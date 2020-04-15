OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor

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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemisini tanıtan OnePlus firmasının kulaklık tarafında da iddialı bir ürünü vardı. OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık modeli dikkat çekici bir hızlı şarj özelliği ile geliyor.

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OnePlus Bullets Wireless Z özellikleri ve fiyatı

OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık model rakip firmaların aksine tam kablosuz değil. Her iki kulaklık parçası da bir kablo ile birbirine bağlanıyor. Bu kablo ense kısmına yerleşerek daha sağlam bir taşıma imkanı sunuyor.

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Tatmin edici bir ses kalitesine sahip olan kulaklık IP55 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bluetooth 5.0 ile 10 metreye kadar bağlanabilen kulaklık üzerinde bir kontrol modülü yer alıyor ve gelen çağrılar cevaplanabiliyor. Ayrıca dış kısımlar manyetik ve kulaklıkları birbirine yapıştırdığınızda müzik durduruluyor.

Tek şarj ile 20 saate kadar kullanım süresi sunan OnePlus Bullets Wireless Z modeli ayrıca USB Tip-C üzerinen Warp Charge teknolojisini destekliyor. Sadece 10 dakika şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi daha elde edilebiliyor. OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık için 50$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/04/14/oneplus-bullets-wireless-z-brings-fast-charging-to-earbuds-for-just-50/

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