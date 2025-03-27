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    OpenAI, bu yıl rekor miktarda gelir hedefliyor

    OpenAI, ücretli yapay zeka yazılımının gücü sayesinde bu yıl gelirinin üç katından fazla artarak 12,7 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Geçtiğimiz yılki gelir sadece 3,7 milyar dolardı.
    OpenAI, bu yıl rekor miktarda gelir hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında çığır açan çalışmalarıyla dikkat çeken OpenAI, 2025 yılı için iddialı bir gelir hedefi belirledi. Şirketin gelirlerinin bu yıl üç kat artarak 12,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. CNBC’nin doğruladığı bu bilgiye göre, OpenAI büyümesini hız kesmeden sürdürecek gibi görünüyor.

    Gelir artacak ama...

    Son bilgilere göre firmanın 2025 yılı geliri 3,7 milyar dolardan 12,7 milyar dolara çıkacak. 2026 için ise 29,4 milyar dolarlık gelir öngörülüyor. OpenAI’ın gelirinin 2029 yılına kadar 125 milyar doları aşması bekleniyor. Gelirler artsa da şirketin nakit atışının pozitif olması beklenmiyor.

    Eylül ayında OpenAI, ChatGPT'nin ücretli kurumsal sürümleri için 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştığını, Şubat ayında ise 2 milyonu geçtiğini söyledi. Daha yakın zamanda şirket, en gelişmiş AI modellerine erişim sağlayan aylık 200 dolarlık bir ChatGPT Pro seçeneği ekledi. OpenAI ayrıca belirli AI ürünleri için ayda binlerce dolar ücret almayı düşünüyor.

    Bu hafta yapılan açıklamaya göre, OpenAI üst yönetiminde de önemli değişiklikler yaşanacak. CEO Sam Altman, şirketin günlük operasyonlarından elini çekerek araştırma ve ürün geliştirmeye odaklanacak. Operasyon Direktörü (COO) Brad Lightcap ise iş süreçleri ve günlük operasyonlardan sorumlu olacak şekilde yetkilerini genişletecek.

    OpenAI, üretken yapay zeka alanında yalnız değil. Anthropic ve Perplexity gibi yükselen girişimlerin yanı sıra Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri de rekabette güçlü bir şekilde yer alıyor. Pazarın büyümesiyle birlikte yapay zeka şirketleri arasındaki yarış her geçen gün daha da sertleşiyor.

    Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre, Japon teknoloji devi SoftBank, OpenAI’a 40 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu yatırım, OpenAI’ın değerlemesini 260 milyar dolara çıkaracak. Ayrıca, bu finansmanın bir kısmının OpenAI, SoftBank ve Oracle iş birliğiyle yürütülen "Stargate" projesine ayrılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/03/26/openai-expects-revenue-will-triple-to-12point7-billion-this-year-sources-say.html https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-does-not-expect-be-cash-flow-positive-until-2029-bloomberg-news-reports-2025-03-26/
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