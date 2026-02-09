Giriş
    Kompakt gövdede çift 200MP kamera: Xiaomi 18 Pro serisi sınırları aşarak geliyor

    Xiaomi, 2026 üst seviye telefon serisi için büyük bir yükseltme planlıyor. Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, küçük gövdede çift 200MP kamera sistemiyle herkesi şaşırtacak.

    xiaomi 18 pro max çift 200 megapiksel kamera Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 serisi için ilk sızıntı önemli donanım değişikliklerine işaret ediyor. Yeni rapor, özellikle Pro modeller için kamera sisteminin önemli bir yükseltme alabileceğini gösteriyor.

    Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, çift 200 megapiksel kamerayla geliyor

    Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, 6.3 inç ekran ve çift 200 megapiksel kameraya sahip yeni bir Xiaomi amiral gemisi telefonu üzerinde çalışılıyor. Xiaomi'nin mevcut ürün gamı ​​stratejisine göre, hem standart Xiaomi 18 hem de Xiaomi 18 Pro'nun Xiaomi 17 ve 17 Pro gibi kompakt form faktörünü koruması bekleniyor. Ancak, büyük kamera geliştirmelerinin Pro modeline saklanması muhtemel. Dolayısıyla, yeni sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro'nun çift 200 megapiksel kameraya sahip olabileceği varsayılabilir.

    Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max'in benzer kamera sistemlerini paylaştığı gibi, Xiaomi 18 Pro Max de aynı çift 200 megapiksel kurulumu sunarken, farklı kamera sensörleri, daha büyük ekran ve daha yüksek pil kapasitesiyle kendini farklılaştırabilir. Ana sensörleri tamamlayacak 50 megapiksel ultra geniş açılı lens de bekleniyor. Hem Xiaomi 18 Pro hem de Xiaomi 18 Pro Max, arkada daha çok yönlü bir ikincil ekrana sahip olacak.

    Xiaomi 18, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setiyle çalışacağı, Xiaomi 18 Ultra'nın ise daha üst düzey bir Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro varyantı kullanabileceği söyleniyor. Xiaomi 18 serisinin Eylül ayı civarında Çin'de piyasaya sürülmesi beklenirken, Ultra modelinin yılın ilerleyen aylarında gelmesi muhtemel.

    Xiaomi şu anda Xiaomi 17 ve 17 Ultra'yı küresel olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bazı raporlar, Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max'in yalnızca Çin’e özel kalacağını iddia ediyor. Bu nedenle, Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in küresel olarak piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda netlik yok.

    Huawei, Honor, OPPO gibi diğer büyük üreticiler de yeni cihazları için çift 200MP görüntü sensörünü test ediyor.

