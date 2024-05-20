Intel’in "Lunar Lake" işlemcileri el konsollarında kullanılacak

Lunar Lake ile Intel’de oyunun içinde
Weibu, kendi el konsolunu haziran ayında başlayacak olan Computex fuarında sergileyecek. Lenovo, MSI, Logitech ve diğerlerinin aksine bu firma, yükselmekte olan bu pazarda büyük bir isim değil. Firma daha çok OEM/ODM hizmetleri sağlayan bir şirket. Öte yandan Intel Core tabanlı tek el konsolu MSI’ın Claw A1M modeli olmuştu. Diğer çoğu üretici AMD’nin Ryzen Z1 gibi çözümlerini kullanıyor.
Öte yandan Weibu’nun cihazı 1920 x 1200 çözünürlüğe ve maksimum 120Hz yenileme hızına sahip 10,95 inç dokunmatik ekrana sahip olacak. 7500 - 8533 MT/s arasında çalışması gereken 64 GB'a kadar LPDDR5x bellek yapılandırması da dikkat çekiyor. Firma, ürününde kullanacağı Lunar Lake işlemcisi hakkında ise herhangi bir detay vermedi.
Intel ise geçtiğimiz dönemlerde Lunar Lake'in 15 watt ve altında çalışan ultra taşınabilir cihazlar için optimize edileceğini söylemişti. Lunar Lake'in ayrıca Meteor Lake'ten üç kat daha fazla TOPS'a sahip bir NPU'ya sahip olması bekleniyor. Son olarak Intel Core ailesi el konsollarında çok sınırlı bir ilgi görmüştü. Weibu GP10 ile üreticilerin Lunar Lake’i daha yoğun bir şekilde benimseyip benimsemeyeceğini ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.