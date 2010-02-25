Ön bakış: MSI Radeon HD 5870 Lightning

2 - 6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da gerçekleştirecek CeBIT 2010 fuarıyla birlikte ekran kartı dünyasında tansiyon yükselecek ve gerilim artacak. ATi Radeon HD 5000 jenerasyonuyla grafik endüstrinin endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ve tek ekran kartı ailesine sahip olan AMD'ye karşı Nvidia'nın sessizliğini CeBIT 2010 fuarında bozması ve 26 Mart öncesinde yeni nesil ekran kartlarını CeBIT 2010 fuarında göstermesi bekleniyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle AMD'nin tek ve çift GPU'lu mevcut tüm modellerine rakip olması beklenen Nvidia'nın asıl sürprizini ise ikinci çeyrekte yapması ve çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini endüstrinin en hızlı ekran kartını lanse etmesi bekleniyor.

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Nvidia'daki yeni mode hareketliliğinin AMD'deki karşılığı ise yüksek performans segmenti için hazırlanan özel tasarımlı ve hız aşırtma dostu çözümler olacak. Yılın ikinci yarısında ATi Radeon HD 5000 serisini tamamiyle güncellemesi ve ikinci nesil DirectX 11 kartlarını pazara sürmesi beklenen AMD, aradaki zaman farkını fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip, yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı modellerle doldurmayı planlıyor. Özel tasarımlı ekran kartları için üreticilere gerekli izinleri veren firma, iş ortakları tarafından hazırlanan özel modellerle güçlü pozisyonunu korumayı hedefliyor. Bu noktada devreye giren üreticilerin geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştıkları özel tasarımlı çözümleri CeBIT 2010 fuarında duyurmaları beklenirken, ilk hamleyi MSI yaptı ve ilk kez CES 2010 fuarında gösterdiği Radeon HD 5870 Lightning modelini resmi olarak duyurdu. Biz de bu yazımızda Radeon HD 5870 Lightning modelini tüm detaylarıyla masaya yatıracağız.

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli MSI, yüksek performans sınıfı için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarını bir süredir Lightning serisi altında konumlandırdığını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl lanse ettiği GeForce GTX 260 Lightning modeliyle, sınıfında 1.1GHz GPU hızına ulaşan ilk üretici olmayı başaran MSI, GeForce GTX 275 Lightning ile Nvidia tabanlı mevcut tüm ekran kartları içerisinde en hızlı GPU hızına ulaştığını [hız aşırtma ile] ve çok sayıda dünya rekoruna imza attığına dikkat çekiyor. Nvidia tarafındaki başarıdan sonra Lightning markası ile DirectX 11 arenasına da adım atan MSI, tasarım çalışmaları aylardır devam eden Radeon HD 5870 Lightning modelini resmiyete kavuşturdu. Gerek tasarım özellikleri gerekse de yüksek kaliteli komponentleriyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünen HD 5870 Lightning, üretici firma MSI tarafından "5870'lerin Kralı" olarak gösterilirken, haberimizin ilerleyen bölümlerinde kartı etraflıca masaya yatıracağız.

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MSI'ın açıklamalarına göre Radeon HD 5870 Lightning, sınıfının en iyisi olmak ve hız aşırtmacıların hayallerini gerçekleştirmek üzere tasarlanan özel bir çözüm. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'su haricinde, referans tasarımlı ATi Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında ortak çok az özelliği bulunan yeni model, baskılı devre tasarımından komponent dizilimine ve VRM tasarımına kadar ciddi değişiklikler içeriyor. Açıklanan bilgilere göre Radeon HD 5870 Lightning endüstride ilk defa 15 fazlı (13+2) güç tasarımı kullanıyor. Referans tasarım ATi Radeon HD 5870'in 7 fazlı (5+2) güç tasarımına sahip olduğu dikkate alındığında aradaki fark çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Grafik işlem birimi için 13, bellekler içinse 2 fazlı güç tasarımıyla, referans tasarımdan farklı olarak GPU'nun ihtiyaçları doğrultusunda iki kata kadar daha fazla güç sağlayabilen Lightning, özelleştirilmiş güç tasarımını iki adet 8-pin PCIe güç girişiyle besliyor.

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MSI Radeon HD 5870 Lightning modeli ile tanıtılan bir diğer yeni özellik ise LPL (Lightning Power Layer) olarak tanımlanan geliştirilmiş baskılı devre tasarımı. MSI tarafından açıklanan bilgilere göre kullanılan baskılı devre tasarımında grafik işlem birimi ve bellek modülleri için ayrı güç devreleri kullanılıyor ve bu sayede farklı sinyal seviyeleri ayrıştırılarak hız aşırtma uygulamalarında daha düşük sinyal gürültüsü, daha yüksek stabilite ve daha iyi PCB soğutması hedefleniyor. Radeon HD 5870 Lightning modeli için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise GPU için tamamiyle Hi-C Cap kullanılması. MSI'a göre, tantal çekirdekli özel kapasitörler ile ekstrem çalışma koşullarında daha yüksek termal stabilite, %25'e kadar daha yüksek çalışma sıcaklığı, daha yüksek enerji verimliliği ve özel soğutucu ya da bloklar [LN2 için] kurulum kolaylığı gibi sağlanabiliyor. Hi-C Cap ile birlikte MSI, Radeon HD 5870 modelinde yeni nesil Proadlizer kapasitör kullandığını belirtiyor.

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Elimize ulaşan teknik dökümanlara göre Proadlizer ile 1000uF seviyesinde yüksek direnç ve 1 m ? düzeyinde ultra-düşük ESR değerleri elde edebilmek mümkün. MSI Radeon HD 5870 Lightning modelinin profesyonel hız aşırtmacıları hedef alan bir diğer önemli özelliği ise V-Check Points adı verilen donanımsal voltaj okuma noktaları. Bu noktalar sayesinde profesyonel kullanıcılar, bir multimetre yardımıyla GPU ve bellek voltajlarını ayrı ayrı okuyarak yazılım kaynaklı hatalı okumalara karşı daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilecekler. Soğutma konusunda da iddialı olan MSI, Radeon HD 5870 Lightning modelinde Twin Frozr II soğutucusunu kullanıyor. 8cm çapında iki adet ultra sessiz fana ve her biri 8mm kalınlığında iki adet Bakır ısı borusuna sahip olan Twin Frozr II soğutucusu ile Radeon HD 5870 Lightning modelinin, referans tasarımlı ATi Radeon HD 5870'e kıyasla 12 derece daha serin çalıştığı ayrıca %90 daha iyi ısı transferi gerçekleştirebildiği belirtiliyor.

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Olası dünya rekorları için Sıvı Azotla yapılacak ekstrem hız aşırtma çalışmalarında, ideal LN2 kullanımı için GPU etrafındaki komponent dizilimine büyük bir hassasiyet gösterdiğini söyleyen MSI, yeni modelini Afterburner yazılımıyla birlikte sunarak son kullanıcıların tek bir ara birim üzerinde başta saat hızı olmak üzere voltaj değerlerine ve fan çalışma hızlarına müdahele edebilmelerine olanak tanıyacağını söylüyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri de 4800MHz'de görev yapan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör kurulumları için de Eyefinity teknolojisine destek sunan MSI Radeon HD 5870 Lightning, altın kaplı DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Profesyoneller hız aşırtmacıların GPU hızını 1450MHz'e çıkartarak HD 5870 için en hızlı GPU hızını MSI'a kazandırdıkları Lightning modelinin Mart ayında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.