Roborock’un yeni modeli sektörde bir ilke imza atıyor olabilir

Roborock, yenilikçi temizlik çözümleriyle tanınan teknoloji şirketi, en yeni ürünü P20 Pro vakumlu paspas robotunu tanıttı. P20 Pro, özellikle ev temizliği için tasarlanmış, son derece etkili bir ürün olarak dikkat çekiyor. Ürün, şu anda JD.com üzerinden ön siparişle satışa sunulmuş durumda ve 562 dolar fiyat etiketiyle 15 Eylül'de resmi satışa çıkacak.

Bu yeni model, saçların fırça ve yan fırçalarda dolanmasını önleyen Zero Tangle Temizleme Sistemi ile donatılmış. Robot, değişken zemin şartlarına uyum sağlayabilen ve daha iyi temizlik sağlayan Adaptive LiftTM Şasiye sahip. Bu özelliği sayesinde gerektiği zaman 4 cm’ye kadar yükselebiliyor. Ayrıca, dinamik süpürme ve paspaslama yapabilen çift kollu FlexiArm tasarımını barındırıyor. P20 Pro, özellikle köşelerdeki temizlik için 75°C yüksek sıcaklıkta dinamik sıcak su ile paspas yıkama özelliğine sahip.

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Ürün aynı zamanda RRmind GPT AI modelini kullanarak doğal dil komutlarını anlayıp, karmaşık talimatları işleyebiliyor. Engelleri gerçek zamanlı olarak tanıyıp kaçınabilen Gelişmiş AI Engel Kaçınma 4.0 sistemini kullanıyor. Temizlik istasyonu, yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleyebilen bir sistemle donatılmış ve %99.99 sterilizasyon oranı sunuyor.

Roborock P20 Pro, halı temizliği dahil olmak üzere çeşitli temizlik görevlerini yerine getirebiliyor. Saf paspaslama ve saf süpürme gibi farklı temizlik modlarına sahip bu robot, çamur karışmasını önlemek için özel modlar sunuyor. 6400mAh'lik güçlü bir lityum batarya ile çalışan robotun boyutları 450mm x 450mm x 103mm. Paket içeriğinde ana ünite, baz istasyonu, tek kullanımlık toz torbası, güç kablosu ve 200mL temizlik solüsyonu bulunuyor.

Ürün iki farklı versiyona sahip; manuel su değiştirme özelliği olan model 562 dolara, otomatik su giriş/çıkış özellikli akıllı model ise 646 dolara satışa sunulmuş durumda. Bu yenilikçi özelliklerle donatılmış Roborock P20 Pro, ev temizliği için kusursuz bir çözüm sunmayı vaat ediyor.

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