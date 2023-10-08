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    Anlık Bildirim

    OnePlus Watch 2 için geri sayım başladı: 2024'te geliyor

    İlk akıllı saatini 2021'de piyasaya süren OnePlus şimdi de yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre OnePlus Watch 2 önümüzdeki yıl ilk aylarında oiyasaya sürülecek.

    OnePlus Watch 2 için geri sayım başladı: 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör

    OnePlus, işlevsellik bakımından daha çok bir fitness takip cihazına benzeyen OnePlus Watch adlı ilk akıllı saatini 2021'in Mart ayında tanıtmıştı. Çinli marka cihazın üretimini çoktan durdurdu ve söylentilere bakılırsa Watch 2 modelini çıkarmaya hazırlanıyor.

    Max Jambor tarafından X platformunda paylaşılan bilgilere göre OnePlus Watch 2'nin 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni model yuvarlak bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca kaynak OnePlus Watch 2'nin teknik özellikler ve performans açısından ilk akıllı saatten önemli ölçüde gelişmiş olacağını öne sürüyor.

    İlk çeyrekte çıkış yapabilir

    Şu an için OnePlus Watch 2'nin resmi çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak yeni akıllı saatin ilk modeller hemen hemen aynı zaman diliminde resmiyet kazandığını görebiliriz. Bu da lansmanın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılabileceği anlamına geliyor. Bekleyip göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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