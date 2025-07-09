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    OnePlus Pad Lite tanıtıldı: Uygun fiyatlı tablet artık resmiyet kazandı

    OnePlus, günlük ihtiyaçlara hitap eden yeni tableti Pad Lite’ı duyurdu. Geniş ekranı, uzun pil ömrü ve güçlü ses sistemiyle öne çıkan cihaz, aynı zamanda fiyatıyla da kullanıcıların ilgisini çekiyor.

    OnePlus Pad Lite tanıtıldı: Uygun fiyatlı tablet resmiyet kazandı Tam Boyutta Gör

    OnePlus, yeni tableti Pad Lite ile kullanıcıların karşısına çıktı. Günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan cihaz, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 11 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Pad Lite, yüzde 85,3’lük ekran-gövde oranıyla oldukça geniş bir görüntü alanı sunuyor. 16:10 en-boy oranına sahip bu ekran, 1 milyar renk desteği ve 500 nit parlaklık kapasitesiyle görsel deneyimi zenginleştiriyor. Göz konforunu önemseyenler için mavi ışığı azaltan özel bir mod da unutulmamış.

    Tasarımda sadelik ve işlevsellik bir arada düşünülmüş. Aero Mavi renginde ve kumlanmış yüzeye sahip olan tablet, 7,39 mm kalınlığında ve yalnızca 530 gram ağırlığında. Cihazın kalbinde ise 6nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G100 işlemcisi yer alıyor. OnePlus, tabletin uzun süre boyunca akıcı çalışacağını ve performansını 36 ay boyunca koruyacağını iddia ediyor. İşletim sistemi tarafında ise OxygenOS 15.0.1 kullanılıyor.

    Pil kapasitesi de oldukça iddialı: 9340 mAh’lik batarya, 80 saate kadar müzik, 11 saat video ve 54 gün bekleme süresi vadediyor. 33W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebiliyor. Yazılımsal tarafta ise OnePlus ekosistemine entegre özellikler dikkat çekiyor. Ekran yansıtma, pano paylaşımı, galeri senkronizasyonu gibi işlevlerin yanı sıra Android cihazlarla Hızlı Paylaşım ve iOS/iPadOS cihazlarla O+ Connect desteği sunuluyor. Ayrıca, iki uygulamayı aynı anda çalıştırmaya imkân veren Open Canvas özelliği de mevcut.

    Aileler için özel olarak geliştirilen OnePlus Kids Mode, ekran süresi sınırı, uygulama kontrolü ve göz sağlığına yönelik filtreler içeriyor. Bununla birlikte Google Kids Space desteği de hazır olarak geliyor.

    Pad Lite, Avrupa pazarında iki farklı modelle satışta. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Wi-Fi versiyonu 215 dolar; LTE destekli, 8 GB RAM’li versiyon ise 245 dolardan alıcı bekliyor. Kullanıcılar, cihazla birlikte ya 80W hızlı şarj cihazı ya da folyo kılıf hediyesi arasında tercih yapabiliyor. Satış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

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