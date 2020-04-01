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    OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı

    OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri sızdırıldı, telefonun merak edilecek yanı kalmadı. İşte OnePlus 8 Pro'nun tüm tasarım hatlarını gözler önüne seren basın görselleri:
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı
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    14 Nisan'da duyurulacak olan OnePlus 8 Pro modelinin resmi basın görselleri paylaşıldı. Siyah,mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip OnePlus 8 Pro, güncel tasarım trendlerine ayak uyduruyor.

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    Ön taraftan delikli ekran tasarımını benimseyen OnePlus 8 Pro'nun oldukça agresif bir ekran/kasa oranıyla geleceğini şimdiden söyleyebilmek mümkün. Arkadan bakıldığında ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi OnePlus 7T Pro'yu andıran OnePlus 8 Pro, her iki yüzeyinde de kavisli bir yapıya sahip.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı"

    OnePlus 8 Pro özellikleri nasıl olacak?

    Nisan ayının ikinci haftasında duyurulması beklenen OnePlus 8 Pro modelinin daha önce sızdırılan özellikleri şu şekilde:

    • Ekran: 6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran
    • Yonga: Snapdragon 865
    • Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)
    • RAM: 8/12 GB (LPDDR5)
    • Arka kamera: 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj)
    • Renk seçenekleri: Mavi,siyah ve yeşil
    • Suya dayanıklılık: IP68 (1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca dayanıklılık)



    https://winfuture.de/news,115034.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Her gün yeni sızıntılarla haber oluyor bu telefon. Tanıtılsa da kurtulsak artık.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sedat. (S. Y.) 6 gün
    Çıksada rahatlasak artık arkadaş.. Bekle bekle bekle bekle bekle Yeter.. Türkiyeye resmi yollardan gelemeyecek ona artık eminim ama yinede Nisan sonuna kadar bekliyorum.. Geldi geldi gelmezse direk Sony Xperia Mark 2 bekliyorum o da gelmezse ya Oppo Find X2 Pro yada Huawei P40 Pro alıp telefon arayışıma artık son vericem.. Aylardır bi elimde para bi elimde eski bozuk telefonum çıksa da şunu alsam diye beklemekten sıkıldım artık..
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    zayim334 (Gökhan Zayim) 6 gün
    Telefonlar birbirinden farksız artık gerçekten karakteristiği olan telefonlar çok azaldı. Bir Sony var o da neredeyse hiçbir ülkede yok.
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    eror1 (adem demir) 6 gün
    Adamlar yapıyor kaliteden anlıyorlar çok şık bence
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    ICEBLUEE (Tamer Azgın) 1 hf.
    ön camera kenarda olduğu için bu ve mi 10 serisi fazla satış yapamaz diye düşünüyorum. k30 pro şuan için, iyi görünüyor, ve s20 serisi.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Delikli ekran nedense beni rahatsiz etmiyor. Beli deneyimlemedigim icindir.
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    frudi (ferdi istanbul) 1 hf.
    Tanıtılsa ne olacak çok güzel özellikleri var tamamda tr satılmıyor banane :)
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Her gün yeni sızıntılarla haber oluyor bu telefon. Tanıtılsa da kurtulsak artık.
    Yanıtla +4
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    HanDar05 1 hf.
    Şu delikli ekran sadece bana mı kötü görünüyor bilmiyorum ama gerçekten çok kötü
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