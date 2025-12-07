Dengeler değişiyor: ChatGPT büyümede yavaşlıyor, Gemini hızlanıyor

Birinin kaybı, başkasının kazancı
Buna karşılık Google’ın Gemini modeli, indirme artışı, aylık aktif kullanıcı sayısı ve uygulamada geçirilen süre gibi kritik metriklerde öne geçmeye başladı.
Son dönem verileri, rekabetin hala yoğun şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor. Kasım 2025 itibarıyla ChatGPT’nin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 180 artarken, Gemini’nin kullanıcı sayısındaki yıllık artış yüzde 170’e ulaştı. Ancak aynı tablo kısa vadeye gelindiğinde farklılaşıyor. Ağustos-Kasım döneminde ChatGPT’nin küresel aktif kullanıcı sayısı yalnızca yaklaşık yüzde 6 arttı ve toplamda 810 milyon seviyesine çıktı.
İndirme verileri de benzer bir tablo çiziyor. ChatGPT’nin küresel indirme sayısı Kasım itibarıyla yıllık yüzde 85 artarken, tüm pazarın ortalama büyümesinin gerisinde kaldı. En büyük sıçrama yüzde 215 ile Perplexity’de, ardından yüzde 190 ile Gemini’de görüldü.
Kullanıcıların uygulamada geçirdiği süre açısından da dengeler değişiyor. Sensor Tower'a göre Gemini kullanıcılarının günlük kullanım süresi son aylarda yüzde 120 artarak 11 dakikaya çıktı. Bu artışın da merkezinde yine Nano Banana modeli yer alıyor. ChatGPT tarafında ise günlük kullanım süresi aynı dönemde yalnızca yüzde 6 arttı. Hatta Kasım ayındaki kullanım süresi, temmuz verilerinin yüzde 10 altında kaldı.
