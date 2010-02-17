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Open Screen ile cep telefonlarına Flash 10.1 desteği geliyor!

Open Screen isimli proje, mümkün olan bütün platformlara Flash desteği kazandırmayı amaçlıyor.
9 yıl
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Anakart
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple, iPhone ve iPad'de Flash desteği yer almamasındaki en büyük nedenin, Adobe'un bu konuda hiçbir şey yapmaması olduğunu söyleye dursun Adobe, taşınabilir cihazlar için teknoloji geliştiren diğer(!) şirketlerle iş birliği içinde yürüttüğü Open Screen isimli projesiyle, mümkün olan (şu an için iPhone ve iPad hariç) bütün platformlara Flash desteği kazandırmayı amaçlıyor.

Intel, Google, Nvidia, Nokia, HTC, Samsung, Motorola, Sony Ericsson ve RIM gibi dünya devlerinin yer aldığı proje sonunda, öncelikli olarak akıllı cep telefonları olmak üzere medya oynatıcı ve benzeri cihazlarda web üzerinde yer alan Flash destekli içeriği görüntüleyip etkileşim kurabileceğiz.

Openscreenproject.org adresinden ulaşılabilecek videolarda, PC'lerde fare kullanılarak oynanan Flash tabanlı oyunların Android ve Windows Mobile işletim sistemi taşıyan dokunmatik ekranlı telefonlarda rahat bir şekilde çalıştırılıp oynanabildiği gösteriliyor. Ayrıca Flash tabanlı video içeriğinin de yine yeni nesil telefonlarda rahat bir şekilde çalıştığı gösterilenler arasında.

Adobe'un güçlü partlerleri arasında HTC, Open Screen projesinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Microsoft Windows Mobile, Google Android ve kendi geliştirdiği Brew isimli işletim sistemi olmak üzere 3 farklı platform için oldukça iddialı cep telefonu modelleri bulunan firmanın, Nexus One ve HTC HD2 modelleri ise görünüşe göre Open Screen projesi için baz telefonlar olmuş durumda.

Zira Qualcomm'un geliştirdiği 1GHz hıza sahip Snapdragon işlemci ve 512MB sistem belleği ile donatılmış bu telefonlar, yüksek işlem güçleri yanında zengin donanımsal özellikleriyle de Flash'ın bütün özelliklerinden yararlanabilecek alt yapıya sahipler.

Flash 10.1'in taşınabilir sürümünün, kullanıcılara sunulacağı tarih hakkında kesin bir açıklama yapılmamış olsa da videolar gösteriyor ki cep telefonumuzdan Flash oyunlar oynamak veya herhangi bir sitedeki Flash video içeriğini görüntülemek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

Editörün Notu: Videoda Windows Mobile 6.5 destekli HTC HD2 üzerinde Flash video izlenmesi yanında bir diğer ilgi çekici şey ise şu an için Pinch to Zoom özelliği bulunmayan Pocket Internet Explorer'ın videoda yer alan versiyonunda bu özelliğin aktif bir şekilde kullanılıyor oluşu. Bir sonraki HTC HD2 ROM güncellemesi süpriz yeniliklerle gelebilir :)


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ten_don 9 yıl
yazılım dili ve flash 1o.1 destegiyle weble %1oo uyumlu telefon palm pre plus..
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DH Misafiri 9 yıl
Java tabanlı cihazlarda bu videoları oynatma sansımız varmı,bilen varmı gidip android yada windows sistemli cihazlara verecek kadar param yokda,param ancak javaya yetiyor...bu arada g705 de flash olmasına ragmen videoları oynatamadım,şimdiden teşekkürler.
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BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
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Awesome 9 yıl
Allaah! 5800'e gelirse tadından yinmez
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lapya 9 yıl

Awesome
Allaah! 5800'e gelirse tadından yinmez


Bu surecte skyfire kullanabiliyorsunuz tabi.5800 de cok daha basarili gozukuyor.
m.youtube.com/...
Kolay gelsin...
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lapya 9 yıl
Konu flash destegi ve skyfire olunca ben de kendi tecrubemi aktarmak istedim. Su anda esimde 3gs ve bende Blackberry 9700 ile Nokia E71 bulunmakta. Skyfire nokia ve wm tabanli telefonlarda calisiyor ve gunumuzda youtube yasagi nedeniyle facebook videolari insanlarin sosyal amaclu video paylasimi yapabildigi en onemli platform. Boyle olunca facebook videolarini sorunsuz ve sesli olarak 1.5 senedir Nokia uzerinden izleyebilmenin bir ayricalik oldugunu dusunuyorum. Apple'in flash inadini istege dayali flash support cozmesinin dogru bir yaklasim olacagini dusunuyorum. Ama bu haliyle benim icin E71 skyfire sayesinde ornegin gaztelerdeki flash videolardan tutun da, internet uzerinden flash tabanli online mac izleyebilmek vb. gibi sundugu imkanlarla su anda beni oldukca tatmin ediyor. Kolay gelsin herkese.
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DH Misafiri 9 yıl
bazı arkadaşlar işlevi tam olmayan bir uygulama için niye zorluyorlar bilemiyorum. bazılarıda i phone kull. ları sanki parası çok salaklar konumuna sokoyur. ben iphone kull. ve artık başka bir tell. kullalanabileceğimi düşünmüyorum. iphone dan önce nokia 1,5 bine ürünleri yüksek teknoloji diye satiyordu onları alan akıllı iphone mu kötü. dünyada bir gerçek var artık en iyi yazılım iphone os.
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-KuTLuBeY- 9 yıl

