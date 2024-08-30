OnePlus kullanıcılarını sevindiren haber, şirket sonunda sessizliğini bozdu

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OnePlus, son yıllarda ürünleriyle ilgili artan şikayetlerle karşı karşıya kaldı. Marka, daha önce de bazı sorunlarla gündeme gelmiş olsa da, bu defa birçok kullanıcının canını sıkan bir problemle boğuşuyor: anakart arızaları. OnePlus 9 ve OnePlus 10 Pro modellerinde yaşanan bu sorun, şirketi zor duruma sokmuş durumda. Kullanıcılar, cihazlarında yaşadıkları yavaşlama ve ısınma problemlerinin ardından, servis merkezlerinde tamamen ölü anakartlarla karşılaştıklarını bildiriyorlar. Bu tür sorunlar, telefonların en önemli bileşeni olan anakartı etkilediği için, onarımlar oldukça maliyetli hale geliyor. Bazı kullanıcılar bu sorunu çözmek için 500 dolar kadar yüksek ücretler ödemek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

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OnePlus, kullanıcıların artan şikayetleri üzerine nihayet sessizliğini bozdu ve yaşanan anakart sorunlarını kabul etti. Şirket, sorunu çözmek için bir soruşturma başlattığını ve bu konuda hızlı bir çözüm aradıklarını duyurdu. Ayrıca, anakart onarımlarının maliyetini azaltmak için çalıştıklarını ve bu süreçte etkilenen kullanıcıların müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyorlar.

Sorunun kabul edilmesi olumlu bir adım olsa da, OnePlus'ın müşteri güvenini yeniden kazanmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Özellikle premium cihazlarına yüksek ücretler ödeyen müşterileri için daha uzun garanti süreleri ve ücretsiz onarımlar sunmak, markanın itibarını düzeltmek için atabileceği önemli adımlar arasında yer alabilir. Ayrıca, eğer donanımsal bir sorun tespit edilirse, hızlı bir yazılım güncellemesi de kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları hafifletebilir. Tüm bunlar, OnePlus’ın müşteri sadakatini korumak için yapabileceği adımlar arasında sayılabilir.

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