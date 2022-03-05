El konsolları arasında rekabet kızışıyor: AMD yongalı ONEXPLAYER Mini duyuruldu

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Valve'ın Steam Deck'i duyurması ile birlikte 2021 yılında büyük ilgi gören el konsolları arasında rekabet giderek artıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Intel yongalı ONEXPLAYER Mini konsolun piyasaya süren AYA Neo, cihazın AMD Zen 3 mimarili yeni versiyonunu duyurdu.

Steam Deck'e rakip geliyor

16 GB LPDDR4X-4266 bellek ve Windows 11 işletim sistemine sahip ONEXPLAYER Mini'ninAMD modeli, 4,4 GHz maksimum saat hızında çalışan 8 çekirdek, 16 iş parçacıklı Ryzen 7 5800U işlemcisinden ve 2 GHz Radeon Vega 8 grafik yongasından güç alacak. Bununla birlikte cihazın Intel modeli, 5,0 maksimum saat hızına sahip 4 çekirdek, 8 iş parçacıklı i7-1195G7 işlemci ve 1.4 GHz’de çalışan Xe-LP entegre grafik yongası ile satışa sunuluyordu.

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Valve’ın Steam Deck’i piyasaya sürmesinden yalnızca bir hafta sonra duyurulan yeni konsol, rakibine karşı daha küçük boyutlara sahip olsa da oldukça pahalı bir fiyat ile geliyor. Konsolun FULL HD ekranlı Intel modeli 1.259 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, AMD modelinin HD ekranlı modeli 840 dolar, FULL HD modeli ise 885 dolar fiyata sahip olacak ve Mart ayında piyasaya sürülecek.

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AYA Neo, AMD işlemci ile güçlendirilen yeni el konsolunu duyurdu