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    El konsolları arasında rekabet kızışıyor: AMD yongalı ONEXPLAYER Mini duyuruldu

    AYA Neo, Valve'ın el konsolu Steam Deck'in rakibi olacak ONEXPLAYER Mini'nin AMD versiyonunu duyurdu. Intel ve AMD işlemci seçenekleriyle satışa sunulacak yeni cihaz, oldukça pahalı geliyor. 
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    AYA Neo, AMD işlemci ile güçlendirilen yeni el konsolunu duyurdu
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    Valve'ın Steam Deck'i duyurması ile birlikte 2021 yılında büyük ilgi gören el konsolları arasında rekabet giderek artıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Intel yongalı ONEXPLAYER Mini konsolun piyasaya süren AYA Neo, cihazın AMD Zen 3 mimarili yeni versiyonunu duyurdu. 

    Steam Deck'e rakip geliyor

    16 GB LPDDR4X-4266 bellek ve Windows 11 işletim sistemine sahip ONEXPLAYER Mini'ninAMD modeli, 4,4 GHz maksimum saat hızında çalışan 8 çekirdek, 16 iş parçacıklı Ryzen 7 5800U işlemcisinden ve 2 GHz Radeon Vega 8 grafik yongasından güç alacak. Bununla birlikte cihazın Intel modeli, 5,0 maksimum saat hızına sahip 4 çekirdek, 8 iş parçacıklı i7-1195G7 işlemci ve 1.4 GHz’de çalışan Xe-LP entegre grafik yongası ile satışa sunuluyordu.

    Valve’ın Steam Deck’i piyasaya sürmesinden yalnızca bir hafta sonra duyurulan yeni konsol, rakibine karşı daha küçük boyutlara sahip olsa da oldukça pahalı bir fiyat ile geliyor. Konsolun FULL HD ekranlı Intel modeli 1.259 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, AMD modelinin HD ekranlı modeli 840 dolar, FULL HD modeli ise 885 dolar fiyata sahip olacak ve Mart ayında piyasaya sürülecek.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 3 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 3 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 3 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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