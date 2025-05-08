Xiaomi, Alexa destekli QLED FX Pro 2025 televizyon serisini duyurdu

Xiaomi QLED FX Pro 2025 neler sunuyor?
Xiaomi QLED FX Pro 2025, 4K çözünürlüğe sahip QLED ekran ile geliyor. Quantum Dot teknolojisine sahip panel, DCI-P3 geniş renk gamını ve 1.07 milyar renk desteğini beraberinde getiriyor. HDR10+ desteği, daha iyi kontrast ve parlaklık sağlarken, Filmmaker Mode özelliği sayesinde görüntüdeki parazit azaltma ve hareket düzeltme gibi işlevler kapatılabiliyor. Ayrıca 178 derecelik izleme açısına sahip.
Oyun tarafında ise Game Booster ve 120Hz yenileme hızı ile gelen Xiaomi QLED FX Pro 2025'in MEMC desteği de mevcut. Ses bölümünde ise, 43 inçlik modelde toplam 30W, 55 inçlik modelde ise 34W gücünde hoparlör bulunuyor. Her iki modelde Dolby Audio, DTS-HD ve DTS Virtual:X ses teknolojileri ile destekleniyor.
- Ekran: 43/55 inç, 4K (3840x2160), Quantum Dot, 60Hz (Game Booster ile 120Hz), HDR10+, DCI-P3, Filmmaker Mode
- Hoparlörler: 30W / 34W, Dolby Audio, DTS-HD, DTS Virtual:X
- İşletim sistemi: Fire TV OS
- Platform: 2GB RAM, 32GB depolama, Mali-G52 MC1 GPU, Quad Cortex A55 CPU
- Uzaktan kumanda: Alexa sesli kontrol, Prime Video, Netflix, Amazon Music kısayol tuşları
- Akıllı ev: AirPlay, Miracast
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz)
- Bağlantı noktaları: HDMI 2.0/2.1 x3 (ARC destekli), USB x2, Ethernet, 3.5mm ses jakı, anten girişi
- Video codec desteği: AV1, H.265, H.264, H.263, VP8/VP9, MPEG-1/2, MJPEG
Xiaomi QLED TV FX Pro 2025 fiyatı ne kadar?
Xiaomi'nin yeni QLED TV'leri, Hindistan'da 43 inç için ₹27,999 ($329), 55 inç için ₹39,999 ($469) fiyatla satışa sunulacak. Satışlar ise 14 Mayıs itibarıyla başlıyor. Modelin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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