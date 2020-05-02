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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı

    Apple geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefonu iPhone SE (2020) modelini tanıtmıştı. Yatırımcılarla bir araya gelen şirket CEO'su Tim Cook, cihazla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı
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    ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefon modeli iPhone SE (2020)'yi duyurdu. Uzun süredir söylentilere konu olan ve hem tüketicilerin hem de teknoloji uzmanlarının beklediği bu telefon nihayet uygun fiyatıyla resmen açıklandı ve akabinde Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yeni akıllı telefonu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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    Apple, geçtiğimiz gün 2020 yılının ilk çeyreğini 58.3 milyar dolarlık gelirle kapattığını açıklayan mali raporlarını paylaştı. Yatırımcılar ile bir araya gelen Apple CEO'su Tim Cook ise bu toplantı sırasında iPhone SE hakkında çok cesur açıklamalar yaptı. 2020 model iPhone SE ile ilgili soruları yanıtlayan Tim Cook, iPhone SE'nin hangi bölgelerde daha popüler olacağı sorusuna çok net bir cevap verdi.

    Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı
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    Kullanıcıları iOS'a yönlendirebilir

    Cook, yeni model iPhone'un düşük gelirli ülkelerde daha fazla tercih edileceğini açıkladı. Yeni telefonlarının oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirten Cook, bu durumun birçok tüketiciyi iOS kullanmaya teşvik edeceğine dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook'un en cesur açıklaması ise iPhone SE (2020)'nin performansı hakkındaydı. Cook, yeni iPhone'un piyasadaki en iyi ve en hızlı Android telefondan bile daha hızlı olduğunu ve bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyledi. iPhone SE (2020), A13 Bionic işlemci ile geliyor ve bu çipin, amiral gemisi Snapdragon 865 ile kıyaslandığını da belirtelim.

    Tim Cook, yeni iPhone'un rekabetçi fiyatının şirketin genel fiyatlandırma politikasında bir değişiklik gösterip göstermediği sorusuna kaygı verici bir cevap verdi. Cook'a göre Apple, en iyi ürünleri her zaman uygun bir fiyata satma çabalarını sürdürüyor. Cook, bunun iPhone SE'ye özgü olmadığını ve Apple'ın genel fiyatlandırma politikasının böyle olduğunu belirtti.



    https://www.apple.com/investor/earnings-call/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirTemel (Bekir ) 1 hf. en beğenilen
    10 yıllık tasarımı günümüze güncellemeden insanlara sunmaya utanmadın mı demezler mi adama, çerçeveleri biraz incelt bari...
    4 Yanıt Yanıtla +136
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    flowerhorn 1 hf. BekirTemel
    Uygun fiyatlı iPhone arayanlar için üretilmiş bir ürün zaten.

    Pek o tür şeyleri takacaklarını sanmıyorum
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    snomask (Adı Soyadı) 1 hf. BekirTemel
    DH ekibi de kimse görmesin diye arka fotoğrafını koymuş zaten
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    circassianman 1 hf. BekirTemel
    Ekran iPhone 8 ile birebir her değeriyle aynı. Eski teknolojisini satmayı iyi biliyor Apple.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    TITAN (S K) 1 hf. kemomando
    oha ben 1800 mah oldugunu bilmiyordum apple yine kısmış 1800 mah nedir lan
    Yanıtla +73
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    kemomando (Kemo Mando) 1 hf.
    Ürün hızlı ama batarya testlerinde çok kötü. Kusura bakmasınlar günde 3 defa şarjla uğraşamam.
    7 Yanıt Yanıtla +56
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    TITAN (S K) 1 hf. kemomando
    oha ben 1800 mah oldugunu bilmiyordum apple yine kısmış 1800 mah nedir lan
    Yanıtla +73
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    zwanzig 1 hf. kemomando
    Oha bu ne rezillik be. Apple bu sefer beni şaşırttı diyordum ki pil performansını öğrenene kadar.

    Kimse kusura bakmasın 400 Dolar verip 3.5 saat ekran süresi veren telefona geçilmez. Şuan Xiaomi Note 5 kullanıyor ve 8 saat ekran süresi alıyorum. Ben böyle bir telefonla yapamam.
    Yanıtla +27
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    Yorumlar (104) Yorum Yaz Forumda Gör
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    appgln4143 (Gülnur Burak) 1 hf.
    Ya he he ben 2020 yılında şehrin merkezinde elimde apple 8 le havaya tutarak hadi çeksene dediğim andan itibaren apple gözümde bitmiştir anlatın siz
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    LRShadY 5 gün yeni yorumcu appgln4143
    Dostum en başta apple 8 değil o telefonun ismi,iphone 8 ve güzel kardeşim apple'ın umrunda bile değilsin😂😂
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    pop-up (yağmur özyağcılar) 1 hf.
    en hızlı olsa nolur bataryaya bak her şeyi geç 10 yıllık kasayı ben niye alayım ?
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf.
    O batarya ne la. Bari bataryayı bu kadar kırpmasaydınız.
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf.
    Benim babam senin babanı döver demekten farkı yok
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    IVANGUARDI (Gizli Bilgi ) 1 hf.
    Yıl Olmuş 2020 Tüm Cihazlar sonsuz ekran vb Tam kaplayan ekran sistemine geçmiş. Adamlar hala 10 Yıl Öncesinin tasarımını kullanmakta inat ediyor ufacık ekran yahu en azından şu ekranı halledeydiniz bide üstüne bir dünya para istiyor. Batarya vb konulara hiç girişmiyorum onlar zaten ayrı komedi.
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    teknoert (tekno ert) 1 hf.
    Mi A3 kullanıyorum. SE 2020'deki chipset, Snapdragon 665'in on gömlek üstü performansa sahip. Mükemmel teknolojiler sunuyor.



    Ben kendimi Mi A3'ü 3 gün şarj etmemekle avutuyorum. Hatta bir ara şarj aleti nerdeydi diye aramak zorunda kaldım. Aradan 3gün geçince çekmeceye koymuşum.



    SE 2020 bu yüzden daha iyi. O işlemci + 1800mAh bataryası ile şarj aletini arama derdinden de kurtarıyor. Teknoloji insanın işini kolaylaştıracak ki Teknolojik olsun



    Not: Yoğun kullanımda 12 saate varan ekran süresi alıyorum.
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    murattekno (Murat Berktaş) 1 hf.
    Ya fiyatı yüksek olmasa mantıklı ama çok yüksek bende bekledim doğrysu hatta 6200 kere xs Lee düşünce bile alamadım. Dedim de hem daha iyi çıkar hem de daha küçük olur en önemlisi de ucuz olur ama 5300 çok yüksek geliyor
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    ZamanSal 1 hf.
    SD 865 ile çıkan bütün telefon lar antutuda bundan daha iyi sonuç alıyor.
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    ZamanSal 1 hf.
    Tim yalan at ama matematiği unutma SD 865 antutuda seni yiyiyor.
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    9190 kez okundu.
    96 kişi, toplam 104 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone se (2020) ve
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