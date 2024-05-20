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    Intel durmuyor: Falcon Shores GPU 1500W tüketecek

    Intel Falcon Shores GPU, x86 ve Xe GPU çekirdeklerini birleştirerek AI ve HPC iş yükleri için müthiş bir performans sunacak. Ancak 1500 W'lık bir güç tüketimi ile geliyor.
    Önce Nvidia şimdi Intel: Falcon Shores 1500W tüketecek! Tam Boyutta Gör
    Intel, 2025 yılında piyasaya çıkacak Falcon Shores serisi ile AI ve Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanında sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Ancak söz konusu performans, 1500W'lık devasa bir güç tüketimi ile sonuçlanabilir. Bu rakam, Nvidia'nın halihazırda mevcut olan B200 GPU‘sundan (1000 W) bile daha fazla.

    Intel Falcon Shores sınır tanımayacak

    Kaçıranlar için Intel Falcon Shores, genel amaçlı işleme (x86 çekirdekleri) ve Xe çekirdekleri ile yapay zeka ve HPC iş yüklerine odaklanan çok katmanlı bir GPU olacak. Daha önce ise Intel, watt başına beş kat daha yüksek performans ve 'basitleştirilmiş' bir programlama modeline işaret etmişti.  Ancak, şirket henüz ayrıntılı performans beklentilerini açıklamadı.

    ComputerBase'den gelen son sızıntılar ise, bu iddiaları doğrular nitelikte. Öyle ki Intel'den alınan bir yorumda Falcon Shore'un x86 ve Xe GPU çekirdeklerini birleştirerek müthiş bir performans sunduğu belirtildi. Ancak bu performansın bedeli 1500 W'lık güç tüketimi ile sonuçlanıyor.  

    Önce Nvidia şimdi Intel: Falcon Shores 1500W tüketecek! Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırmak gerekirse, bunun Nvidia'nın halihazırda mevcut olan B200 GPU‘sundan (1000 W) bile daha fazla olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Intel'in Falcon Shores'u beslemek için muhtemelen özel modüllere ihtiyacı olacak. Zira en son OAM spesifikasyonu (OAM 2.0) bile yalnızca 1000W ile sınıflandırılmış durumda. Nvidia B200'ün güç tüketimi ise muhtemel olarak 1.200W'ı geçmeyecek.

    Ayrıca söz konusu güç tasarımınının daha güçlü bir soğutmaya ihtiyaç duyacağını belirtelim. Bu aşamada Intel ve ortaklarının sıvı soğutmaya yöneleceleği doğrulandı. Dolayısıyla (şimdilik) hava soğutmalı bir versiyon planda yok. Ek olarak 1500W TDP'nin en üst konfigürasyon olabileceğini unutmamak gerek. Bu da 1000W aralığında standart hava soğutmalı veya pasif soğutmalı tasarımlar ile sonuçlanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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