OnePlus Ace 6T: Yeni nesil tasarımıyla ortaya çıktı

OnePlus Ace 6T, Çin pazarında geçen ay tanıtılan Ace 6’nın devamı niteliğinde olacak ve markanın yıl sonuna doğru tanıtacağı ürün ailesinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Yakın bir zamanda ise cihazın tasarımına dair resmi görünümlü görseller paylaşılırken, teknik özelliklerine ilişkin bazı doğrulanmış bilgiler de mevcut.

Sızdırılan görseller, yeni OnePlus Ace 6T tasarımını gözler önüne seriyor

Tipster Evan Blass, OnePlus Ace 6T’ye ait iki yüksek kaliteli görsel paylaştı. Bu görseller, akıllı telefonun genel tasarım çizgisini net şekilde ortaya koyuyor. Ön taraftaki delikli ekran tasarımı, OnePlus’ın son dönemde fark edilir şekilde benimsediği modern ve çerçevesiz görünüme işaret ediyor. Arka tarafta ise iki lensli kamera kurulumu dikkat çekiyor. Modüllerin yerleşimi Ace 6’ya büyük oranda benzerken, flaş tasarımının farklılaştırılması yeni modelin özgünlüğünü vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Görsellerde cihazın sağ tarafında güç tuşu ve ses kontrol düğmeleri yer alırken, sol tarafta OnePlus’ın son modellerinde popülerleşen özelleştirilebilir Artı Tuşu (Alert Slider) konumlandırılmış. Bu tuş, kullanıcıların sessiz, titreşim ve normal mod arasında hızlı geçiş yapmasına olanak tanıyan bir fiziksel kontrol anahtarı olarak öne çıkıyor.

OnePlus Ace 6T’nin teknik özellikleri resmi olarak paylaşılmasa da şirket daha önce cihazın yüksek tazeleme hızlı bir ekranla geleceğini doğrulamıştı. 165 Hz değerindeki bu ekran, mobil cihazlarda üst düzey akıcılık sunan bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 ile donatılacağı da daha önce açıklanmıştı. 26 Kasım’da piyasaya sürülmesi beklenen bu işlemci, performans, yapay zeka işleme gücü ve enerji verimliliği açısından önemli sıçramalar vaat ediyor. Bu sebeple uluslararası pazarda OnePlus 15R adıyla satışa çıkacak Ace 6T, lansman sonrası amiral gemisi segmentinde güçlü bir konuma yerleşebilir.

