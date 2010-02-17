Open Screen ile cep telefonlarına Flash 10.1 desteği geliyor!

Apple, iPhone ve iPad'de Flash desteği yer almamasındaki en büyük nedenin, Adobe'un bu konuda hiçbir şey yapmaması olduğunu söyleye dursun Adobe, taşınabilir cihazlar için teknoloji geliştiren diğer(!) şirketlerle iş birliği içinde yürüttüğü Open Screen isimli projesiyle, mümkün olan (şu an için iPhone ve iPad hariç) bütün platformlara Flash desteği kazandırmayı amaçlıyor.

Intel, Google, Nvidia, Nokia, HTC, Samsung, Motorola, Sony Ericsson ve RIM gibi dünya devlerinin yer aldığı proje sonunda, öncelikli olarak akıllı cep telefonları olmak üzere medya oynatıcı ve benzeri cihazlarda web üzerinde yer alan Flash destekli içeriği görüntüleyip etkileşim kurabileceğiz.

Openscreenproject.org adresinden ulaşılabilecek videolarda, PC'lerde fare kullanılarak oynanan Flash tabanlı oyunların Android ve Windows Mobile işletim sistemi taşıyan dokunmatik ekranlı telefonlarda rahat bir şekilde çalıştırılıp oynanabildiği gösteriliyor. Ayrıca Flash tabanlı video içeriğinin de yine yeni nesil telefonlarda rahat bir şekilde çalıştığı gösterilenler arasında.

Adobe'un güçlü partlerleri arasında HTC, Open Screen projesinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Microsoft Windows Mobile, Google Android ve kendi geliştirdiği Brew isimli işletim sistemi olmak üzere 3 farklı platform için oldukça iddialı cep telefonu modelleri bulunan firmanın, Nexus One ve HTC HD2 modelleri ise görünüşe göre Open Screen projesi için baz telefonlar olmuş durumda.

Zira Qualcomm'un geliştirdiği 1GHz hıza sahip Snapdragon işlemci ve 512MB sistem belleği ile donatılmış bu telefonlar, yüksek işlem güçleri yanında zengin donanımsal özellikleriyle de Flash'ın bütün özelliklerinden yararlanabilecek alt yapıya sahipler.

Flash 10.1'in taşınabilir sürümünün, kullanıcılara sunulacağı tarih hakkında kesin bir açıklama yapılmamış olsa da videolar gösteriyor ki cep telefonumuzdan Flash oyunlar oynamak veya herhangi bir sitedeki Flash video içeriğini görüntülemek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

Editörün Notu: Videoda Windows Mobile 6.5 destekli HTC HD2 üzerinde Flash video izlenmesi yanında bir diğer ilgi çekici şey ise şu an için Pinch to Zoom özelliği bulunmayan Pocket Internet Explorer'ın videoda yer alan versiyonunda bu özelliğin aktif bir şekilde kullanılıyor oluşu. Bir sonraki HTC HD2 ROM güncellemesi süpriz yeniliklerle gelebilir :)