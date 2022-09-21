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    ONEXPLAYER Mini Pro üst seviyeye odaklanıyor

    ONEXPLAYER Mini Pro adlı taşınabilir konsolu AMD Ryzen 7 6800U yongası ile oyunlarda tatmin edici performans sergilerken 2.5 saatlik bir oyun süresi vadediyor.  
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    ONEXPLAYER Mini Pro
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    Taşınabilir Windows veya Linux konsolların adeta mantar gibi çoğalmaya başladığı bu dönemde büyük oyuncular da pazarı boş bırakmamaya çalışıyor. AMD Ryzen 7 6800U yonga setinin bol bol kullanıldığı bu konsollar tüketiciyi de kafa karışıklığına zorluyor.

    ONEXPLAYER Mini Pro özellikleri ve fiyatı

    • CPU: AMD Ryzen 7 6800U
    • Grafik: Radeon 680M
    • RAM: LPDDR5 (6400MHz) 16 GB/32 GB
    • Screen: 7 inç IPS, 1920x1200 çözünürlük
    • Batarya: 48 Wh, 10 saat standart kullanım
    • Boyut: 260 mm*106 mm*23 mm
    • Ağırlık: 599 g
    • USB portlar: 2x USB4 + 1x USB 3.0
    • Diğer: jiroskop, titreşim, RGB LED
    • Fiyat: 1199$ başlangıç

    7 inçlik bir ekrana sahip olan ONEXPLAYER Mini Pro konsolu Ryzen 7 6800U yonga seti sayesinde tatmin edici bir performans sunuyor. Benzer modellerin tuş tasarımı aynen miras alınırken daha dayanıklı ve hassas tuş anahtarları tercih edilmiş.

    Titreşim motoru düzlemsel ve bu sayede gürültüsüz, daha yoğun bir tecrübe yaşatabiliyor. Oyuncular fan hızını, saat frekanslarını ve TDP değerlerini optimize edebilecekleri bir yazılıma sahip. RGB LED aydınlatma da kontrol edilebiliyor.

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    M
    makine26 1 gün önce

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