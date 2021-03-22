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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Watch'un Avrupa fiyatı belli oldu

    OnePlus ilk akıllı saatini çok kısa bir süre içerisinde tanıtacak. Lansman öncesinde cihazın Avrupa ülkelerinde nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ortaya çıktı.
    22 Mart 2021, 16:00 (3 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Watch'un Avrupa fiyatı belli oldu
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    Yarın tanıtılması beklenen OnePlus Watch için artık geri sayım başlamış durumda. Lansmana çok az bir süre kala akıllı saatin fiyat etiketi konusunda da bazı detaylar ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi yeni ürünlerini 29 Mart'ta tanıtacak: Hangi cihazlar bekleniyor?"

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    Çinli şirketin ilk akıllı saati 46 mm'lik tek boyutta sunulacak. Ayrıca siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek. OnePlus Watch, Avrupa ülkelerinde 150 euro fiyat etiketiyle satılacak.

    Belirlenen fiyat etiketine bakarak cihazın aynı aralıktaki Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 modelleriyle rekabet edeceğini söyleyebiliriz. Gelelim teknik özellikler kısmına.

    OnePlus Watch'un Avrupa fiyatı belli oldu
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    Akıllı saat hakkında bildiklerimiz

    OnePlus Watch'un yuvarlak kasa, AMOLED ekran, 4 GB depolama alanı, Warp Charge hızlı şarj teknolojisi ve IP68 korumasına sahip olacağını hatırlatalım. Akıllı saat üzerinden aramaları cevaplamak ve bildirimleri görüntülemek mümkün olacak.

    Cihaz otomatik egzersiz algılama fonksiyonu sunacağı gibi uyku, stres, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilecek. OnePlus Watch, RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) tabanlı bir yazılımla çalışacak.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1373914919700025345
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 18 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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