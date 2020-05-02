OnePlus Z'nin işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

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Merakla beklenen OnePlus Z (OnePlus 8 Lite) ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun Temmuz ayında satışa sunulacağına yönelik haberler gelmişti. Şimdi ise bazı teknik özellikleri açığa çıktı.

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Cihaz daha önce öne sürüldüğü gibi MediaTek Dimensity 1000 yonga setine sahip olmayacak. Aktarılan son bilgilere göre akıllı telefon Qualcomm'un Snapdragon 765G platformunda güç alacak. Söz konusu işlemcinin X52 5G modem içerdiğini hatırlatalım.

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Muhtemel fiyatı da belli

Samsung'un 7 nm EUV fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti sekiz çekirdekli bir mimari sunuyor. Snapdragon 765G'de 2.4 GHz hızında çalışan yüksek performanslı bir ana işlemci çekirdeği mevcut. Buna, 2.2 GHz frekanslı bir başka yüksek performanslı çekirdek daha eşlik ediyor. Geriye kalanlar ise 1.8 GHz hızında çalışan altı enerji tasarruflu çekirdek olarak sıralanıyor.

OnePlus Z'nin 6.4-6.5 inç 90 Hz ekran, 48 MP + 16 MP + 12 MP sensörlerden oluşan üçlü kamera sistemi ve hızlı şarj özellikli batarya ile piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler var. Akıllı telefonun 400-450 euro civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://twitter.com/MaxJmb/status/1256193638704570369

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