Tam Boyutta Gör Samsung, kararlı One UI 8.5 sürümünü yayınlamış olsa da, bu güncellemeyi alan Galaxy cihazlarının sayısı şu an oldukça sınırlı. Özellikle geçen yılın amiral gemisi modelleri dahil olmak üzere daha eski cihazlarda güncelleme hala beta aşamasında bulunuyor ve geniş çaplı dağıtımın ayın ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyor. Buna rağmen şirket, bir sonraki arayüz sürümü olan One UI 9 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sürümün, Android 17 tabanlı olması bekleniyor ve Samsung’un bu yazılımı Samsung Galaxy S26 serisi üzerinde test ettiği söyleniyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da ortaya çıkan sızıntılar; daha gelişmiş bir internet tarayıcı deneyimi, yenilenmiş Now Bar, geliştirilmiş ana ekran widget’ları ve sistem ayarlarında daha akıcı bir kullanım gibi çeşitli yeniliklere işaret ediyor.

Samsung, One UI 9 için beta programı veya desteklenecek cihazlar hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak Reddit’te bir kullanıcı, şirketin cihazlara sunduğu Android güncelleme süresine dayanarak güncellemeyi alması muhtemel modellerin bir listesini hazırladı. Bu listeye göre One UI 9 alması beklenen cihazlar şunlar:

One UI 9 alması beklenen Galaxy cihazlar

Galaxy S serisi

Galaxy S26, Plus ve Ultra

Galaxy S25, Plus, Edge, FE ve Ultra

Galaxy S24, Plus, FE ve Ultra

Galaxy S23, Plus, FE ve Ultra

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy A serisi

Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17, A07 5G, A07

Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 LTE, A06 5G

Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G, A15

Galaxy A54 5G, A34 5G, A24

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra

Galaxy Tab S10, S10 Plus, S10 Ultra, S10 FE ve S10 Lite

Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra ve S9 FE

Galaxy Tab A11 ve A11 Plus

Galaxy Tab Active 5 ve Active 5 Pro

One UI 9 yaklaşıyor: İşte güncellemeyi alacak Samsung cihazlar

