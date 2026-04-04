Android 17, akıllı bildirim kuralları özelliğiyle geliyor

Uygulama ve kişiye özel bildirim kuralları oluşturulabilecek
Bildirim kuralları özelliğiyle Android kullanıcıları, yalnızca uygulama ayarlarını değiştirmek yerine belirli uygulamalara ve hatta belirli kişilere dayalı özel kurallar oluşturabilecek. Örneğin; WhatsApp’tan tüm bildirimleri kapatmak yerine bildirimlerin bitmek bilmediği fazla aktif bir grubu susturabilecek. Veya belirli bir kişiden gelen mesajların her zaman öncelikli olarak gösterilmesini sağlayabilecek.
Kullanıcılar, beş farklı bildirim kuralı oluşturabilecek:
- Sessiz: Bildirimler sessiz; ses veya titreşim yok
- Engelle: Belirli uygulama veya kişiden gelen bildirimleri gizler
- Sessiz ve Gruplandır: Tüm bildirimler sessiz ve gruplandırılmış (spam uygulamalar ve grup sohbetleri için ideal ayar)
- Öne çıkar ve uyar: Önemli kişiler veya uygulamalardan bildirimleri önceliklendirir
Bildirim kuralları özelliğinin Pixel telefonlara özel olmayacağı, One UI 9 ile Samsung telefonlara da geleceği söyleniyor.
