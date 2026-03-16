One UI 9'dan ilk görüntüler geldi: İşte yeni bildirim paneli

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisi geçen hafta satışa çıktı. Cihazlar, Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile geliyor. Samsung, serinin en üst modeli olan S26 Ultra’da One UI 9’u test etmeye başladı.

Galaxy S26 Ultra için yayınlanan ilk One UI 9 sürümü, Samsung’un sunucularında tespit edildi. Telefonun global modeli (SM-S948B) için BZC5 ile biten firmware sürümüne sahip ve yaklaşık 2.6 GB indirme boyutunda. Bu, Samsung'un en yeni amiral gemisi akıllı telefonu için Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin geliştirilmesine başladığını gösteriyor. Hatta, Samsung’a en yakın kaynaklardan biri olan Sammobile ekibi, Galaxy S26 Ultra’ya One UI 9 yüklemeyi başardı ve ilk bakış videosunu da yayınladı:

One UI 9 geliştirmesi geçen yıl One UI 8 ile aynı zamanda başladı. Bu, Mayıs sonu ya da Haziran başında herkese açık beta sürümünün yayınlanması, ardından Eylül ayında kararlı sürümün kullanıma sunulması anlamına geliyor. Bu arada, Samsung'un Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'i One UI 9 ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket ayrıca bu yıl daha büyük ekranlı bir katlanabilir telefon da tanıtabilir.

Android 17 Beta 2 yayınlandı: İşte gelen tüm yenilikler

Google, geçen ay yayınlanan ilk beta sürümünün ardından yakın zamanda Android 17 beta 2'yi yayınladı. Güncelleme, çoklu görev iyileştirmeleri, kilit ekranı araç takımı desteği ve farklı ekran boyutlarında uygulamalar için daha iyi uyarlanabilirlik de dahil olmak üzere çeşitli temel iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca SMS OTP koruması ve Gelişmiş Koruma Modu gibi güvenlik özellikleri de ekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: