Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı

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ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefon modeli iPhone SE (2020)'yi duyurdu. Uzun süredir söylentilere konu olan ve hem tüketicilerin hem de teknoloji uzmanlarının beklediği bu telefon nihayet uygun fiyatıyla resmen açıklandı ve akabinde Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yeni akıllı telefonu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Apple, geçtiğimiz gün 2020 yılının ilk çeyreğini 58.3 milyar dolarlık gelirle kapattığını açıklayan mali raporlarını paylaştı. Yatırımcılar ile bir araya gelen Apple CEO'su Tim Cook ise bu toplantı sırasında iPhone SE hakkında çok cesur açıklamalar yaptı. 2020 model iPhone SE ile ilgili soruları yanıtlayan Tim Cook, iPhone SE'nin hangi bölgelerde daha popüler olacağı sorusuna çok net bir cevap verdi.

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Kullanıcıları iOS'a yönlendirebilir

Cook, yeni model iPhone'un düşük gelirli ülkelerde daha fazla tercih edileceğini açıkladı. Yeni telefonlarının oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirten Cook, bu durumun birçok tüketiciyi iOS kullanmaya teşvik edeceğine dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook'un en cesur açıklaması ise iPhone SE (2020)'nin performansı hakkındaydı. Cook, yeni iPhone'un piyasadaki en iyi ve en hızlı Android telefondan bile daha hızlı olduğunu ve bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyledi. iPhone SE (2020), A13 Bionic işlemci ile geliyor ve bu çipin, amiral gemisi Snapdragon 865 ile kıyaslandığını da belirtelim.

Tim Cook, yeni iPhone'un rekabetçi fiyatının şirketin genel fiyatlandırma politikasında bir değişiklik gösterip göstermediği sorusuna kaygı verici bir cevap verdi. Cook'a göre Apple, en iyi ürünleri her zaman uygun bir fiyata satma çabalarını sürdürüyor. Cook, bunun iPhone SE'ye özgü olmadığını ve Apple'ın genel fiyatlandırma politikasının böyle olduğunu belirtti.

https://www.apple.com/investor/earnings-call/

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