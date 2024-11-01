Intel ağızları sulandırıyor: Apple ve Samsung şirketi satın almak için yarışıyor

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Tam Boyutta Gör Intel, başındaki kara dumanları dağıtmaya çalışırken şirketin tepesinde akbabaların olduğunu görüyor. Teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olarak bilinen Moore’s Law is Dead tarafından ortaya atılan yeni bir söylentiye göre Apple ve Samsung, Intel'i satın almak için yarışa girmiş durumda.

Apple, Samsung ve Qualcomm'un Intel yarışı

Bu söylenti, daha önce Intel’i satın almak için ismi geçen Qualcomm’un ardından, listeye iki yeni devin daha eklendiğini gösteriyor. Apple, Samsung ve Qualcomm gibi üç devin de ortak özelliği, Arm lisansına sahip olmaları. Ancak, her birinin Intel’i satın alması durumunda ortaya çıkacak stratejik sonuçlar ve endüstri üzerindeki etkiler çok farklı.

Apple, Arm tabanlı sistem çipi (SoC) geliştirme bölümüne sahip olmasıyla öne çıkıyor. Apple’ın halihazırda iPhone, iPad ve Mac’ler için özel tasarım çipler ürettiği biliniyor. Eğer Apple, Intel’i satın alırsa, bu hamle Apple'ın işlemci sektöründeki gücünü artırabilir ve x86 işlemci mimarisine sahip bir Apple ürününün yolunu açabilir.

Tam Boyutta Gör Samsung cephesinde ise, Intel gibi Amerikan teknoloji mirasına sahip bir şirketi bünyesine katması, benzersiz bir küresel genişleme avantajı sağlayabilir. Intel gibi Samsung da çip üretim ve tasarım tarafında zorluklar yaşıyor. Olası bir birleşme Samsung’un Exynos serisini geliştirmede ciddi ilerlemeler kaydetmesiyle sonuçlanabilir.

Öte yandan Qualcomm, Intel’i satın alma yarışına ilk dahil olan şirket olarak dikkat çekmişti. Qualcomm’un Arm ile yaşadığı anlaşmazlıklar, şirketi Intel’in sahip olduğu x86 mimarisini elde etmeye yönlendirebilir. Qualcomm’un, PC ve sunucu işlemcileri pazarında kendini daha fazla göstermesi adına bu fırsat büyük bir stratejik avantaj sağlayabilir.

Şimdilik bunlar birer söylenti

Intel’in elinde sayısız patent ve lisansın olması da ayrı bir alan. Bunlar bazı noktalarda paha biçilemez değerlere bile sahip olabilir. Bir diğer önemli nokta ise Apple, Samsung ve Qualcomm birçok alanda birbirleriyle rekabet halinde olması. Herhangi biri Intel’i satın alırsa rekabette ciddi kazanımlar elde etmesi olası.

Intel her ne kadar tarihinin en kötü döneminden geçiyor olsa da günümüzde hem PC işlemcileri hem de sunucu işlemcileri pazarında büyük bir pazar payına sahip. Ancak, şirketin hisse değerleri son birkaç çeyrekte çakılmış durumda.

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Bu durum Intel’in değerini, büyük teknoloji şirketlerinin satın alabileceği seviyelere geriletti. Intel, yalnızca işlemci teknolojilerinde değil, grafik birimleri (GPU) ve yapay zeka tabanlı GPU projelerinde de büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin, Intel'in 10 milyar dolar harcadığı "Ponte Vecchio" adlı yapay zeka GPU projesi, Intel'in rekabetçi yapay zeka GPU pazarına giriş hedefini simgeliyor. Ancak, bu projenin gecikmesi ve performans hedeflerini karşılayamamış olması da firmanın içinde bulunduğu durumları yansıtıyor.

Ayrıca, Intel'in Foundry yani dökümhane bölümü de geçmişteki gücünü kaybetmiş durumda. Öyle ki, şirketin yeni nesil "Arrow Lake" işlemcilerinin üretiminde Intel’in kendi dökümhaneleri yerine dış kaynaklı (TSMC) dökümhane teknolojilerinin tercih edilmesi firmanın neredeyse her alanda zor durumda olduğunu gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak bunların halen bir söylentiden ibaret olduğu unutulmamalı. Ayrıca düzenleyici kurumların böylesi bir satın alıma karşı sergileyecekleri tutum da oldukça önemli.

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Apple ve Samsung, Intel’i satın almak için yarışıyor