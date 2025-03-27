ChatGPT’nin yeni görsel üretim aracı ücretsiz kullanıcılar için ertelendi

Ücretsizler bekleyecek
OpenAI, salı günü ChatGPT’ye doğrudan görsel oluşturma özelliği eklemişti. Kullanıcılar, şirketin yeni nesil akıl yürütme modeli GPT-4o sayesinde doğrudan uygulama içinde artık görseller üretebiliyor. Ancak Altman’ın açıklamaları, ücretsiz kullanıcıların bu özellikten yararlanmak için bir süre daha beklemek zorunda kalacağını gösteriyor. Bu gecikmeye rağmen, ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri bu yeni özelliğe erişebiliyor. Ücretsiz katman için net bir çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.
‘Studio Ghibli’ akımı
Görsel üretim aracı, geleneksel difüzyon modellerinden farklı olarak “otoregresif” bir yaklaşım kullanıyor. Bu yöntem, görselleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sırayla oluşturarak daha karmaşık metin ve nesne ilişkilerini doğru şekilde bağlayabiliyor. Bu teknik, özellikle görsellerdeki metin doğruluğunu artırıyor.
Yeni sistem, karmaşık nesneleri ve özellikleri karıştırmadan doğru bir şekilde bağlayabiliyor. Ayrıca, bilimsel diyagramlar, çizgi roman panelleri ve bilgi afişleri gibi karmaşık içeriklerde yüksek doğrulukla çalışabiliyor.
Üstelik OpenAI, sistemin kötüye kullanılmasını engellemek için çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Araç, müstehcen içerik üretimini engelliyor, telif hakkı işaretlerini kaldırmaya yönelik girişimleri reddediyor ve tüm görsellerde OpenAI tarafından üretildiğine dair C2PA meta verilerini içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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