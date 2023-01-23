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    Kriz devam ediyor: Spotify 500’den fazla kişiyi işten çıkarıyor

    Teknoloji ve yazılım dünyasında yaşanan iş krizi devam ediyor. Google, Amazon, Meta ve Microsoft’un ardından Spotify da toplu işten çıkarma gerçekleştireceğini duyurdu.
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    Spotify 500'den fazla kişiyi işten çıkartacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl teknoloji ve yazılım şirketlerinde başlayan toplu işten çıkarma krizi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amazon, Microsoft ve Google binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Şimdi de benzer bir hamle Spotify’dan geliyor.

    Spotify küresel işgücünün yüzde 6’sını işten çıkartacak

    Spotify CEO’su Daniel Ek, şirket içi yayınladığı not ile küresel işgücünün yüzde 6’sını işten çıkaracağını duyurdu. 9800’e yakın elemana sahip Spotify, bu kararı ile yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracak. Spotify’ın podcast işini büyütmede etkili olan İçerik ve Reklam Başkanı Dawn Ostroff da şirketten ayrılıyor.

    Ek, işten çıkarmaları; verimliliği artırmayı, maliyetleri azaltmayı ve karar almayı hızlandırmayı amaçlayan örgütsel yeniden yapılanmanın bir parçası olarak tanımladı. Ek, “Bu çabanın bir parçası olarak ve maliyetlerimizi azaltmak için çalışan sayımızda azaltma yapmak gibi zor ama gerekli bir karar verdik” diye ekledi. Etkilenen çalışanlar ortalama beş aylık kıdem tazminatı alacak ve bu süre zarfında Spotify, sağlık masraflarını karşılamaya devam edecek.

    CEO, sorumluluk kabul etti

    Ek, “Diğer birçok lider gibi, pandemiden güçlü kazançlar sürdürmeyi umuyordum ve geniş küresel işimizin ve reklamlardaki yavaşlamanın etkisi için daha düşük riskimizin bizi yalıtacağına inandım”, “Gelir artışımızın önüne yatırım yapmak için çok iddialıydım” ve “Bizi bugün buraya getiren hamleler için tam sorumluluk alıyorum” gibi eklemelerde bulunarak işten çıkarmalarda sorumluluk kabul etti. Spotify’da işten çıkarılacak kişiler önümüzdeki saatlerde bildirilecek.

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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