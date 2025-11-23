Spotify'dan çalma listesi aktarımını kolaylaştıran özellik: TuneMyMusic

Spotify çalma listesi aktarımı: TuneMyMusic entegrasyonuyla kolay geçiş
Spotify’ın TuneMyMusic tabanlı bu özelliği, tamamen sıfırdan geliştirilen bir teknoloji olmaktan ziyade mevcut bir servisin Spotify mobil uygulamasına gömülü hale getirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. TuneMyMusic uzun süredir Tidal, YouTube Music, Qobuz, Beatport ve Napster gibi çeşitli servisler arasında çalma listesi taşımayı destekleyen güvenilir bir araç olarak biliniyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar artık harici bir web sitesine gitmek zorunda kalmadan Spotify içinden doğrudan aktarım yapabilecek.