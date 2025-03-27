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    ChatGPT’nin yeni görsel üretim aracı ücretsiz kullanıcılar için ertelendi

    ChatGPT’ye eklenen yeni 4o Image Generation görsel üretim aracı büyük ilgi görüyor. Ancak yapılan resmi açıklamaya göre yeni araç, ücretsiz sürüm için bir süreliğine ertelendi.
    ChatGPT’nin görsel üretim aracı ücretsiz sürüm için ertelendi Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın ChatGPT’ye entegre ettiği 4o Image Generation adındaki görsel üretim aracınin beklenenden fazla ilgi görmesi nedeniyle ücretsiz kullanıcılara sunulması ertelendi. OpenAI CEO’su Sam Altman, çarşamba günü yaptığı açıklamada aracın “beklediklerinden daha popüler olduğunu” belirterek, ücretsiz kullanıcılar için aracın ne yazık ki bir süre erteleneceğini duyurdu.

    Ücretsizler bekleyecek

    OpenAI, salı günü ChatGPT’ye doğrudan görsel oluşturma özelliği eklemişti. Kullanıcılar, şirketin yeni nesil akıl yürütme modeli GPT-4o sayesinde doğrudan uygulama içinde artık görseller üretebiliyor. Ancak Altman’ın açıklamaları, ücretsiz kullanıcıların bu özellikten yararlanmak için bir süre daha beklemek zorunda kalacağını gösteriyor. Bu gecikmeye rağmen, ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri bu yeni özelliğe erişebiliyor. Ücretsiz katman için net bir çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

    ‘Studio Ghibli’ akımı

    ChatGPT’nin görsel üretim aracı ücretsiz sürüm için ertelendi Tam Boyutta Gör
    Yeni araç, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, favori fotoğraflarını ünlü Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli’nin sanatsal tarzında (içerikteki görseller gibi) dönüştürerek paylaşmaya başladı. Hatta bu akıma Sam Altman bile katıldı.

    Görsel üretim aracı, geleneksel difüzyon modellerinden farklı olarak “otoregresif” bir yaklaşım kullanıyor. Bu yöntem, görselleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sırayla oluşturarak daha karmaşık metin ve nesne ilişkilerini doğru şekilde bağlayabiliyor. Bu teknik, özellikle görsellerdeki metin doğruluğunu artırıyor.

    Yeni sistem, karmaşık nesneleri ve özellikleri karıştırmadan doğru bir şekilde bağlayabiliyor. Ayrıca, bilimsel diyagramlar, çizgi roman panelleri ve bilgi afişleri gibi karmaşık içeriklerde yüksek doğrulukla çalışabiliyor.

    Üstelik OpenAI, sistemin kötüye kullanılmasını engellemek için çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Araç, müstehcen içerik üretimini engelliyor, telif hakkı işaretlerini kaldırmaya yönelik girişimleri reddediyor ve tüm görsellerde OpenAI tarafından üretildiğine dair C2PA meta verilerini içeriyor.

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    TheJudgé 11 saat önce

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