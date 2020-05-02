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    OnePlus Z'nin işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

    Temmuz'da çıkması beklenen OnePlus Z'nin özellikleri netleşiyor. Akıllı telefonun MediaTek işlemciyle donatılacağı söyleniyordu ancak cihazın Qualcomm imzalı bir yonga seti taşıyacağı bildirildi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Z'nin işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
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    Merakla beklenen OnePlus Z (OnePlus 8 Lite) ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun Temmuz ayında satışa sunulacağına yönelik haberler gelmişti. Şimdi ise bazı teknik özellikleri açığa çıktı.

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    Cihaz daha önce öne sürüldüğü gibi MediaTek Dimensity 1000 yonga setine sahip olmayacak. Aktarılan son bilgilere göre akıllı telefon Qualcomm'un Snapdragon 765G platformunda güç alacak. Söz konusu işlemcinin X52 5G modem içerdiğini hatırlatalım.

    OnePlus Z'nin işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
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    Muhtemel fiyatı da belli

    Samsung'un 7 nm EUV fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti sekiz çekirdekli bir mimari sunuyor. Snapdragon 765G'de 2.4 GHz hızında çalışan yüksek performanslı bir ana işlemci çekirdeği mevcut. Buna, 2.2 GHz frekanslı bir başka yüksek performanslı çekirdek daha eşlik ediyor. Geriye kalanlar ise 1.8 GHz hızında çalışan altı enerji tasarruflu çekirdek olarak sıralanıyor.

    OnePlus Z'nin 6.4-6.5 inç 90 Hz ekran, 48 MP + 16 MP + 12 MP sensörlerden oluşan üçlü kamera sistemi ve hızlı şarj özellikli batarya ile piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler var. Akıllı telefonun 400-450 euro civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://twitter.com/MaxJmb/status/1256193638704570369 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf.
    gsmarena.com/...

    LG velvet in 680 € olduğu baz alınırsa bu telefon baya ucuz kalır LG nin yanında
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Snapdragon 765G geleceği kesindi zaten. Tasarımı son 4 ayda çıkan tüm android telefonlarla aynı. Hiç heyecan duymadım.
    Yanıtla +1
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    noobszle 1 hf.
    gayet güzel bir cihaz olmuş 90hz amoled snap765 gayet tatminkar üstüne kamerasında fena olmayacaktır umarım ip67 sertifikası olur zaten bu modelin iPhone se ye rakip olarak çıkacağını düşünüyorum Xiaomi de mi note 10 lite adında aynı segmenti hedefleyen modelini duyurdu oneplus in farkı hem isimlendirme hemde ip sertifikası olabilir tr de 4000₺ ye garantisiz şeklide alabilirim diye düşünüyorum
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    delikli ekran ve edge ekran ile gelen hicbir telefon ilgimi cekmiyor.
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    lawyer25 (Hakan Kadirli) 1 hf. clb12
    E deliksiz ve edge ekransiz mi 9t pro ya da bir sürü laf ediyorsun ; ne verelim abime?
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