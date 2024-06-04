OnexPlayer X1 Ryzen Edition duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Yılın başlarında hepsi bir arada geniş ekranlı bir oyuncu bilgisayarı olarak tanıtılan OnexPlayer X1 taşınabilir konsol modeli bir kez daha piyasaya çıkıyor. Bu kez AMD Ryzen 7 işlemcisi ile performans tarafında biraz daha iyi.

OnexPlayer X1 Ryzen Edition özellikleri

OnexPlayer X1 Ryzen Edition farklı olarak AMD Ryzen 7 8840U işlemcisi ile geliyor. 8 çekirdekte 5.1GHz Turbo hıza çıkan işlemcide 12 grafik kümesi 2.7GHz Turbo hızlara ulaşabiliyor. Orijinal modeldeki Intel Core Ultra 7 155H ise 6 performans çekirdeğini 4.8GHz Turbo hızlara çıkarırken 8 grafik kümesi ise 2.25GHz hızlarına çıkıyor.

Hem tablet, hem laptop, hem el konsolu: OneXPlayer X1 ile tanışın 4 ay önce eklendi

10.95 inçlik 2.5K ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan konsolda 32GB/64GB LPDDR5X 7500MHz RAM, 4TB’a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleri sunuluyor. 11 saate kadar video izletebilen konsol oyunlarda 3 saat idare edebiliyor. Kontrol çubukları ayrılınca klavyesi ile bir dizüstü haline de gelebiliyor. Ayrıca harici grafik kutularına da uyumlu.

OnexPlayer X1 Ryzen Edition fiyatı

OnexPlayer X1 Ryzen Edition 32/1TB – 952$

OnexPlayer X1 Ryzen Edition 32/2TB – 1022$

OnexPlayer X1 Ryzen Edition 64/4TB – 1325$

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