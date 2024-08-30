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    OnePlus kullanıcılarını sevindiren haber, şirket sonunda sessizliğini bozdu

    Son yıllarda piyasaya sürdüğü Premium akıllı telefon modelleriyle pazardaki payını arttıran Çinli teknoloji şirketi OnePlus, yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu.

    OnePlus anakart sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu Tam Boyutta Gör

    OnePlus, son yıllarda ürünleriyle ilgili artan şikayetlerle karşı karşıya kaldı. Marka, daha önce de bazı sorunlarla gündeme gelmiş olsa da, bu defa birçok kullanıcının canını sıkan bir problemle boğuşuyor: anakart arızaları. OnePlus 9 ve OnePlus 10 Pro modellerinde yaşanan bu sorun, şirketi zor duruma sokmuş durumda. Kullanıcılar, cihazlarında yaşadıkları yavaşlama ve ısınma problemlerinin ardından, servis merkezlerinde tamamen ölü anakartlarla karşılaştıklarını bildiriyorlar. Bu tür sorunlar, telefonların en önemli bileşeni olan anakartı etkilediği için, onarımlar oldukça maliyetli hale geliyor. Bazı kullanıcılar bu sorunu çözmek için 500 dolar kadar yüksek ücretler ödemek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

    OnePlus, kullanıcıların artan şikayetleri üzerine nihayet sessizliğini bozdu ve yaşanan anakart sorunlarını kabul etti. Şirket, sorunu çözmek için bir soruşturma başlattığını ve bu konuda hızlı bir çözüm aradıklarını duyurdu. Ayrıca, anakart onarımlarının maliyetini azaltmak için çalıştıklarını ve bu süreçte etkilenen kullanıcıların müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyorlar.

    Sorunun kabul edilmesi olumlu bir adım olsa da, OnePlus'ın müşteri güvenini yeniden kazanmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Özellikle premium cihazlarına yüksek ücretler ödeyen müşterileri için daha uzun garanti süreleri ve ücretsiz onarımlar sunmak, markanın itibarını düzeltmek için atabileceği önemli adımlar arasında yer alabilir. Ayrıca, eğer donanımsal bir sorun tespit edilirse, hızlı bir yazılım güncellemesi de kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları hafifletebilir. Tüm bunlar, OnePlus’ın müşteri sadakatini korumak için yapabileceği adımlar arasında sayılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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