Button gibi özelliklerin geliştirilmesinde Asus'un, otomobil dünyasından esinlendiğini yönünde bir tahmin yapmtak ta mümkün.R.O.G Connect için notebook ile motor ECU değerlerinin değiştirildiği Hızlı ve Öfkeli, Go Button içinse Nitrojen sistemini harekete geçiren "Go Baby" butonlu Delorian Mustang'in kullanıldığı 60 Saniye filmi akıllara gelmiyor değil.
Go Button ile Windows ortamında tek tuşla overclock desteği sunan Crosshair IV Formula üzerinde ayrıca  açma ve kapama butonlarına da yer veriliyor. Profesyonel hız aşırtmacılar için multimetre ile voltaj okuma olanağı sunan da sunan Crosshair IV Formula, GameFirst teknolojisi ile ağ trafiğini kontrol ederek kaynakları çevrimiçi oyunlar için yeniden düzenleyebiliyor. Ayrıca MemPerfect, MemOK!, CPU Level Up, Extreme Tweaker, iROG, ASUS Q-LED, Loadline Calibration, Q-Fan plus ve  Voltiminder LED gibi çok sayıda özelliğe sahip olan Crosshair IV Formula, SATA-III ve USB 3.0 desteği ile yeni nesil depolama sürücülerine de destek sunuyor. BIOS tasarımıyla da iddialı olan Asus, Crosshair IV Formula üzerindeki pek çok parametrenin  BIOS üzerinden değiştirilebileceğini, bu sayede hız aşırtma denemelerinde ulaşılmak istenen hedef için güçlü bir kombinasyon oluşturulabileceğini belirtiyor. Gigabit Ethernet, 7.1 kanal Supreme FX ses ve FireWire portu gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Asus Crosshair IV Formula'nın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, Asus bir üst seviyesi için benzer şekilde yine 890FX yonga setini kullanan Crosshair IV Extreme modelini de pazara sunacak. 

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DH Misafiri 8 yıl
Bu anakartı aldım.Fakat almış olduğum Geil Black Dragon 4GB DDR3 2000MHz CL9 Dual Low Voltage Kit Bellek (2x2GB)uyum sorunu yaşattı.Hangi ramle verim alabilirim acaba?
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anil_yuksel 8 yıl
arkadaşlar 1 tane siyah sata portu var 6 tanede kırmızı var bunların farkı nedir yada hangisi sataIII bilen bir arkadaş yardımcı olabilirse sevinirim
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tayftua 9 yıl




[Kunye=][DHTUBE=]
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tayftua 9 yıl
sayın dh misafiri kesinlikle düşüncelerime tercüman olmuşsun sana katılıyorum.kaç kişi 3 yada 4 adet ekran kartı kullanıyor bu memlekette çok gereksiz 1 adet ekran kartı bile hali hazırda fazla fazla işimi görürken.buda anlaşılıyorki buda şunu gösteriyor..amd ve intel vede ekran kartı üreticileri anakart üreticilerine baskı yapıyor..amaç daha çok kart satmak ve milleti kaz yerine koyup daha fazla yolmak.örnek verecek olursak bende asus kullanıyorum ve 3 adet ekran kartı slotu var ve hiçbir zaman 2.yi bile alıp takmayı düşünmedim ...saygılar
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DH Misafiri 9 yıl
