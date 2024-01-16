Hem tablet, hem laptop, hem el konsolu: OneXPlayer X1 ile tanışın

Konsol üreticisi OneXPlayer, yeni çok amaçlı oyun konsolu OneXPlayer X1'i tanıttı. Üç ayrı moda sahip olan cihaz, firma tarafında dünyanın ilk geniş ekranlı 3'ü 1 arada oyun PC'si olarak nitelendiriliyor.

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OneXPlayer X1 özellikleri

Intel'in yeni Core Ultra 7 155H ve Ultra 5 125H işlemcilerinden ve Arc GPU'larından güç alan oyun konsolu önceki nesil Intel işlemcili konsollara göre daha fazla verimlilik ve performans sunuyor. Konsol, bellek tarafında 64GB'a kadar LPDDR5x RAM desteği, depolama tarafında ise PCIe Gen 4 M.2 SSD desteği sunuyor.

11 inç gibi oldukça büyük bir ekranla gelen cihaz, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Nintendo Switch benzeri çıkarılabilir kontrolcülere sahip olan cihaz, Harmon AudioEFX ses sistemi, parmak izi okuyucu, Thunderbolt 4, Oculink, USB 4 ve 100 Watt şarj hızı destekli 65 Wh batarya gibi özellikleri barındırıyor. Cihazın ağırlığıysa 789 gram.

Tam Boyutta Gör Şüphesiz ki cihazın en büyük özelliği 3'ü 1 arada kullanım modlarına sahip olması. El konsolu, diz üstü bilgisayar ve tablet olarak kullanılabilen cihaz, diz üstü modunda Surface benzeri standıyla dik konumda durabiliyor. Manyetik klavyesi istenildiği taktirde çıkarılabiliyor.

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Cihazın çıkarılabilir kontrolcüleri tıpkı Switch gibi bir orta parçaya takılarak bağımsız oyun kumandasına dönüşebiliyor. Çok amaçlı ilginç bir cihaz olan OneXPlayer X1'in satış tarihi ve fiyatı henüz belli değil.

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