DH Misafiri

bazı arkadaşlar işlevi tam olmayan bir uygulama için niye zorluyorlar bilemiyorum. bazılarıda i phone kull. ları sanki parası çok salaklar konumuna sokoyur. ben iphone kull. ve artık başka bir tell. kullalanabileceğimi düşünmüyorum. iphone dan önce nokia 1,5 bine ürünleri yüksek teknoloji diye satiyordu onları alan akıllı iphone mu kötü. dünyada bir gerçek var artık en iyi yazılım iphone os.

kişisel konuşursanız daha iyi olur.. nokia yı en iyi telefon firması olarak bilirdik ama lanet olsun diyorum nokia ya yıllardır bizi ne teknolojilerden mahrum bırakmışlar..! size göre en büyük iphone olabilir.. bana göre de HTC HD2
en iyisi şuan.. iphonun yazılımından bahsetmişsiniz dünyada en iyisi iphone os diye.. size katılmıyorum HTC HD2 de windows mobile 6.5 kullandınız mı? hele ki yakında windows mobile 7 çıkacak.. ben iphone 3g ve 3gs kullanmış birisiyim.. iphone 3gs yi en hızlı cihaz olarak görüyordum taa ki HTC HD2 alana kadar iyiki almışım diyorum..

NOT:Bu konuda ki açıklamamın sebebi şudur; ön yargılı olmayın tek noktaya bakmayın.. yiğidin yiğidi vardır
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DH Misafiri 9 yıl
slm bu flash sorunu samsng jet dde var maaesef izleyemiyorum bi türlü som firmware yüklü olsa dahi yok olmadı beceremedim flash 9 ve üstünü istiyo bu uygulama ile sadece bahsi gecen telfnlardamı olucak yoksa samsungu un tüm modeleri içinde gecerli olucakmı en azından jet için olsun yaa :D
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Exalted_305 9 yıl
Su ana kadar en stabil ve sorunsuz flash destegi n900da galiba. fire foxun mobile versionu cok basarili olmus. Youtube'da arastirin gayet guzel reviewler var.
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Batuist 9 yıl

Exalted_305

Su ana kadar en stabil ve sorunsuz flash destegi n900da galiba. fire foxun mobile versionu cok basarili olmus. Youtube'da arastirin gayet guzel reviewler var.

zaten başkada flash desteği yok.. ilk ve tek

tek telefon içinde en iyi flash desteği nokiada evet yoruma gelin.


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Batuist 9 yıl
Bugün itibari ile HTC HD2 için Türkçe Rom yükseltmesi yayınlanmış resmi sitesinde.. HTC kullanıcılarına duyurulur..
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B-veritas 9 yıl
Windows Mobile lı HTC de kullandım, şu anda da İphone kullanıyorum ve yukarıdaki arkadaşın aksine iyi ki almışım diyorum ve de flash olmasa da YouTube uygulamasıyla her video yu izleyebiliyorum. Tabii ki bende flash isterdim, iphone umda ama Apple koymuyorsa telefona elbet İphone Os için bir sorun (teknik veya siyasi)oluşturuyordur diye düşünüyorum. Windows Mobile kadar yavaş çalışan bir işletim sistemi görmedim bunu İphone Os a kıyasla söylüyorum. Bence İphone Os şu anda en kullanılabilir mobil platformlardan biri. İphone Os kullanmamış bir adam İphone Os hakkında atıp tutuyorsa, Windows Mobile kullanmamış adam Windows Mobile hakkında atıp tutuyorsa yani biz biliçli kullanıcılara sadece küçük bir tebessüm etmek kalıyor.
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Speed-Step 9 yıl
@homeedition88

Sanırım gözünüzden kaçtı fakat Internet Explorer'daki destekten söz ediyorum. HTC HD2'de çoklu dokunma desteği var fakat çalışması için ilgili uygulamanın da bunu desteklemesi gerekiyor. Opera Mobile ve Resim galerisi çoklu dokunmayı destekleyen programlara örnek olarak gösterilebilir.

Ayrıca HTC HD2'yi aldığımdan bu yana merak dolayısıyla bütün Rom'ları denedim şu ana kadar denediğim hiç bir rom'da internet explorer için henüz pinch to zoom desteği bulunmuyor.
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