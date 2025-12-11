Huawei FreeClip 2 inceleme: Açık tip kulaklıkların en iyisi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör

Huawei, açık tip tasarıma sahip tam kablosuz kulak içi kulaklığı FreeClip 2 modelin Türkiye’de satışa sundu. Huawei FreeClip 2’yi lansman öncesinde inceleme fırsatı bulduk. Bu içeriğimizde FreeClip 2 ile yaklaşık iki haftalık deneyimlerimizi size aktarıyoruz.

Kulaklığı satın almak için tıklayın: Huawei FreeClip 2

Giyilebilir teknolojinin moda ile kesiştiği noktada ezber bozdan tasarımıyla geliştirilen yeni Huawei FreeClip 2. Kulaklığın ilk neslinde “küpe benzeri” şık tasarımı hayatımıza sokan Huawei, yeni modelde ise konfor, ses kalitesi ve yapay zeka yeteneklerinde gelişmeler sunuyor. Peki, "takanın unuttuğu, görenin hayran kaldığı" bu cihaz günlük hayatımızda neleri değiştiriyor? FreeClip 2’nin ilk nesline göre artıları neler? İşte detaylı incelememiz.

Moda İkonu Tasarım ve Üst Düzey Konfor

Tam Boyutta Gör

Huawei FreeClip 2, açık tip formuyla kullanıcıya konforlu bir dinleme deneyimi sunarken aynı zamanda şık tasarımı ile bir moda aksesuarı olarak kullanılabiliyor. Şirket bunu kanıtlamak için Paris Moda Haftası’nda FreeClip 2’yi podyuma taşıdı. Mankenler kombinlerine uygun renkteki FreeClip 2’ler ile boy gösterdi. Kulaklığın farklı renklerinin çeşitli kombinlere uyumu öne çıkarıldı. Siz de bu kulaklığı bir gece yemeğinde, günlük giyimde veya spor salonuna giderken farklı kıyafetlerle kombinleyerek kombininize şıklık katabilirsiniz. Mavi, beyaz, siyah ve Roze Altın olarak dört farklı renk seçeneği mevcut.

FreeClip 2’nin tasarımının şıklık haricinde en belirgin avantajı ise konfor. Huawei’in açık tip kulaklığı, rakiplerinden farklı bir tasarıma sahip. Kulağı sıkıştıran veya ağırlık bindiren bir yapı yerine, küpe gibi sabit fakat baskısız bir tutuş sunan tasarım kullanılıyor.

Huawei nova 14 Pro: Batarya Testi 1 hf. önce eklendi

Kulaklıkta “Akustik Top” ve “Comfort Bean”ni birbirine bağlayan C-Bridge artık daha yumuşak yapıda. C-Bridge'de nikel titanyum şekil hafızalı alaşım kullanılmış ve dış yüzeyinde cilde dost sıvı silikon ile yüzde 25 daha yumuşak yapı elde edilmiş. Bu değişiklik ile uzun süreli kullanımlarda kulak kepçesine uygulanan baskı ve kulaklığın kayması sorunları ortadan kalkıyor. Kulağa rahatça ve güvenli bir şekilde oturuyor. Hareket halindeyken ve uzun süreli kullanımlarda yerinde kalıyor. Hareket etsem dahi düşmüyor.

Tam Boyutta Gör

Kulaklık başına ağırlık 5,1 grama düşürüldü ve önceki nesle göre yüzde 9’luk bir hafifleme elde edildi. Tüm gün kulağınızda kalsa bile “yokmuş hissi” yaratmayı başarıyor. Ofiste, sporda, ders çalışırken ve dizi/film seyrederken kulaklıklar beni herhangi bir şekilde rahatsız etmedi. Özellikle de kulakiçi kulaklıkların yarattığı baskının bu kulaklıkta olmaması, büyük konfor sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Tasarımsal rahatlığının yanı sıra kulağı tam kapatmadığı için dış dünyayla bağınızı koruyor. Birisi size seslendiğinde veya yoldan geçen bir arabanın sesini rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir konfor ve güven hissi veriyor. Sonuç olarak konfor ve şık tasarım arayanların FreeClip 2’yi ilk sıraya koyması gerektiğini düşünüyorum.

