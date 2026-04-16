Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 9 yaklaşıyor: İşte güncellemeyi alacak Samsung cihazlar

    Samsung, yeni arayüz sürümü One UI 9 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni sürümü alacak cihazları açıklamasa da, şirketin verdiği sözlere göre One UI 9'u alacak cihazları listeledik.

    Samsung, kararlı One UI 8.5 sürümünü yayınlamış olsa da, bu güncellemeyi alan Galaxy cihazlarının sayısı şu an oldukça sınırlı. Özellikle geçen yılın amiral gemisi modelleri dahil olmak üzere daha eski cihazlarda güncelleme hala beta aşamasında bulunuyor ve geniş çaplı dağıtımın ayın ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyor. Buna rağmen şirket, bir sonraki arayüz sürümü olan One UI 9 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Yeni sürümün, Android 17 tabanlı olması bekleniyor ve Samsung’un bu yazılımı Samsung Galaxy S26 serisi üzerinde test ettiği söyleniyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da ortaya çıkan sızıntılar; daha gelişmiş bir internet tarayıcı deneyimi, yenilenmiş Now Bar, geliştirilmiş ana ekran widget’ları ve sistem ayarlarında daha akıcı bir kullanım gibi çeşitli yeniliklere işaret ediyor.

    Samsung, One UI 9 için beta programı veya desteklenecek cihazlar hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak Reddit’te bir kullanıcı, şirketin cihazlara sunduğu Android güncelleme süresine dayanarak güncellemeyi alması muhtemel modellerin bir listesini hazırladı. Bu listeye göre One UI 9 alması beklenen cihazlar şunlar:

    One UI 9 alması beklenen Galaxy cihazlar

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S26, Plus ve Ultra
    • Galaxy S25, Plus, Edge, FE ve Ultra
    • Galaxy S24, Plus, FE ve Ultra
    • Galaxy S23, Plus, FE ve Ultra

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Flip 7 FE
    • Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17, A07 5G, A07
    • Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 LTE, A06 5G
    • Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G, A15
    • Galaxy A54 5G, A34 5G, A24

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra
    • Galaxy Tab S10, S10 Plus, S10 Ultra, S10 FE ve S10 Lite
    • Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra ve S9 FE
    • Galaxy Tab A11 ve A11 Plus
    • Galaxy Tab Active 5 ve Active 5 Pro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    llumar cam filmi fiyat raft türkçe yama nasıl yapılır 0530 numara sorgulama sistem yöneticisi bu yüklemeyi engelleyecek ilkeler ayarladı crystal metal kart

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum