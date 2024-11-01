Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel ağızları sulandırıyor: Apple ve Samsung şirketi satın almak için yarışıyor

    Intel, tarihinin en kötü döneminden ve en büyük yeniden yapılanma sürecinden geçerken şirketi satın almak isteyenler arasında yeni isimler ortaya çıktı: Apple ve Samsung.
    Apple ve Samsung, Intel’i satın almak için yarışıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, başındaki kara dumanları dağıtmaya çalışırken şirketin tepesinde akbabaların olduğunu görüyor. Teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olarak bilinen Moore’s Law is Dead tarafından ortaya atılan yeni bir söylentiye göre Apple ve Samsung, Intel'i satın almak için yarışa girmiş durumda.

    Apple, Samsung ve Qualcomm'un Intel yarışı

    Bu söylenti, daha önce Intel’i satın almak için ismi geçen Qualcomm’un ardından, listeye iki yeni devin daha eklendiğini gösteriyor. Apple, Samsung ve Qualcomm gibi üç devin de ortak özelliği, Arm lisansına sahip olmaları. Ancak, her birinin Intel’i satın alması durumunda ortaya çıkacak stratejik sonuçlar ve endüstri üzerindeki etkiler çok farklı.

    Apple, Arm tabanlı sistem çipi (SoC) geliştirme bölümüne sahip olmasıyla öne çıkıyor. Apple’ın halihazırda iPhone, iPad ve Mac’ler için özel tasarım çipler ürettiği biliniyor. Eğer Apple, Intel’i satın alırsa, bu hamle Apple'ın işlemci sektöründeki gücünü artırabilir ve x86 işlemci mimarisine sahip bir Apple ürününün yolunu açabilir.

    Apple ve Samsung, Intel’i satın almak için yarışıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung cephesinde ise, Intel gibi Amerikan teknoloji mirasına sahip bir şirketi bünyesine katması, benzersiz bir küresel genişleme avantajı sağlayabilir. Intel gibi Samsung da çip üretim ve tasarım tarafında zorluklar yaşıyor. Olası bir birleşme Samsung’un Exynos serisini geliştirmede ciddi ilerlemeler kaydetmesiyle sonuçlanabilir.

    Öte yandan Qualcomm, Intel’i satın alma yarışına ilk dahil olan şirket olarak dikkat çekmişti. Qualcomm’un Arm ile yaşadığı anlaşmazlıklar, şirketi Intel’in sahip olduğu x86 mimarisini elde etmeye yönlendirebilir. Qualcomm’un, PC ve sunucu işlemcileri pazarında kendini daha fazla göstermesi adına bu fırsat büyük bir stratejik avantaj sağlayabilir.

    Şimdilik bunlar birer söylenti

    Intel’in elinde sayısız patent ve lisansın olması da ayrı bir alan. Bunlar bazı noktalarda paha biçilemez değerlere bile sahip olabilir. Bir diğer önemli nokta ise Apple, Samsung ve Qualcomm birçok alanda birbirleriyle rekabet halinde olması. Herhangi biri Intel’i satın alırsa rekabette ciddi kazanımlar elde etmesi olası.

    Intel her ne kadar tarihinin en kötü döneminden geçiyor olsa da günümüzde hem PC işlemcileri hem de sunucu işlemcileri pazarında büyük bir pazar payına sahip. Ancak, şirketin hisse değerleri son birkaç çeyrekte çakılmış durumda.

    Bu durum Intel’in değerini, büyük teknoloji şirketlerinin satın alabileceği seviyelere geriletti. Intel, yalnızca işlemci teknolojilerinde değil, grafik birimleri (GPU) ve yapay zeka tabanlı GPU projelerinde de büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin, Intel'in 10 milyar dolar harcadığı "Ponte Vecchio" adlı yapay zeka GPU projesi, Intel'in rekabetçi yapay zeka GPU pazarına giriş hedefini simgeliyor. Ancak, bu projenin gecikmesi ve performans hedeflerini karşılayamamış olması da firmanın içinde bulunduğu durumları yansıtıyor.

    Ayrıca, Intel'in Foundry yani dökümhane bölümü de geçmişteki gücünü kaybetmiş durumda. Öyle ki, şirketin yeni nesil "Arrow Lake" işlemcilerinin üretiminde Intel’in kendi dökümhaneleri yerine dış kaynaklı (TSMC) dökümhane teknolojilerinin tercih edilmesi firmanın neredeyse her alanda zor durumda olduğunu gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak bunların halen bir söylentiden ibaret olduğu unutulmamalı. Ayrıca düzenleyici kurumların böylesi bir satın alıma karşı sergileyecekleri tutum da oldukça önemli.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Enes Eyibil +65 MBK3334 VAUVJ +54 Ccburak1414 +53 Mr. Jingles +51 Ahmet1020 +46 12 Angry Men +44 bilgi@sayar +37 diamonddogs +36 Kyuzo940 +36 SuperVeloceJota +35 aschil +33 Shiftlenbik +33 voodoo child +33 BursaliEfsane +31 khanstern +31 ErTuFx +30 Physicist_Emre +29 Anthropomancy +29 gcb1903 +28 berkcombil +28 Sene2024 +27 gun +26 E_Y_B_H_P_T +25 joven +25 ssj +24
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    103 Kişi Okuyor (56 Üye, 47 Misafir) 19 Masaüstü 84 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    708 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, Samsung ve
    4 etiket daha qualcomm intel Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı348b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    park halinde kayıt yapan kamera yavrusunu kaybeden anne kedi ne yapar kablonet ds ışığı yanıp sönüyor volvo v40 paket sıralaması x tronic nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad 1
    Lenovo Ideapad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız