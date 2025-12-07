Giriş
    Nubia, mobil oyunculara özel tasarımlı kulaklığını satışa sundu

    Nubia, oyun ekipmanlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, Japonya'da Fold & Flip 3 Go'yu tanıttıktan hemen sonra Çin'de oyun odaklı yepyeni TWS kulaklık olan Nubia CyberBuds'ı tanıttı.

    Nubia oyuncu kulaklığı CyberBuds Tam Boyutta Gör
    Nubia, Alien temalı CyberBuds gaming kulaklığını tanıttı. Nubia CyberBuds kulak içi kulaklık, oyuncular ve fütüristik tasarımları beğenenlerin ilgisini çekebilecek uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

    Nubia CyberBuds kablosuz kulak içi kulaklık özellikleri

    Nubia CyberBuds kablosuz gaming kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nubia CyberBuds, uzaylı estetiğine sahip, kendine özgü iki parçalı mekanik bir tasarımla geliyor. Şarj kutusu, RGB aydınlatma ve küçük bir ekrana sahip. Hem kulaklık hem de kutu, Nubia Life+ uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilir aydınlatma efektlerini destekliyor. Her kulaklık yalnızca 3.6 gram, kutu ise 58 gram ağırlığında.

    Kulaklık, kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.4’ü kullanıyor. Kulaklık, kapak açıldığında anında kullanıma hazır hale geliyor. Eşleştirmek için de kapağı açmanız yeterli oluyor. Red Magic telefonlarla bağlantı sağlandığında, pil durumu ve bağlantı ayrıntılarını gösteren açılır bir pencere de gösteriliyor.

    Kulaklık, Nubia'nın FlashLink 2.0 düşük gecikmeli ses teknolojisini destekliyor. Nubia, 50 milisaniye kadar düşük uçtan uca gecikme süresi sunduğunu, bunun da hassas zamanlama gerektiren hızlı tempolu oyunlarda avantaj sağladığını iddia ediyor. Nubia ayrıca özelleştirilebilir sese de odaklanıyor. Yardımcı uygulama, kullanıcıların FPS, yarış veya genel gibi farklı oyun türleri için ayarlanmış ses modları arasında geçiş yapmalarını sağlıyor. Kişiselleştirilmiş ses profili tercih edenler için elle ayarlanabilir EQ modu da mevcut.

    Her kulaklık 35 mAh pil içeriyor, şarj kutusu da 500 mAh bataryaya sahip. Kulaklık, tek şarjla 6 saate kadar oynatma süresi sağlıyor, şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi yaklaşık 48 saate çıkarıyor.

    Nubia CyberBuds fiyatı ne kadar?

    Nubia CyberBuds,Çin’de 199 yuan (28 dolar) fiyat etiketiyle ön satışa çıktı.

