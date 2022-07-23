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OnePlus, Nisan ayında Nord Buds TWS kulaklıkları piyasaya sürmüştü ve OnePlus 10T'nin piyasaya sürülmesinden iki gün önce yani 1 Ağustos'ta kulaklığın CE varyantı tanıtılacak.

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OnePlus Nord Buds CE, hızlı şarj desteğiyle gelecek

OnePlus, Nord Buds CE'nin herhangi bir özelliğini henüz açıklamadı. Bununla birlikte, şirketin resmi web sitesinde paylaşılan görüntüler, Nord Buds CE'nin hızlı şarjı destekleyeceğini, ancak Nord Buds ile birlikte gelen silikon uçlarla birlikte gelmeyeceğini gösteriyor.

OnePlus, Nord Buds CE'yi yaklaşık 35 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunmuştu. Bu sebeple CE varyantının daha düşük fiyatlı olması bekleniyor.

OnePlus, 1 Ağustos lansmanından önce kulaklıklar hakkında daha fazla bilgi vereceğine söz verdiğinden, önümüzdeki günlerde Nord Buds CE hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

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OnePlus'ın yeni kulaklığı Nord Buds CE, 1 Ağustos'ta tanıtılacak