OnePlus Watch 2 için geri sayım başladı: 2024'te geliyor

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OnePlus, işlevsellik bakımından daha çok bir fitness takip cihazına benzeyen OnePlus Watch adlı ilk akıllı saatini 2021'in Mart ayında tanıtmıştı. Çinli marka cihazın üretimini çoktan durdurdu ve söylentilere bakılırsa Watch 2 modelini çıkarmaya hazırlanıyor.

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Max Jambor tarafından X platformunda paylaşılan bilgilere göre OnePlus Watch 2'nin 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni model yuvarlak bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca kaynak OnePlus Watch 2'nin teknik özellikler ve performans açısından ilk akıllı saatten önemli ölçüde gelişmiş olacağını öne sürüyor.

İlk çeyrekte çıkış yapabilir

Şu an için OnePlus Watch 2'nin resmi çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak yeni akıllı saatin ilk modeller hemen hemen aynı zaman diliminde resmiyet kazandığını görebiliriz. Bu da lansmanın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılabileceği anlamına geliyor. Bekleyip göreceğiz.

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