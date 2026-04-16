One UI 9 yaklaşıyor: İşte güncellemeyi alacak Samsung cihazlar

Yeni sürümün, Android 17 tabanlı olması bekleniyor ve Samsung’un bu yazılımı Samsung Galaxy S26 serisi üzerinde test ettiği söyleniyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da ortaya çıkan sızıntılar; daha gelişmiş bir internet tarayıcı deneyimi, yenilenmiş Now Bar, geliştirilmiş ana ekran widget’ları ve sistem ayarlarında daha akıcı bir kullanım gibi çeşitli yeniliklere işaret ediyor.
Samsung, One UI 9 için beta programı veya desteklenecek cihazlar hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak Reddit’te bir kullanıcı, şirketin cihazlara sunduğu Android güncelleme süresine dayanarak güncellemeyi alması muhtemel modellerin bir listesini hazırladı. Bu listeye göre One UI 9 alması beklenen cihazlar şunlar:
One UI 9 alması beklenen Galaxy cihazlar
Galaxy S serisi
- Galaxy S26, Plus ve Ultra
- Galaxy S25, Plus, Edge, FE ve Ultra
- Galaxy S24, Plus, FE ve Ultra
- Galaxy S23, Plus, FE ve Ultra
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17, A07 5G, A07
- Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 LTE, A06 5G
- Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G, A15
- Galaxy A54 5G, A34 5G, A24
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra
- Galaxy Tab S10, S10 Plus, S10 Ultra, S10 FE ve S10 Lite
- Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra ve S9 FE
- Galaxy Tab A11 ve A11 Plus
- Galaxy Tab Active 5 ve Active 5 Pro