Öncelikle herkese merhaba. Yaklaşık bir senedir AMD tabanlı bir sistem kurma düşüncem var. Ve bundan dolayı piyasaya sürülen bütün yeni anakartları çok yakından takip ediyorum. Fakat hangi marka ya da hangi model olursa olsun istediğim gibi bir anakartla henüz karşılaşabilmiş değilim. Kastettiğim konu özellikle PCI yuvaları. Bütün büyük firmaların bu konuda genellikle Overclock'çuları ya da cebi şişkin üst düzey kullanıcıları düşünerek anakartlar tasarlamaları oldum olası canımı sıkıyor. Allah aşkına normal bir kullanıcının 2 adet PCI EXP X16 neyine yetmiyor. Acaba bir araştırma yapılsa tüm dünyadaki PC kullanıcılarının kaç tanesinin crossfire ya da SLİ lı bir sistemi var. Bence 2 den fazla PCI EXP X16 yuvası tamamen gereksiz. Yukarıda arkadaşlar da belirtmişler; ses kartı, tv kartı, Wi-fi kartı ya da çeşitli multimedya kartları olanlar ya da bu kartları da kuracakları sistemde düşünenler nasıl bir çözüm yolu bulacak. Bunun iki yolu var; ya bütün firmalar yuva dağılımına dikkat edecek ya da PC lerde kullanılan bütün kartlar (TV kartı, ses kartı, Wi-fi kartı ...) PCI EXP X16 arabirimi ile PC ye bağlanacak. Evet ASUS güzel bir anakart üretmiş, özellikle de görsel açıdan ama PCI yuvalarının dağılımı çok başarısız. Bir ara Gigabyte'ın bir anakartını çok beğenmiştim "GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0)" fakat USB 3.0 ve SATA 6 Gbps desteği olmadığından bu özelliklere sahip yeni kartların çıkmasını bekledim. Çıkanların durumu da ortada gerçi. Bir diğer canımı sıkan husus da; bazı anakartlarda Kuzey Köprüsü soğutucusunun ya da çift slot soğutucu tasarımlı ekran kartlarının diğer PCI, PCI EXP X1, PCI EXP X2, PCI EXP X4 ya da PCI EXP X16 yuvalarını yok etmesi. Bence en ideal dağılım; 2 adet PCI, 2 adet PCI EXP X1, 2 adet PCI EXP X16 ve 1 adet PCI EXP X4. Asus yeni bir anakartında ekran kartının takılacağı slotu ortalarda bir yere yerleştirmiş, ilgilenen arkadaşlar görmüşlerdir. Bence mükemmel bir çözüm olmuş.Bildiğim kadarıyla zaten maksimum 7 yuva oluyor anakart üzerinde. Bence en ideal olan yerleşim yukardan aşağı X1-X1-X4-X16-PCI-PCI-X16. Arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorlar, düşüncelerini bildirirlerse mutlu olurum. Herkese saygılar...
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renklem 9 yıl
DH Misafiri

Öncelikle herkese merhaba. Yaklaşık bir senedir AMD tabanlı bir sistem kurma düşüncem var. Ve bundan dolayı piyasaya sürülen bütün yeni anakartları çok yakından takip ediyorum. Fakat hangi marka ya da hangi model olursa olsun istediğim gibi bir anakartla henüz karşılaşabilmiş değilim. Kastettiğim konu özellikle PCI yuvaları. Bütün büyük firmaların bu konuda genellikle Overclock'çuları ya da cebi şişkin üst düzey kullanıcıları düşünerek anakartlar tasarlamaları oldum olası canımı sıkıyor. Allah aşkına normal bir kullanıcının 2 adet PCI EXP X16 neyine yetmiyor. Acaba bir araştırma yapılsa tüm dünyadaki PC kullanıcılarının kaç tanesinin crossfire ya da SLİ lı bir sistemi var. Bence 2 den fazla PCI EXP X16 yuvası tamamen gereksiz. Yukarıda arkadaşlar da belirtmişler; ses kartı, tv kartı, Wi-fi kartı ya da çeşitli multimedya kartları olanlar ya da bu kartları da kuracakları sistemde düşünenler nasıl bir çözüm yolu bulacak. Bunun iki yolu var; ya bütün firmalar yuva dağılımına dikkat edecek ya da PC lerde kullanılan bütün kartlar (TV kartı, ses kartı, Wi-fi kartı ...) PCI EXP X16 arabirimi ile PC ye bağlanacak. Evet ASUS güzel bir anakart üretmiş, özellikle de görsel açıdan ama PCI yuvalarının dağılımı çok başarısız. Bir ara Gigabyte'ın bir anakartını çok beğenmiştim "GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0)" fakat USB 3.0 ve SATA 6 Gbps desteği olmadığından bu özelliklere sahip