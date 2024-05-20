Intel durmuyor: Falcon Shores GPU 1500W tüketecek

Intel Falcon Shores sınır tanımayacak
Kaçıranlar için Intel Falcon Shores, genel amaçlı işleme (x86 çekirdekleri) ve Xe çekirdekleri ile yapay zeka ve HPC iş yüklerine odaklanan çok katmanlı bir GPU olacak. Daha önce ise Intel, watt başına beş kat daha yüksek performans ve 'basitleştirilmiş' bir programlama modeline işaret etmişti. Ancak, şirket henüz ayrıntılı performans beklentilerini açıklamadı.
ComputerBase'den gelen son sızıntılar ise, bu iddiaları doğrular nitelikte. Öyle ki Intel'den alınan bir yorumda Falcon Shore'un x86 ve Xe GPU çekirdeklerini birleştirerek müthiş bir performans sunduğu belirtildi. Ancak bu performansın bedeli 1500 W'lık güç tüketimi ile sonuçlanıyor.
Ayrıca söz konusu güç tasarımınının daha güçlü bir soğutmaya ihtiyaç duyacağını belirtelim. Bu aşamada Intel ve ortaklarının sıvı soğutmaya yöneleceleği doğrulandı. Dolayısıyla (şimdilik) hava soğutmalı bir versiyon planda yok. Ek olarak 1500W TDP'nin en üst konfigürasyon olabileceğini unutmamak gerek. Bu da 1000W aralığında standart hava soğutmalı veya pasif soğutmalı tasarımlar ile sonuçlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.