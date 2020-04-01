OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı

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14 Nisan'da duyurulacak olan OnePlus 8 Pro modelinin resmi basın görselleri paylaşıldı. Siyah,mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip OnePlus 8 Pro, güncel tasarım trendlerine ayak uyduruyor.

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OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı

Ön taraftan delikli ekran tasarımını benimseyen OnePlus 8 Pro'nun oldukça agresif bir ekran/kasa oranıyla geleceğini şimdiden söyleyebilmek mümkün. Arkadan bakıldığında ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi OnePlus 7T Pro'yu andıran OnePlus 8 Pro, her iki yüzeyinde de kavisli bir yapıya sahip.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı"

OnePlus 8 Pro özellikleri nasıl olacak?

Nisan ayının ikinci haftasında duyurulması beklenen OnePlus 8 Pro modelinin daha önce sızdırılan özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran

6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran Yonga: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)

128/256 GB (UFS 3.0) RAM: 8/12 GB (LPDDR5)

8/12 GB (LPDDR5) Arka kamera: 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP

48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj)

4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj) Renk seçenekleri: Mavi,siyah ve yeşil

Mavi,siyah ve yeşil Suya dayanıklılık: IP68 (1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca dayanıklılık)

https://winfuture.de/news,115034.html

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