Şarj Kutusu Daha Kompakt

Tam Boyutta Gör

Yeni nesilde şarj kutusu baştan aşağı yenilendi. Oval tasarımdan uzaklaşıp daha kompakt, kareye yakın bir forma geçilmiş. Kutunun %11 küçülen hacmi hem cepte daha az yer kaplıyor hem de daha ergonomik bir kullanım sağlıyor. Pil ömrü tarafındaki artışları ise aşağıda detaylıca ele alacağız.

Ses Kalitesi Geliştirildi

Piyasadaki tüm açık tip kulaklıklar, kulağı tam olarak kapatmadığı için düşük ses kalitesi sunuyor. Huawei FreeClip 2, 10,8 mm çift diyaframlı sürücüsü ve çift mıknatıslı sistemiyle, bu dezavantajı minimuma indiriyor. Üstelik önceki nesle göre hem ses yüksekliğinde hem de bas gücünde iki kat artış sağlandığı belirtiliyor. FreeClip’in ilk nesliyle kıyasladığımızda bu fark bariz şekilde hissediliyor. Güçlendirimiş baslar ile daha tok ve yüksek ses kalitesi sayesinde daha detaylı müzik deneyimi elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör

FreeClip 2, açık tip kulaklıklar arasında ses kalitesiyle öne çıksa da açıkçası bu kulaklığı FreeBuds gibi kapalı tip kulaklıklar ile kıyasladığınızda ses kalitesinin hâlâ sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle beklentinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Şık tasarım, konforlu dinleme deneyimi gibi detaylar sizin için daha önemliyse FreeClip 2’yi, müzik kalitesi ve yüksek basa öncelik veriyorsanız FreeBuds serisine yönelmeniz daha doğru bir tercih olacaktır.

Ses Sızıntısı Azaldı

Açık tip kulaklıklar, dinlediğiniz müziği çevrenize de iletiyor. Huawei bunu engellemek için Reverse Sound Field (Ters Ses Alanı) sistemi sayesinde ses dalgaları doğrudan kulak kanalına iletiliyor ve dışarıya ses sızıntısı minimize ediliyor. Bu, ofis ortamında veya toplu taşımada yanınızdakini rahatsız etmeden müzik dinleyebilmeniz anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

Uyarlanabilir Ses Seviyesi

FreeClip 2 ile birlikte gelen en kullanışlı yeniliklerden birisinin Uyarlanabilir Ses Seviyesi özelliği olduğunu söylemeliyim. Bu özellik, bulunduğunuz ortamın gürültü seviyesine göre ses seviyesini otomatik olarak artırıp azaltıyor. Açık tip kulaklıklar doğal olarak dış seslerden etkileniyor. Önceki modelde hareket halinde iken ses seviyesini sürekli değiştirme ihtiyacı duyarken FreeClip 2’de bu derdin ortadan kalkmasına sevindim.

Metroya girdiğim an ses seviyesinin yükselmesi, sessiz bir ortama geçtiğimde tekrar düşmesi kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu özellik için Huawei Audio Connect uygulamasındaki “Uyarlanabilir Ses Seviyesi” özelliği bir kez açmak yeterli oluyor.

Tam Boyutta Gör

Gürültüleri Ortadan Kaldıran Mikrofon

Huawei FreeClip 2, mikrofondaki gürültüyü engellemek için üç mikrofonun yanı sıra rüzgar gürültüsünü ve arka plan seslerini filtrelemek için NPU destekli bir sinir ağı algoritması kullanıyor. Berrak mikrofon kalitesi iddiasını gerçek hayatta da net bir şekilde gösteriyor. Gürültülü ortamlarda yaptığım denemelerde sesimi beklediğimden daha berrak şekilde iletti. Mikrofonun sınırlarını zorlamak için online oyunlarda gaming kulaklığım yerine FreeClip 2’yi kullandım. Oyun arkadaşlarım, sesimin daha temiz geldiğini söyleyerek bu kulaklıkla devam etmemi istedi. Gürültülü ortamlarda mikrofonu yoğun şekilde kullanacaksanız ve sesinizin temiz iletilmesini istiyorsanız FreeClip 2’nin sizi mutlu edeceğini söylemeliyim.

