Kriz devam ediyor: Spotify 500’den fazla kişiyi işten çıkarıyor

Spotify küresel işgücünün yüzde 6’sını işten çıkartacak
Spotify CEO’su Daniel Ek, şirket içi yayınladığı not ile küresel işgücünün yüzde 6’sını işten çıkaracağını duyurdu. 9800’e yakın elemana sahip Spotify, bu kararı ile yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracak. Spotify’ın podcast işini büyütmede etkili olan İçerik ve Reklam Başkanı Dawn Ostroff da şirketten ayrılıyor.
Ek, işten çıkarmaları; verimliliği artırmayı, maliyetleri azaltmayı ve karar almayı hızlandırmayı amaçlayan örgütsel yeniden yapılanmanın bir parçası olarak tanımladı. Ek, “Bu çabanın bir parçası olarak ve maliyetlerimizi azaltmak için çalışan sayımızda azaltma yapmak gibi zor ama gerekli bir karar verdik” diye ekledi. Etkilenen çalışanlar ortalama beş aylık kıdem tazminatı alacak ve bu süre zarfında Spotify, sağlık masraflarını karşılamaya devam edecek.
CEO, sorumluluk kabul etti
Ek, “Diğer birçok lider gibi, pandemiden güçlü kazançlar sürdürmeyi umuyordum ve geniş küresel işimizin ve reklamlardaki yavaşlamanın etkisi için daha düşük riskimizin bizi yalıtacağına inandım”, “Gelir artışımızın önüne yatırım yapmak için çok iddialıydım” ve “Bizi bugün buraya getiren hamleler için tam sorumluluk alıyorum” gibi eklemelerde bulunarak işten çıkarmalarda sorumluluk kabul etti. Spotify’da işten çıkarılacak kişiler önümüzdeki saatlerde bildirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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