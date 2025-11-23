Giriş
    Oppo K15 Turbo Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

    Oppo'nun yeni akıllı telefonu K15 Turbo Pro’nun ortaya çıkan ilk özellikleri merak uyandırıyor. İşte yeni modelin performans odaklı donanımının detayları:      

    Oppo K15 Turbo Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Güvenilir kaynakların paylaştığı teknik detaylar Oppo K15 Turbo Pro'nun özellikle performans tarafında önemli bir sıçrama yapabileceğini gösteriyor. Oppo’nun daha önce K13 Turbo Pro ile kullanıcıya sunduğu yüksek verimlilik odaklı yaklaşımın, yeni modelde daha da gelişmiş bir hâle gelmesi bekleniyor.

    İşte Oppo K15 Turbo Pro'nun beklenen özellikleri:

    Yeni modelin kalbinde yer alacağı belirtilen Snapdragon 8 Gen 5, orta-üst segment için oldukça güçlü bir çözüme işaret ediyor. Qualcomm’un yeni nesil işlemci mimarisine dayanan bu platform, hem enerji verimliliği hem de grafik performansı açısından kayda değer bir gelişim sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Oppo K15 Turbo Pro’nun, özellikle mobil oyunlarda ve yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda daha kararlı bir performans sergilemesi bekleniyor. Ayrıca cihazın bu işlemciyle birlikte daha uzun süre boyunca serin çalışmasını sağlayacak aktif soğutma fanı, önceki modelde kullanılan sistemden daha dayanıklı bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlanmış görünüyor.

    Ekran tarafında ise Oppo’nun 6,78 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlük sunan LTPS düz bir panel tercih ettiğine yönelik bilgiler bulunuyor. Yeni modelin ekran yenileme hızı ise henüz doğrulanmamış olsa da, Oppo’nun son dönemde 90 Hz ve üzeri değerleri standart hâle getirdiği göz önüne alındığında, K15 Turbo Pro’nun da yüksek yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

    Son olarak cihazla ilgili dikkat çekici bir diğer ayrıntı ise batarya kapasitesinin selefine göre belirgin şekilde artırılmış olması. Paylaşılan bilgilere göre Oppo K15 Turbo Pro, en az 8.000 mAh kapasitesine sahip büyük bir batarya ile gelecek. Bu değer, K13 Turbo Pro’nun 7.000 mAh’lik bataryasına göre önemli bir sıçrama anlamına geliyor.  

