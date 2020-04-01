OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
14 Nisan'da duyurulacak olan OnePlus 8 Pro modelinin resmi basın görselleri paylaşıldı. Siyah,mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip OnePlus 8 Pro, güncel tasarım trendlerine ayak uyduruyor.İlginizi Çekebilir OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı
Ön taraftan delikli ekran tasarımını benimseyen OnePlus 8 Pro'nun oldukça agresif bir ekran/kasa oranıyla geleceğini şimdiden söyleyebilmek mümkün. Arkadan bakıldığında ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi OnePlus 7T Pro'yu andıran OnePlus 8 Pro, her iki yüzeyinde de kavisli bir yapıya sahip.
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OnePlus 8 Pro özellikleri nasıl olacak?
Nisan ayının ikinci haftasında duyurulması beklenen OnePlus 8 Pro modelinin daha önce sızdırılan özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran
- Yonga: Snapdragon 865
- Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)
- RAM: 8/12 GB (LPDDR5)
- Arka kamera: 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj)
- Renk seçenekleri: Mavi,siyah ve yeşil
- Suya dayanıklılık: IP68 (1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca dayanıklılık)
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