Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 6T: Yeni nesil tasarımıyla ortaya çıktı

    OnePlus Ace 6T’ye ait yeni sızıntılar, tasarımı netleştiriyor. Çift kamera, 165 Hz ekran ve güçlü işlemci iddiası dikkat çekiyor. İşte yeni cihazın tasarımı ve beklenen özellikleri:

    OnePlus Ace 6T: Yeni nesil tasarımıyla ortaya çıktı
    OnePlus Ace 6T, Çin pazarında geçen ay tanıtılan Ace 6’nın devamı niteliğinde olacak ve markanın yıl sonuna doğru tanıtacağı ürün ailesinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Yakın bir zamanda ise cihazın tasarımına dair resmi görünümlü görseller paylaşılırken, teknik özelliklerine ilişkin bazı doğrulanmış bilgiler de mevcut.

    Sızdırılan görseller, yeni OnePlus Ace 6T tasarımını gözler önüne seriyor

    Tipster Evan Blass, OnePlus Ace 6T’ye ait iki yüksek kaliteli görsel paylaştı. Bu görseller, akıllı telefonun genel tasarım çizgisini net şekilde ortaya koyuyor. Ön taraftaki delikli ekran tasarımı, OnePlus’ın son dönemde fark edilir şekilde benimsediği modern ve çerçevesiz görünüme işaret ediyor. Arka tarafta ise iki lensli kamera kurulumu dikkat çekiyor. Modüllerin yerleşimi Ace 6’ya büyük oranda benzerken, flaş tasarımının farklılaştırılması yeni modelin özgünlüğünü vurguluyor. 

    OnePlus Ace 6T: Yeni nesil tasarımıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Görsellerde cihazın sağ tarafında güç tuşu ve ses kontrol düğmeleri yer alırken, sol tarafta OnePlus’ın son modellerinde popülerleşen özelleştirilebilir Artı Tuşu (Alert Slider) konumlandırılmış. Bu tuş, kullanıcıların sessiz, titreşim ve normal mod arasında hızlı geçiş yapmasına olanak tanıyan bir fiziksel kontrol anahtarı olarak öne çıkıyor.

    OnePlus Ace 6T’nin teknik özellikleri resmi olarak paylaşılmasa da şirket daha önce cihazın yüksek tazeleme hızlı bir ekranla geleceğini doğrulamıştı. 165 Hz değerindeki bu ekran, mobil cihazlarda üst düzey akıcılık sunan bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 ile donatılacağı da daha önce açıklanmıştı. 26 Kasım’da piyasaya sürülmesi beklenen bu işlemci, performans, yapay zeka işleme gücü ve enerji verimliliği açısından önemli sıçramalar vaat ediyor. Bu sebeple uluslararası pazarda OnePlus 15R adıyla satışa çıkacak Ace 6T, lansman sonrası amiral gemisi segmentinde güçlü bir konuma yerleşebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurtlu un yersek ne olur tiguan paket sıralaması lg tv bu fonksiyon şu an uygun değil işte limit nedir dayton lastik kimin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum