    Dengeler değişiyor: ChatGPT büyümede yavaşlıyor, Gemini hızlanıyor

    ChatGPT küresel liderliğini korusa da büyüme hızı belirgin şekilde yavaşlıyor. Google’ın Gemini modeli ise indirme, kullanıcı artışı ve uygulamada geçirilen süre gibi alanlarda hızla öne çıkıyor.

    ChatGPT büyümede yavaşlıyor, Gemini hızlanıyor Tam Boyutta Gör
    AI pazarında uzun süredir lider olan ChatGPT, yeni verilerin işaret ettiği üzere artık daha yavaş bir büyüme eğrisine girmiş durumda. Pazar analiz şirketi Sensor Tower’ın yayımladığı son rapor, küresel mobil indirmelerin yüzde 50’sinin ve aylık aktif kullanıcıların yüzde 55’inin hala ChatGPT’ye ait olduğunu ortaya koysa da büyüme hızının belirgin biçimde gerilediğini gösteriyor.

    Birinin kaybı, başkasının kazancı

    Buna karşılık Google’ın Gemini modeli, indirme artışı, aylık aktif kullanıcı sayısı ve uygulamada geçirilen süre gibi kritik metriklerde öne geçmeye başladı.

    ChatGPT büyümede yavaşlıyor, Gemini hızlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bu ivme, Gemini’nin pazar payını ChatGPT’ye doğru hızla yaklaştırabileceğinin işaretlerini veriyor. OpenAI’ın yakın dönemde yayımlanan ve şirket içinde alarma geçildiği belirtilen “acil durum” notunun da bu tabloya dayanarak hazırlandığı aktarılıyor. Altman, çalışanlara ChatGPT’deki deneyimi geliştirme talimatı vermiş, diğer projeleri de ertelemişti.

    Son dönem verileri, rekabetin hala yoğun şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor. Kasım 2025 itibarıyla ChatGPT’nin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 180 artarken, Gemini’nin kullanıcı sayısındaki yıllık artış yüzde 170’e ulaştı. Ancak aynı tablo kısa vadeye gelindiğinde farklılaşıyor. Ağustos-Kasım döneminde ChatGPT’nin küresel aktif kullanıcı sayısı yalnızca yaklaşık yüzde 6 arttı ve toplamda 810 milyon seviyesine çıktı.

    ChatGPT büyümede yavaşlıyor, Gemini hızlanıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Google Gemini aynı dönemde yaklaşık yüzde 30 büyüdü. Bu sıçramanın, şirketin yeni görüntü üretim modeli Nano Banana’nın eylülde yarattığı popülerlikten kaynaklandığı ifade ediliyor. ABD’deki Android kullanıcılarının Gemini’yi giderek daha fazla doğrudan işletim sistemi üzerinden kullanıyor olması da Google’a stratejik bir avantaj sağlıyor.

    İndirme verileri de benzer bir tablo çiziyor. ChatGPT’nin küresel indirme sayısı Kasım itibarıyla yıllık yüzde 85 artarken, tüm pazarın ortalama büyümesinin gerisinde kaldı. En büyük sıçrama yüzde 215 ile Perplexity’de, ardından yüzde 190 ile Gemini’de görüldü.

     

    Kullanıcıların uygulamada geçirdiği süre açısından da dengeler değişiyor. Sensor Tower’a göre Gemini kullanıcılarının günlük kullanım süresi son aylarda yüzde 120 artarak 11 dakikaya çıktı. Bu artışın da merkezinde yine Nano Banana modeli yer alıyor. ChatGPT tarafında ise günlük kullanım süresi aynı dönemde yalnızca yüzde 6 arttı. Hatta Kasım ayındaki kullanım süresi, temmuz verilerinin yüzde 10 altında kaldı.

