ONEXPLAYER Mini Pro üst seviyeye odaklanıyor

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Taşınabilir Windows veya Linux konsolların adeta mantar gibi çoğalmaya başladığı bu dönemde büyük oyuncular da pazarı boş bırakmamaya çalışıyor. AMD Ryzen 7 6800U yonga setinin bol bol kullanıldığı bu konsollar tüketiciyi de kafa karışıklığına zorluyor.

ONEXPLAYER Mini Pro özellikleri ve fiyatı

CPU: AMD Ryzen 7 6800U

Grafik: Radeon 680M

RAM: LPDDR5 (6400MHz) 16 GB/32 GB

Screen: 7 inç IPS, 1920x1200 çözünürlük

Batarya: 48 Wh, 10 saat standart kullanım

Boyut: 260 mm*106 mm*23 mm

Ağırlık: 599 g

USB portlar: 2x USB4 + 1x USB 3.0

Diğer: jiroskop, titreşim, RGB LED

Fiyat: 1199$ başlangıç

AYA Neo, AMD işlemci ile güçlendirilen yeni el konsolunu duyurdu 6 ay önce eklendi

7 inçlik bir ekrana sahip olan ONEXPLAYER Mini Pro konsolu Ryzen 7 6800U yonga seti sayesinde tatmin edici bir performans sunuyor. Benzer modellerin tuş tasarımı aynen miras alınırken daha dayanıklı ve hassas tuş anahtarları tercih edilmiş.

Titreşim motoru düzlemsel ve bu sayede gürültüsüz, daha yoğun bir tecrübe yaşatabiliyor. Oyuncular fan hızını, saat frekanslarını ve TDP değerlerini optimize edebilecekleri bir yazılıma sahip. RGB LED aydınlatma da kontrol edilebiliyor.

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