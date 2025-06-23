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    OnePlus 15 sızdırıldı: Yeni ekran ve tasarım detayları ortaya çıktı

    OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeliyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre OnePlus 15, daha verimli bir ekran, simetrik çerçeveler ve dikkat çekici bir tasarım diliyle geliyor.

    OnePlus 15 sızdırıldı: Yeni tasarım detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    OnePlus 15 için ortaya çıkan ilk sızıntılar, markanın büyük yenilikler peşinde olmadığını ama bazı stratejik dokunuşlara yöneldiğini gösteriyor. Yeni model, özellikle ekran tarafında daha verimli bir yapıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

    6.78 inç büyüklüğündeki düz ekran, BOE imzası taşıyor ve 1.5K çözünürlük sunuyor. Her ne kadar önceki modeldeki QHD+ panelin gerisinde kalsa da, bu yeni ekranın daha düşük enerji tüketimi ve daha dengeli renk sunumu ile öne çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın dört kenarında neredeyse eşit incelikte çerçeveler yer alacak. Bu da LIPO teknolojisi sayesinde mümkün hale geliyor.

    Tasarım cephesinde de farklılıklar var. Cihazın şu anki prototipi, “süper siyah” olarak tanımlanan ve ışığı neredeyse hiç yansıtmayan mat bir yüzeye sahip. Bu kaplama, sadece estetik açıdan değil, parmak izi ve yansımaları minimumda tutmasıyla da kullanışlı olabilir.

    Donanım tarafına geldiğimizdeyse, OnePlus 15’in kalbinde Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite 2’nin (kod adı SM8850) yer alacağı ifade ediliyor. Yan taraflarda konumlandırılmış özel tuşlardan da söz ediliyor, ancak bu tuşların ne işe yarayacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Kamera kurulumu, pil kapasitesi veya gövde malzemesi gibi detaylar şimdilik açıklanmadı. Ancak önceki modelin 6000 mAh bataryası ve üçlü 50 MP kamerası göz önünde bulundurulduğunda, OnePlus 15’in daha çok bu yapının üzerine yapılan ince ayarlarla karşımıza çıkması bekleniyor. Kısacası, OnePlus 15’in sürprizler yerine istikrar sunmayı hedeflediği söylenebilir.

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