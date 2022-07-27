OnePlus 10T'nin yüksek çözünürlüklü resimleri ortaya çıktı

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OnePlus 10T'nin teknik özellikleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri, 3 Ağustos'taki tanıtımdan önce sızdırıldı. OnePlus şimdiye kadar telefonun özelliklerini gizli tutmaya çalışmıştı. Ancak yeni sızıntılar OnePlus'ın sergilediği gizliliği ortadan kaldırdı.

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İşte OnePlus 10T'nin beklenen teknik özellikleri:

Pricebaba'dan gelen yeni bir sızıntı, OnePlus 10T'nin özelliklerini ortaya koydu. Bu son sızıntıya göre 10T, 2.412 x 1.080 çözünürlük, 10 bit renk desteği ve 6.7 inç FHD+ bir ekranla gelecek ve HDR10+ uyumlu olacak şekilde ayarlanacak. Ayrıca bu düz ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olmasını bekleniyor.

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Snapdragon 8+ Gen 1'den güç sağlayacak OnePlus 10T'nin 16 GB'a kadar RAM ile donatılacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihaz, 8GB RAM + 128GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle gelecek. 4.800 mAh pil gücüne sahip olacak telefon 150W hızlı şarjı da destekleyeceği söyleniyor.

Telefonun kamera özelliklerine değinecek olursak hem optik (OIS) hem de elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) destekleyen 1/1.56 inç 50MP Sony IMX766 ana kameraya ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte yeni telefonun görüntüleri daha hızlı ve daha ayrıntılı bir şekilde çekmesini sağlayan bir Görüntü Netliği Motoruna (ICE) sahip olacağı söyleniyor.

Ana sensöre ek olarak üçlü bir kamera tasarımı ile gelecek OnePlus 10T 5G'nin, 119,9 derecelik ultra geniş açılı ve makro kamerası bulunacak. Sızıntılara göre bu kameralar sırasıyla 16MP ve 2MP olarak karşımıza çıkabilir.

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