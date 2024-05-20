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Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında Intel, yeni nesil Core Ultra Series 2 "Lunar Lake" yongalarının yıl sonundan önce çıkacağını söylemişti. Anlaşıldığı kadarıyla yeni yongalar gerçekten de yıl sonuna yetişecek, hatta elde taşınabilir bir oyu cihazında yer alabilecek kadar da güç tasarrufu sağlayacaklar. Intel henüz Lunar Lake'i resmi olarak piyasaya sürmedi ancak Çinli Shenzhen Weibu şirketi GP10 el konsolunda Lunar Lake ailesini kullanmayı planlıyor.

Lunar Lake ile Intel’de oyunun içinde

Weibu, kendi el konsolunu haziran ayında başlayacak olan Computex fuarında sergileyecek. Lenovo, MSI, Logitech ve diğerlerinin aksine bu firma, yükselmekte olan bu pazarda büyük bir isim değil. Firma daha çok OEM/ODM hizmetleri sağlayan bir şirket. Öte yandan Intel Core tabanlı tek el konsolu MSI’ın Claw A1M modeli olmuştu. Diğer çoğu üretici AMD’nin Ryzen Z1 gibi çözümlerini kullanıyor.

Öte yandan Weibu’nun cihazı 1920 x 1200 çözünürlüğe ve maksimum 120Hz yenileme hızına sahip 10,95 inç dokunmatik ekrana sahip olacak. 7500 - 8533 MT/s arasında çalışması gereken 64 GB'a kadar LPDDR5x bellek yapılandırması da dikkat çekiyor. Firma, ürününde kullanacağı Lunar Lake işlemcisi hakkında ise herhangi bir detay vermedi.

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Intel ise geçtiğimiz dönemlerde Lunar Lake'in 15 watt ve altında çalışan ultra taşınabilir cihazlar için optimize edileceğini söylemişti. Lunar Lake'in ayrıca Meteor Lake'ten üç kat daha fazla TOPS'a sahip bir NPU'ya sahip olması bekleniyor. Son olarak Intel Core ailesi el konsollarında çok sınırlı bir ilgi görmüştü. Weibu GP10 ile üreticilerin Lunar Lake’i daha yoğun bir şekilde benimseyip benimsemeyeceğini ise zaman gösterecek.

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Intel’in "Lunar Lake" işlemcileri el konsollarında kullanılacak