10 Kat Daha Güçlü NPU

FreeClip 2’de yeni nesil NPU AI çipi kullanılıyor. Bu çip 51,2 Gops kapasitesiyle FreeClip ilk nesline kıyasla tam 10 kat daha fazla işlem gücü sunuyor. Bu sayede gürültü engelleme, arama kalitesi, uyarlanabilir ses özellikleri ve hareket takibi konularında daha iyi performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Kullanım Kolaylığı Sağlayan Akıllı Özellikler

Tüm cihazlarla uyumlu : Huawei FreeClip 2, marka fark etmeksizin Android, iOS, Windows, Mac, TV, saat vs. tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

: Huawei FreeClip 2, marka fark etmeksizin Android, iOS, Windows, Mac, TV, saat vs. tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çoklu Bağlantı : Çift cihaz bağlantısı özelliği ile telefon ve bilgisayar gibi iki cihaz arasında otomatik geçiş yapıyor.

: Çift cihaz bağlantısı özelliği ile telefon ve bilgisayar gibi iki cihaz arasında otomatik geçiş yapıyor. Otomatik Tanıma : FreeClip 2’de sağ sol ayrımı yok. Kulaklıkları dilediğiniz tarafa takabiliyorsunuz. Otomatik Tanıma özelliği sayesinde kulaklığın hangi tarafa takılı olduğunu algılıyor ve stereo ses için otomatik olarak yön tayini yapıyor.

: FreeClip 2’de sağ sol ayrımı yok. Kulaklıkları dilediğiniz tarafa takabiliyorsunuz. Otomatik Tanıma özelliği sayesinde kulaklığın hangi tarafa takılı olduğunu algılıyor ve stereo ses için otomatik olarak yön tayini yapıyor. Kafa Hareketleri ile Kontrol : Huawei FreeClip 2, parmak hareketlerinin yanı sıra kafa hareketleri ile kontrolü destekliyor. Bu sayede elinizi kullanmadan başınızı sallayarak veya iki yana eğerek çağrıları reddedebilir ve şarkı değiştirebilirsiniz.

: Huawei FreeClip 2, parmak hareketlerinin yanı sıra kafa hareketleri ile kontrolü destekliyor. Bu sayede elinizi kullanmadan başınızı sallayarak veya iki yana eğerek çağrıları reddedebilir ve şarkı değiştirebilirsiniz. Kaydırarak kontrol : FreeClip 2 ile Comfort Bean’e kaydırarak kontrol özelliği geldi. Aşağı yukarı kaydırarak ses seviyesini ve şarkı geçişini kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

: FreeClip 2 ile Comfort Bean’e kaydırarak kontrol özelliği geldi. Aşağı yukarı kaydırarak ses seviyesini ve şarkı geçişini kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Dokunarak kontrol : Şarkı değiştirmek, sesli asistanı devreye almak ve çağrıları yanıtlamak gibi işlevler için kulaklığa dokunmanız yeterli.

: Şarkı değiştirmek, sesli asistanı devreye almak ve çağrıları yanıtlamak gibi işlevler için kulaklığa dokunmanız yeterli. Uzamsal Ses : FreeClip 2, çevrenizi saran ses deneyimi için Uzamsal Ses desteği ile birlikte geliyor. Kafa hareketlerinizi takip ediyor.

: FreeClip 2, çevrenizi saran ses deneyimi için Uzamsal Ses desteği ile birlikte geliyor. Kafa hareketlerinizi takip ediyor. Uyarlanabilir Ses Seviyesi : Bulunduğunuz ortamın gürültü seviyesine göre ses seviyesi otomatik olarak ayarlanır.

: Bulunduğunuz ortamın gürültü seviyesine göre ses seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Sesli Asistan : Huawei cihazlar ile kullanıldığında HarmonyOS AI’ı kulaklık üzerinden uyandırabiliyorsunuz. Bu özellik daha hassas ve daha hızlı bir şekilde çalışıyor.

: Huawei cihazlar ile kullanıldığında HarmonyOS AI’ı kulaklık üzerinden uyandırabiliyorsunuz. Bu özellik daha hassas ve daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Uygulama Desteği: Huawei Audio Connect uygulamasını kullanarak ses profili, ses özellikleri ve kontrol seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Rakiplerin Üzerinde Pil Ömrü

Huawei FreeClip 2, önceki nesilde zaten uzun olan şarj süresinin üzerine ekleyerek oldukça uzun kullanım süreleri sunuyor. Tek şarjla 9 saat kesintisiz kullanım (önceki nesilden 1 saat fazla), kutu ile toplam 38 saat (önceki nesilden 2 saat fazla) pil süresi veriyor. Kulaklığı test ederken yoğun bir şekilde kullanmama rağmen pilini bitirmekte zorlandım. Normal kullanımda ne zaman şarj ettiğinizi unutturacak kadar dinleme süresi veriyor. Günlük 5 saatlik dinleme ile 7 günlük kullanım elde ediliyor.

