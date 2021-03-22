Xiaomi yeni ürünlerini 29 Mart'ta tanıtacak: Hangi cihazlar bekleniyor?

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Xiaomi, 29 Mart'ta yeni ürünlerini duyuracağı bir lansman etkinliği düzenleyecek. Çinli şirket piyasaya süreceği yeni cihazları ilk önce kendi ana vatanında tanıtır, daha sonra uluslararası pazarda sahneye çıkarırdı. Bu kez global lansman da aynı gün yapılacak.

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Xiaomi etkinlik kapsamında tanıtacağı ürünleri detaylandırmadı. Ancak Mi 11 Lite, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra olmak üzere üç yeni akıllı telefonun duyurulacağı söyleniyor. Ayrıca şirketin Mi Mix serisi altında çıkış yapacak katlanabilir akıllı telefonunu ve Mi Pad 5 tabletini de tanıtma ihtimali var.

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Mi Band 6 da gelebilir

Akıllı telefonlara ek olarak, 29 Mart'ta Mi Band 6 ile de tanışabiliriz. Akıllı bilekliğin piyasaya sürülmeye hazır olduğu bildirilmişti. Bununla birlikte Xiaomi'nin son günlerde aktif olarak promosyonunu yaptığı yeni Mi Notebook Pro'nun da aynı etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1373855071369228288

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