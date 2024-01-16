Hem tablet, hem laptop, hem el konsolu: OneXPlayer X1 ile tanışın

OneXPlayer X1 özellikleri
Intel'in yeni Core Ultra 7 155H ve Ultra 5 125H işlemcilerinden ve Arc GPU'larından güç alan oyun konsolu önceki nesil Intel işlemcili konsollara göre daha fazla verimlilik ve performans sunuyor. Konsol, bellek tarafında 64GB'a kadar LPDDR5x RAM desteği, depolama tarafında ise PCIe Gen 4 M.2 SSD desteği sunuyor.
11 inç gibi oldukça büyük bir ekranla gelen cihaz, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Nintendo Switch benzeri çıkarılabilir kontrolcülere sahip olan cihaz, Harmon AudioEFX ses sistemi, parmak izi okuyucu, Thunderbolt 4, Oculink, USB 4 ve 100 Watt şarj hızı destekli 65 Wh batarya gibi özellikleri barındırıyor. Cihazın ağırlığıysa 789 gram.
Cihazın çıkarılabilir kontrolcüleri tıpkı Switch gibi bir orta parçaya takılarak bağımsız oyun kumandasına dönüşebiliyor. Çok amaçlı ilginç bir cihaz olan OneXPlayer X1'in satış tarihi ve fiyatı henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.