yeni kartların çıkmasını bekledim. Çıkanların durumu da ortada gerçi. Bir diğer canımı sıkan husus da; bazı anakartlarda Kuzey Köprüsü soğutucusunun ya da çift slot soğutucu tasarımlı ekran kartlarının diğer PCI, PCI EXP X1, PCI EXP X2, PCI EXP X4 ya da PCI EXP X16 yuvalarını yok etmesi. Bence en ideal dağılım; 2 adet PCI, 2 adet PCI EXP X1, 2 adet PCI EXP X16 ve 1 adet PCI EXP X4. Asus yeni bir anakartında ekran kartının takılacağı slotu ortalarda bir yere yerleştirmiş, ilgilenen arkadaşlar görmüşlerdir. Bence mükemmel bir çözüm olmuş.Bildiğim kadarıyla zaten maksimum 7 yuva oluyor anakart üzerinde. Bence en ideal olan yerleşim yukardan aşağı X1-X1-X4-X16-PCI-PCI-X16. Arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorlar, düşüncelerini bildirirlerse mutlu olurum. Herkese saygılar...



GA-MA790FXT-UD5P belirttiğiniz modelin GA-MA790FXTA-UD5P diye bir modeli çıktı. Sata III ve Usb 3 var ancak ikisini birlikte kullanmak sorun teşkil ediyor diye biliyorum. 4 PCIe yuvasına gelince ben de birçok kişinin kullandığını düşünmüyorum. çoğu kişi, pencereli kasalardan manzarasını seyrediyorlardır diğer 3 ya da 2 pcie yuvasının. Ancak bu pcie yuvalarının model yaratmakta aksesuar olduğunu unutmamak gerekli; ud4, ud5, ud6 vesaire.
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milyondabir 9 yıl
bu anakartda CREATIVE X-FI TITANIUM FATAL1TY ses karti olanlar yada bunun gibi baska ses karti olanlar . nasil calistiracak merak ettim ses kartini girisi nereye takacak
PCI Express 1x ses kartinin girisi
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renklem 9 yıl
Asus'un 890GX modeli Türkiye'ye 350-380 TL'den giriş yaptı. 890FX ne kadardan giriş yapar bilmiyorum. Ben Anakartların, İşlemci fiyatlarından daha pahalı olmasını anlayamıyorum. En güncel işlemciden daha pahalı bir Amd Anakartı, ya da ram.. Komik
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UzmaN345 9 yıl
su sogutma ile 4 CF yapılabilir 5870 850MHz çalıştırılır 5970x2 daha iyi sonuç verir D
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muvaZaa xD 9 yıl
En kısa zamanda Mesut Bey den bu anakartın incelemesini istiyorum
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Barış. 9 yıl
Tasarım bence güzel olmuş
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huseyincarnege 9 yıl
ŞEKİL OLMUŞ AMA BİDE PCıepx koysalarmış
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burning-turning 9 yıl
Chipset soğutucusunun çok abartılı olmaması büyük boy işlemci soğutucularını anakart üzerine rahat bir şekilde montajlama olanağı sunar. Örnek vermek gerekirse NOCTUA NH-D14.
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BarGoS 9 yıl
bu anakarta ddr3 2000mhz 4gb ram koyduktan sonra ve x6 işlemci taktıktan sonra 3 kanal ram desteğine ihtiyacınız olacagını sanmıyorum.sanırım kaldıramıyacağı hiç bir işlem olamaz. bu arada anakart on numara duruyor , testleri çıksın ondan sonra gerçek ortaya tam anlamıyla dökülür.
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DH Misafiri 9 yıl
ben 4 kanal ram istiyorum 256bit olsun da biraz olsun rahatlarız. :)) daha işletim sisteminde 64biti anca kullanıyoruz. bendeki Phenom II X3 720@ X4 975 fusion II 'ye kadar çok rahat götürür. kolay gelsin
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