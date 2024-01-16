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    Anlık Bildirim

    Hem tablet, hem laptop, hem el konsolu: OneXPlayer X1 ile tanışın

    Konsol üreticisi OneXPlayer, yeni el konsolu OneXPlayer X1'i tanıttı. Üç ayrı moda sahip olan cihaz, firma tarafında dünyanın ilk geniş ekranlı 3'ü 1 arada oyun PC'si olarak nitelendiriliyor.
    Hem tablet, hem laptop, hem el konsolu: OneXPlayer X1 ile tanışın
    Konsol üreticisi OneXPlayer, yeni çok amaçlı oyun konsolu OneXPlayer X1'i tanıttı. Üç ayrı moda sahip olan cihaz, firma tarafında dünyanın ilk geniş ekranlı 3'ü 1 arada oyun PC'si olarak nitelendiriliyor.

    Hem tablet, hem laptop, hem el konsolu: OneXPlayer X1 ile tanışın Tam Boyutta Gör

    OneXPlayer X1 özellikleri

    Intel'in yeni Core Ultra 7 155H ve Ultra 5 125H işlemcilerinden ve Arc GPU'larından güç alan oyun konsolu önceki nesil Intel işlemcili konsollara göre daha fazla verimlilik ve performans sunuyor. Konsol, bellek tarafında 64GB'a kadar LPDDR5x RAM desteği, depolama tarafında ise PCIe Gen 4 M.2 SSD desteği sunuyor. 

    11 inç gibi oldukça büyük bir ekranla gelen cihaz, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Nintendo Switch benzeri çıkarılabilir kontrolcülere sahip olan cihaz, Harmon AudioEFX ses sistemi, parmak izi okuyucu, Thunderbolt 4, Oculink, USB 4 ve 100 Watt şarj hızı destekli 65 Wh batarya gibi özellikleri barındırıyor. Cihazın ağırlığıysa 789 gram.

    Hem tablet, hem laptop, hem el konsolu: OneXPlayer X1 ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Şüphesiz ki cihazın en büyük özelliği 3'ü 1 arada kullanım modlarına sahip olması. El konsolu, diz üstü bilgisayar ve tablet olarak kullanılabilen cihaz, diz üstü modunda Surface benzeri standıyla dik konumda durabiliyor. Manyetik klavyesi istenildiği taktirde çıkarılabiliyor.

    Cihazın çıkarılabilir kontrolcüleri tıpkı Switch gibi bir orta parçaya takılarak bağımsız oyun kumandasına dönüşebiliyor. Çok amaçlı ilginç bir cihaz olan OneXPlayer X1'in satış tarihi ve fiyatı henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 12 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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