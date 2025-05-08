Xiaomi, Alexa destekli QLED FX Pro 2025 televizyon serisini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Amazon Fire TV işletim sistemine sahip yeni QLED TV FX Pro 2025 serisini tanıttı. Alexa desteği, 4K QLED panel, HDR10+ ve 120Hz Game Booster gibi özelliklerle gelen televizyonlar 43 inç ve 55 inç olmak üzere iki model içeriyor. İşte QLED FX Pro 2025 özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi QLED FX Pro 2025 neler sunuyor?

Xiaomi QLED FX Pro 2025, 4K çözünürlüğe sahip QLED ekran ile geliyor. Quantum Dot teknolojisine sahip panel, DCI-P3 geniş renk gamını ve 1.07 milyar renk desteğini beraberinde getiriyor. HDR10+ desteği, daha iyi kontrast ve parlaklık sağlarken, Filmmaker Mode özelliği sayesinde görüntüdeki parazit azaltma ve hareket düzeltme gibi işlevler kapatılabiliyor. Ayrıca 178 derecelik izleme açısına sahip.

Tam Boyutta Gör Gücünü Fire TV OS işletim sisteminden alan Xiaomi QLED FX Pro 2025, 4 çekirdekli Cortex A55 CPU ve Mali-G52 MC1 GPU ile destekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 2GB RAM ve 32GB depolamaya yer verilmiş. Ayrıca 3 adet HDMI 2.0&2.1, 2x USB, Ethernet ve 3.5mm ses jakı çıkışları bulunuyor.

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Oyun tarafında ise Game Booster ve 120Hz yenileme hızı ile gelen Xiaomi QLED FX Pro 2025'in MEMC desteği de mevcut. Ses bölümünde ise, 43 inçlik modelde toplam 30W, 55 inçlik modelde ise 34W gücünde hoparlör bulunuyor. Her iki modelde Dolby Audio, DTS-HD ve DTS Virtual:X ses teknolojileri ile destekleniyor.

Ekran: 43/55 inç, 4K (3840x2160), Quantum Dot, 60Hz (Game Booster ile 120Hz), HDR10+, DCI-P3, Filmmaker Mode

Hoparlörler: 30W / 34W, Dolby Audio, DTS-HD, DTS Virtual:X

İşletim sistemi: Fire TV OS

Platform: 2GB RAM, 32GB depolama, Mali-G52 MC1 GPU, Quad Cortex A55 CPU

Uzaktan kumanda: Alexa sesli kontrol, Prime Video, Netflix, Amazon Music kısayol tuşları

Akıllı ev: AirPlay, Miracast

Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz)

Bağlantı noktaları: HDMI 2.0/2.1 x3 (ARC destekli), USB x2, Ethernet, 3.5mm ses jakı, anten girişi

Video codec desteği: AV1, H.265, H.264, H.263, VP8/VP9, MPEG-1/2, MJPEG

Xiaomi QLED TV FX Pro 2025 fiyatı ne kadar?

Xiaomi'nin yeni QLED TV'leri, Hindistan'da 43 inç için ₹27,999 ($329), 55 inç için ₹39,999 ($469) fiyatla satışa sunulacak. Satışlar ise 14 Mayıs itibarıyla başlıyor. Modelin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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Xiaomi, QLED FX Pro 2025 televizyon serisini duyurdu!