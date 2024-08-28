Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Roborock’un yeni modeli sektörde bir ilke imza atıyor olabilir

    Robot süpürge pazarının en önemli isimlerinden biri olan Roborock, yeni modeliyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Roborock P20 Pro’nun özellikleri.

    Roborock’un yeni modeli sektörde bir ilke imza atıyor olabilir

    Roborock, yenilikçi temizlik çözümleriyle tanınan teknoloji şirketi, en yeni ürünü P20 Pro vakumlu paspas robotunu tanıttı. P20 Pro, özellikle ev temizliği için tasarlanmış, son derece etkili bir ürün olarak dikkat çekiyor. Ürün, şu anda JD.com üzerinden ön siparişle satışa sunulmuş durumda ve 562 dolar fiyat etiketiyle 15 Eylül'de resmi satışa çıkacak.

    Bu yeni model, saçların fırça ve yan fırçalarda dolanmasını önleyen Zero Tangle Temizleme Sistemi ile donatılmış. Robot, değişken zemin şartlarına uyum sağlayabilen ve daha iyi temizlik sağlayan Adaptive LiftTM Şasiye sahip. Bu özelliği sayesinde gerektiği zaman 4 cm’ye kadar yükselebiliyor. Ayrıca, dinamik süpürme ve paspaslama yapabilen çift kollu FlexiArm tasarımını barındırıyor. P20 Pro, özellikle köşelerdeki temizlik için 75°C yüksek sıcaklıkta dinamik sıcak su ile paspas yıkama özelliğine sahip.

    Ürün aynı zamanda RRmind GPT AI modelini kullanarak doğal dil komutlarını anlayıp, karmaşık talimatları işleyebiliyor. Engelleri gerçek zamanlı olarak tanıyıp kaçınabilen Gelişmiş AI Engel Kaçınma 4.0 sistemini kullanıyor. Temizlik istasyonu, yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleyebilen bir sistemle donatılmış ve %99.99 sterilizasyon oranı sunuyor.

    Roborock P20 Pro, halı temizliği dahil olmak üzere çeşitli temizlik görevlerini yerine getirebiliyor. Saf paspaslama ve saf süpürme gibi farklı temizlik modlarına sahip bu robot, çamur karışmasını önlemek için özel modlar sunuyor. 6400mAh'lik güçlü bir lityum batarya ile çalışan robotun boyutları 450mm x 450mm x 103mm. Paket içeriğinde ana ünite, baz istasyonu, tek kullanımlık toz torbası, güç kablosu ve 200mL temizlik solüsyonu bulunuyor.

    Ürün iki farklı versiyona sahip; manuel su değiştirme özelliği olan model 562 dolara, otomatik su giriş/çıkış özellikli akıllı model ise 646 dolara satışa sunulmuş durumda. Bu yenilikçi özelliklerle donatılmış Roborock P20 Pro, ev temizliği için kusursuz bir çözüm sunmayı vaat ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kontak kapalıyken klima çalışır mı kırık obp ile derece tivimate premium üyelik sabiha gökçen esenler otogar sigma klima hangi markanın yan ürünü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız