OnexPlayer X1 Ryzen Edition duyuruldu

OnexPlayer X1 Ryzen Edition özellikleri
OnexPlayer X1 Ryzen Edition farklı olarak AMD Ryzen 7 8840U işlemcisi ile geliyor. 8 çekirdekte 5.1GHz Turbo hıza çıkan işlemcide 12 grafik kümesi 2.7GHz Turbo hızlara ulaşabiliyor. Orijinal modeldeki Intel Core Ultra 7 155H ise 6 performans çekirdeğini 4.8GHz Turbo hızlara çıkarırken 8 grafik kümesi ise 2.25GHz hızlarına çıkıyor.
10.95 inçlik 2.5K ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan konsolda 32GB/64GB LPDDR5X 7500MHz RAM, 4TB’a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleri sunuluyor. 11 saate kadar video izletebilen konsol oyunlarda 3 saat idare edebiliyor. Kontrol çubukları ayrılınca klavyesi ile bir dizüstü haline de gelebiliyor. Ayrıca harici grafik kutularına da uyumlu.
OnexPlayer X1 Ryzen Edition fiyatı
- OnexPlayer X1 Ryzen Edition 32/1TB – 952$
- OnexPlayer X1 Ryzen Edition 32/2TB – 1022$
- OnexPlayer X1 Ryzen Edition 64/4TB – 1325$
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.