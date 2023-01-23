OnePlus Buds Pro 2 Android 13’ün uzamsal ses teknolojisini destekleyecek

Tam Boyutta Gör Uzamsal ses teknolojilerinin yaygınlaşması ile Google, Android 13 işletim sistemine yerel uzamsal ses teknolojisi desteği ekledi. Firma, işletim sistemi için yerel destek eklese de şu an herhangi bir cihaz, Android 13’ün uzamsal ses teknolojisini desteklemiyor. Google, Pixel Buds Pro’nun yazılım güncellemesi ile bu özelliğe kavuşacağını açıklasa da güncelleme henüz yayınlanmadı. Ancak OnePlus, Buds Pro 2’nin bu teknolojiyi destekleyeceğini duyurdu.

Spotify 500'den fazla kişiyi işten çıkartacak 7 sa. önce eklendi

OnePlus Buds Pro 2, 7 Şubat’ta tanıtılacak

OnePlus Buds Pro 2, Çin’de tanıtılsa da cihaz küresel olarak henüz tanıtılmadı. OnePlus 11 serisi ile beraber 7 Şubat’ta küresel olarak tanıtılacak cihaz Google’ın uzamsal ses teknolojisini destekleyecek. Yaptığı basın açıklamasında şirket, OnePlus Buds Pro 2'nin Google'ın Android 13 için geliştirdiği özel mekansal ses özelliğini benimseyen ilk kablosuz kulaklıkları arasında olacağını söyledi. Şirket, bu özelliği kullanıcılara getirmek ve uzamsal sesi optimize etmek için Google ile birlikte çalıştığını da belirtti.

Tam Boyutta Gör OnePlus Buds Pro 2; ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinin yanı sıra özel kafa takibi algoritmaları kullanarak uzamsal sesi destekleyecek. Ayrıca cihaz, Android’in Fast Pair özelliğine de destek sunacak böylece desteklenen cihazlar ile kolayca eşleştirilebilecek. 48db’e kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunacak ve tek şarjda 39 saat kullanım sunacak olan Buds Pro 2, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

OnePlus Buds Pro 2 uzamsal ses teknolojisini destekleyecek