    Android 17, akıllı bildirim kuralları özelliğiyle geliyor

    Android 17, belirli uygulamalar ve kişilerden gelen bildirimler üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayan yeni "Bildirim kuralları" özelliğini getiriyor. Bu özellik, Pixel telefonlara özel olmayacak.

    android 17 bildirim kuralları özelliği Tam Boyutta Gör
    Android’de bildirim kanalları, bildirim şiddetini düşürme, modlar ve yakın zamanda tanıtılan bildirim düzenleyici gibi özelliklerle uygulama bildirimleri iOS’ten çok daha iyi yönetiliyor. Bildirim bombardımanını susturmaya yardımcı bu özelliklere ek olarak Google, Android 17 ile bildirim kuralları özelliğini getiriyor. One UI 9 ile Samsung telefonlara da gelecek Bildirim kuralları, belirli uygulamalardan ve kişilerden gelen bildirimler üzerinde kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı verecek.

    Uygulama ve kişiye özel bildirim kuralları oluşturulabilecek

    Bildirim kuralları özelliğiyle Android kullanıcıları, yalnızca uygulama ayarlarını değiştirmek yerine belirli uygulamalara ve hatta belirli kişilere dayalı özel kurallar oluşturabilecek. Örneğin; WhatsApp’tan tüm bildirimleri kapatmak yerine bildirimlerin bitmek bilmediği fazla aktif bir grubu susturabilecek. Veya belirli bir kişiden gelen mesajların her zaman öncelikli olarak gösterilmesini sağlayabilecek.

    Kullanıcılar, beş farklı bildirim kuralı oluşturabilecek:

    • Sessiz: Bildirimler sessiz; ses veya titreşim yok
    • Engelle: Belirli uygulama veya kişiden gelen bildirimleri gizler
    • Sessiz ve Gruplandır: Tüm bildirimler sessiz ve gruplandırılmış (spam uygulamalar ve grup sohbetleri için ideal ayar)
    • Öne çıkar ve uyar: Önemli kişiler veya uygulamalardan bildirimleri önceliklendirir

    Bildirim kuralları özelliğinin Pixel telefonlara özel olmayacağı, One UI 9 ile Samsung telefonlara da geleceği söyleniyor.

