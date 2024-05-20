Intel durmuyor: Falcon Shores GPU 1500W tüketecek

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Tam Boyutta Gör Intel, 2025 yılında piyasaya çıkacak Falcon Shores serisi ile AI ve Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanında sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Ancak söz konusu performans, 1500W'lık devasa bir güç tüketimi ile sonuçlanabilir. Bu rakam, Nvidia'nın halihazırda mevcut olan B200 GPU‘sundan (1000 W) bile daha fazla.

Intel Falcon Shores sınır tanımayacak

Kaçıranlar için Intel Falcon Shores, genel amaçlı işleme (x86 çekirdekleri) ve Xe çekirdekleri ile yapay zeka ve HPC iş yüklerine odaklanan çok katmanlı bir GPU olacak. Daha önce ise Intel, watt başına beş kat daha yüksek performans ve 'basitleştirilmiş' bir programlama modeline işaret etmişti. Ancak, şirket henüz ayrıntılı performans beklentilerini açıklamadı.

ComputerBase'den gelen son sızıntılar ise, bu iddiaları doğrular nitelikte. Öyle ki Intel'den alınan bir yorumda Falcon Shore'un x86 ve Xe GPU çekirdeklerini birleştirerek müthiş bir performans sunduğu belirtildi. Ancak bu performansın bedeli 1500 W'lık güç tüketimi ile sonuçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırmak gerekirse, bunun Nvidia'nın halihazırda mevcut olan B200 GPU‘sundan (1000 W) bile daha fazla olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Intel'in Falcon Shores'u beslemek için muhtemelen özel modüllere ihtiyacı olacak. Zira en son OAM spesifikasyonu (OAM 2.0) bile yalnızca 1000W ile sınıflandırılmış durumda. Nvidia B200'ün güç tüketimi ise muhtemel olarak 1.200W'ı geçmeyecek.

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Ayrıca söz konusu güç tasarımınının daha güçlü bir soğutmaya ihtiyaç duyacağını belirtelim. Bu aşamada Intel ve ortaklarının sıvı soğutmaya yöneleceleği doğrulandı. Dolayısıyla (şimdilik) hava soğutmalı bir versiyon planda yok. Ek olarak 1500W TDP'nin en üst konfigürasyon olabileceğini unutmamak gerek. Bu da 1000W aralığında standart hava soğutmalı veya pasif soğutmalı tasarımlar ile sonuçlanabilir.

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