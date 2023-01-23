Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Buds Pro 2 Android 13’ün uzamsal ses teknolojisini destekleyecek

    Google’ın Android 13 ile tanıttığı kafa takipli uzamsal ses desteği, şimdilik herhangi bir cihaz tarafından desteklenmiyor ancak OnePlus, Buds Pro 2’nin bu teknolojiyi destekleyeceğini duyurdu.
    1
    OnePlus Buds Pro 2 uzamsal ses teknolojisini destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Uzamsal ses teknolojilerinin yaygınlaşması ile Google, Android 13 işletim sistemine yerel uzamsal ses teknolojisi desteği ekledi. Firma, işletim sistemi için yerel destek eklese de şu an herhangi bir cihaz, Android 13’ün uzamsal ses teknolojisini desteklemiyor. Google, Pixel Buds Pro’nun yazılım güncellemesi ile bu özelliğe kavuşacağını açıklasa da güncelleme henüz yayınlanmadı. Ancak OnePlus, Buds Pro 2’nin bu teknolojiyi destekleyeceğini duyurdu.

    OnePlus Buds Pro 2, 7 Şubat’ta tanıtılacak

    OnePlus Buds Pro 2, Çin’de tanıtılsa da cihaz küresel olarak henüz tanıtılmadı. OnePlus 11 serisi ile beraber 7 Şubat’ta küresel olarak tanıtılacak cihaz Google’ın uzamsal ses teknolojisini destekleyecek. Yaptığı basın açıklamasında şirket, OnePlus Buds Pro 2'nin Google'ın Android 13 için geliştirdiği özel mekansal ses özelliğini benimseyen ilk kablosuz kulaklıkları arasında olacağını söyledi. Şirket, bu özelliği kullanıcılara getirmek ve uzamsal sesi optimize etmek için Google ile birlikte çalıştığını da belirtti. 

    OnePlus Buds Pro 2 uzamsal ses teknolojisini destekleyecek Tam Boyutta Gör
    OnePlus Buds Pro 2; ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinin yanı sıra özel kafa takibi algoritmaları kullanarak uzamsal sesi destekleyecek. Ayrıca cihaz, Android’in Fast Pair özelliğine de destek sunacak böylece desteklenen cihazlar ile kolayca eşleştirilebilecek. 48db’e kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunacak ve tek şarjda 39 saat kullanım sunacak olan Buds Pro 2, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız