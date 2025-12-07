Nubia, mobil oyunculara özel tasarımlı kulaklığını satışa sundu

Nubia CyberBuds kablosuz kulak içi kulaklık özellikleri
Kulaklık, kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.4’ü kullanıyor. Kulaklık, kapak açıldığında anında kullanıma hazır hale geliyor. Eşleştirmek için de kapağı açmanız yeterli oluyor. Red Magic telefonlarla bağlantı sağlandığında, pil durumu ve bağlantı ayrıntılarını gösteren açılır bir pencere de gösteriliyor.
Kulaklık, Nubia'nın FlashLink 2.0 düşük gecikmeli ses teknolojisini destekliyor. Nubia, 50 milisaniye kadar düşük uçtan uca gecikme süresi sunduğunu, bunun da hassas zamanlama gerektiren hızlı tempolu oyunlarda avantaj sağladığını iddia ediyor. Nubia ayrıca özelleştirilebilir sese de odaklanıyor. Yardımcı uygulama, kullanıcıların FPS, yarış veya genel gibi farklı oyun türleri için ayarlanmış ses modları arasında geçiş yapmalarını sağlıyor. Kişiselleştirilmiş ses profili tercih edenler için elle ayarlanabilir EQ modu da mevcut.
Her kulaklık 35 mAh pil içeriyor, şarj kutusu da 500 mAh bataryaya sahip. Kulaklık, tek şarjla 6 saate kadar oynatma süresi sağlıyor, şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi yaklaşık 48 saate çıkarıyor.
Nubia CyberBuds fiyatı ne kadar?
Nubia CyberBuds,Çin'de 199 yuan (28 dolar) fiyat etiketiyle ön satışa çıktı.
