    One UI 9'dan ilk görüntüler geldi: İşte yeni bildirim paneli

    Samsung, Android 17 güncellemesini test etmeye başladı. Galaxy S26 Ultra için ilk One UI 9 test sürümü yakın zamanda Samsung sunucularında tespit edildi ve ilk video paylaşıldı.

    samsung galaxy s26 ultra one ui 9 beta Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 serisi geçen hafta satışa çıktı. Cihazlar, Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile geliyor. Samsung, serinin en üst modeli olan S26 Ultra’da One UI 9’u test etmeye başladı.

    One UI 9, Galaxy S26 Ultra'da test ediliyor

    Galaxy S26 Ultra için yayınlanan ilk One UI 9 sürümü, Samsung’un sunucularında tespit edildi. Telefonun global modeli (SM-S948B) için BZC5 ile biten firmware sürümüne sahip ve yaklaşık 2.6 GB indirme boyutunda. Bu, Samsung'un en yeni amiral gemisi akıllı telefonu için Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin geliştirilmesine başladığını gösteriyor. Hatta, Samsung’a en yakın kaynaklardan biri olan Sammobile ekibi, Galaxy S26 Ultra’ya One UI 9 yüklemeyi başardı ve ilk bakış videosunu da yayınladı:

    One UI 9 geliştirmesi geçen yıl One UI 8 ile aynı zamanda başladı. Bu, Mayıs sonu ya da Haziran başında herkese açık beta sürümünün yayınlanması, ardından Eylül ayında kararlı sürümün kullanıma sunulması anlamına geliyor. Bu arada, Samsung'un Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'i One UI 9 ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket ayrıca bu yıl daha büyük ekranlı bir katlanabilir telefon da tanıtabilir.

    Google, geçen ay yayınlanan ilk beta sürümünün ardından yakın zamanda Android 17 beta 2'yi yayınladı. Güncelleme, çoklu görev iyileştirmeleri, kilit ekranı araç takımı desteği ve farklı ekran boyutlarında uygulamalar için daha iyi uyarlanabilirlik de dahil olmak üzere çeşitli temel iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca SMS OTP koruması ve Gelişmiş Koruma Modu gibi güvenlik özellikleri de ekliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

