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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni ürünlerini 29 Mart'ta tanıtacak: Hangi cihazlar bekleniyor?

    Çinli teknoloji devi Xiaomi önümüzdeki hafta yeni ürünlerini tanıtacağı bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirketin etkinlik kapsamında çok sayıda yeni cihaz duyurmayı planladığı bildiriliyor.
    22 Mart 2021, 14:00 (41 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi yeni ürünlerini 29 Mart'ta tanıtacak: Hangi cihazlar bekleniyor?
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    Xiaomi, 29 Mart'ta yeni ürünlerini duyuracağı bir lansman etkinliği düzenleyecek. Çinli şirket piyasaya süreceği yeni cihazları ilk önce kendi ana vatanında tanıtır, daha sonra uluslararası pazarda sahneye çıkarırdı. Bu kez global lansman da aynı gün yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Poco F3'ün tasarımı netleşti"

    Xiaomi etkinlik kapsamında tanıtacağı ürünleri detaylandırmadı. Ancak Mi 11 Lite, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra olmak üzere üç yeni akıllı telefonun duyurulacağı söyleniyor. Ayrıca şirketin Mi Mix serisi altında çıkış yapacak katlanabilir akıllı telefonunu ve Mi Pad 5 tabletini de tanıtma ihtimali var.

    Xiaomi yeni ürünlerini 29 Mart'ta tanıtacak: Hangi cihazlar bekleniyor?
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    Mi Band 6 da gelebilir

    Akıllı telefonlara ek olarak, 29 Mart'ta Mi Band 6 ile de tanışabiliriz. Akıllı bilekliğin piyasaya sürülmeye hazır olduğu bildirilmişti. Bununla birlikte Xiaomi'nin son günlerde aktif olarak promosyonunu yaptığı yeni Mi Notebook Pro'nun da aynı etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor.



    https://twitter.com/Xiaomi/status/1373855071369228288
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 14 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    A alprkrkmz (alper korkmaz) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mi box 5 bekliyoruz Şayomi.
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