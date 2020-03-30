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    OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı

    OnePlus 8 Pro detaylanmaya devam ediyor. Daha önce basın görseli ve teknik özellikleri sızdırılan OnePlus 8 Pro, şimdi de detaylı kamera özellikleriyle karşımızda.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı
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    OnePlus'ın gelecek amiral gemisi OnePlus 8 Pro ile ilgili sızıntı kazanı kaynama devam ediyor. Daha önce basın görseli ve teknik özellikleri sızdırılan OnePlus 8 Pro, şimdi de kamera özellikleriyle kendini ele verdi. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M11 tanıtıldı: Infinity-O ekran, üç kamera ve 5000 mAh batarya"

    OnePlus 8 Pro, 48 MP çözünürlüklü Sony IMX689 sensörü ile gelecek

    OnePlus 8 Pro'nun 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP çözünürlüklü sensörlerle donatılan dörtlü kamera kurulumu ile geleceği biliniyordu. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise bu kamera kurulumunun daha detaylı özelliklerini gözler önüne serdi. 

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    Telefonun 48 MP çözünürlüklü ana kamerasının f/1.78 diyafram aralığına sahip Sony IMX689 sensörü olduğu belirtiliyor. Aynı kamerayı daha önce OPPO Find X2 Pro modelinde de görmüştük. Bu kameraya eşlik eden diğer kamera ise OnePlus 7T ve 7T Pro'nun ana kamerası olan 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensörüoluyor. f/2.2 diyafram değerine sahip bu kameranın OnePlus 8 Pro'daki görevi ise 120 derecelik görüş alanı sunmak.

    OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma için f/2.44 diyaframlı 8 MP çözünürlüğünde bir telefoto lens bu kamera dizilimine eşlik ediyor. Ayrıca, bazı çekim modlarında devreye girecek 5 MP çözünürlüklü ve içerisinde renk filtreleri bulunan dördüncü bir kamera da bulunuyor.

    Çekimler esnasında oluşabilecek titreşimleri önlemek adına OIS (Optik İmaj Sabitleme) ve EIS (Elektronik İmaj Sabitleme) teknolojileri ile donatılan bu kamera dizilimi; gece protre modu, '3-HDR' video ve çeşitli sinema efektleri gibi yazılımsal birtakım özelliklerle de desteklenecek. 

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 resmi basın görselleriyle karşınızda: Instagram temalı renk seçeneği dikkat çekiyor"

    OnePlus 8 Pro özellikleri nasıl olacak?

    Nisan ayının ikinci haftasında duyurulması beklenen OnePlus 8 Pro modelinin daha önce sızdırılan özellikleri şu şekilde:

    • Ekran: 6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran
    • Yonga: Snapdragon 865
    • Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)
    • RAM: 8/12 GB (LPDDR5)
    • Arka kamera: 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj)
    • Renk seçenekleri: Mavi,siyah ve yeşil
    • Suya dayanıklılık: IP68 (1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca dayanıklılık)


    https://pricebaba.com/blog/oneplus-8-pro-camera-specifications-imx-689-30x-digital-zoom-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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