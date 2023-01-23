OnePlus Buds Pro 2 Android 13’ün uzamsal ses teknolojisini destekleyecek

OnePlus Buds Pro 2, Çin’de tanıtılsa da cihaz küresel olarak henüz tanıtılmadı. OnePlus 11 serisi ile beraber 7 Şubat’ta küresel olarak tanıtılacak cihaz Google’ın uzamsal ses teknolojisini destekleyecek. Yaptığı basın açıklamasında şirket, OnePlus Buds Pro 2'nin Google'ın Android 13 için geliştirdiği özel mekansal ses özelliğini benimseyen ilk kablosuz kulaklıkları arasında olacağını söyledi. Şirket, bu özelliği kullanıcılara getirmek ve uzamsal sesi optimize etmek için Google ile birlikte çalıştığını da belirtti.
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....