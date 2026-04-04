Android 17, akıllı bildirim kuralları özelliğiyle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Android’de bildirim kanalları, bildirim şiddetini düşürme, modlar ve yakın zamanda tanıtılan bildirim düzenleyici gibi özelliklerle uygulama bildirimleri iOS’ten çok daha iyi yönetiliyor. Bildirim bombardımanını susturmaya yardımcı bu özelliklere ek olarak Google, Android 17 ile bildirim kuralları özelliğini getiriyor. One UI 9 ile Samsung telefonlara da gelecek Bildirim kuralları, belirli uygulamalardan ve kişilerden gelen bildirimler üzerinde kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı verecek.

Uygulama ve kişiye özel bildirim kuralları oluşturulabilecek

Bildirim kuralları özelliğiyle Android kullanıcıları, yalnızca uygulama ayarlarını değiştirmek yerine belirli uygulamalara ve hatta belirli kişilere dayalı özel kurallar oluşturabilecek. Örneğin; WhatsApp’tan tüm bildirimleri kapatmak yerine bildirimlerin bitmek bilmediği fazla aktif bir grubu susturabilecek. Veya belirli bir kişiden gelen mesajların her zaman öncelikli olarak gösterilmesini sağlayabilecek.

Kullanıcılar, beş farklı bildirim kuralı oluşturabilecek:

Sessiz: Bildirimler sessiz; ses veya titreşim yok

Engelle: Belirli uygulama veya kişiden gelen bildirimleri gizler

Sessiz ve Gruplandır: Tüm bildirimler sessiz ve gruplandırılmış (spam uygulamalar ve grup sohbetleri için ideal ayar)

Öne çıkar ve uyar: Önemli kişiler veya uygulamalardan bildirimleri önceliklendirir

Bildirim kuralları özelliğinin Pixel telefonlara özel olmayacağı, One UI 9 ile Samsung telefonlara da geleceği söyleniyor.