Tek Şarjla: 9 Saat

Şarj Kutusu ile: 38 Saat

Tam Boyutta Gör

FreeClip 2, pil ömrü konusunda rakiplerinin çok önünde süreler veriyor. Ülkemizde her ne kadar popüler olmasa da açık tip kulaklıklar için en büyük rakibi olan Shokz OpenFit 7 saat, Bose Ultra Open ise 7,5 saat kulanım sunuyor. Aynı sınıfta olmasa da AirPods 4’ün 5 saat, Galaxy Buds 3’ün ise 6 saat kullanım vaat ettiğini, FreeClip 2’nin tüm bu modelerden daha yüksek pil süresi sunduğunu vurgulamakta fayda var.

Hızlı şarj desteği bulunan FreeClip 2, 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik müzik dinleme süresi veriyor. Yaptığım testte 10 dakikalık şarj ile yüzde 70 ses seviyesinde 2 saat 35 dakikalık kullanım elde ettim.

Daha dayanıklı: IP57

FreeClip 2, önceki modele göre dayanıklılık konusunda da sınıf atlıyor. İlk nesilde IP 54 sertifikası bulunurken FreeClip 2 IP57 sertifikasına sahip. Artık sadece ter ve yağmur değil, suya düşmelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Kulaklığı spor yaparken kullanmak isteyenler için önemli bir detay.

Sonuç: Sınıfının En İyisi

Huawei FreeClip 2, kulakiçi kulakıkların konforsuz yapısından rahatsız olan, çevresiyle bağını koparmak istemeyen, teknolojiyi bir stil unsuru olarak kullanmak isteyen kullanıcılar için dört dörtlük bir seçenek. FreeClip'’e kıyasla daha hafif yapısı, geliştirilmiş ses kalitesi, daha iyi mikrofonu ve uzun pil ömrü ile önemli geliştirmeler sunuyor. Açık tip bir kulaklık istiyorsanız FreeClip 2’yi değerlendirmenizi öneririm.

FreeClip 2 Artıları

Şık tasarım

Konforlu Yapı

Güçlü çift diyaframlı sürücüler

Önceki nesile göre daha yüksek ses ve daha yüksek bas

Gürültüleri sıfıra indiren mikrofon

IP57 dayanıklılık

Uzun pil ömrü

Huawei Audio Connect uygulama desteği

Akıllı kontrol(kaydırma, dokunma ve baş hareketi)

Çift cihaz desteği ve geniş uyumluluk

FreeClip 2 Eksileri

Klasik kulaklıklara kıyasla düşük ses kalitesi,

Düşük izolasyon,

Düşük bas.

Lansmana Özel Kampanya

Merakla beklenen FreeClip 2 için Türkiye'ye özel bir kampanya süreci başlıyor. Tüketicilere önemli bir fiyat avantajı sunan bu yeni kampanya, 12 Aralık saat 12.12 itibarıyla devreye girecek.

Depozito Kampanyası Nasıl Çalışıyor?

Kullanıcılar, kampanya kapsamında 99 TL’lik bir ön ödeme (depozito) yaparak, ürünü satın alırken kullanabilecekleri 1.099 TL değerinde bir indirim kuponu kazanacaklar. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için süreç şu şekilde işleyecek:

Kampanya Başlangıcı: 12 Aralık, Saat 12:12

Ödeme Tamamlama: 17 Aralık saat 12:12’de başlayıp, 25 Aralık gün sonunda bitecek.

Teslimat: Ödeme sürecini tamamlayan kullanıcılar için kargolama işlemi hemen başlayacak.

Ayrıca marka, bu kampanya kapsamında kullanıcılara ek bir güvence olarak 1 Yıl Kayıp Kulaklık Desteği sunacağını da duyurdu.

Kulaklığı satın almak için tıklayın: Huawei FreeClip 2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Huawei FreeClip 2 inceleme: Açık tip kulaklıkların en iyisi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: