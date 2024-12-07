2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör xAI, Grok’u geçen yıl yapay zeka asistanı olarak sundu ancak yalnızca Premium abonelere açıktı. Yakın zamanda belirli ülkelerden kullanıcılar, X üzerinden Grok’un ücretsiz sürümünü denemeye başladıklarını bildirdi.

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Grok’un ücretsiz sürümünü kullananlar, her 2 saatte bir 10 görsel üretebildiğini ve günlük 3 görseli analiz etmekle sınırlı olduğunu bildirdi. Daha fazlası için Premium abonelik gerekiyor.

X Premium fiyatı Türkiye’de 56 TL’den başlıyor; Temel, Premium ve Premium+ olmak üzere üç seçenek var. X Premium fiyatları şu şekilde:

X Premium Temel fiyatı

56,25 TL (aylık)

598,09 TL (yıllık)

X Premium fiyatı

150 TL (aylık)

1.569,99 TL (yıllık)

X Premium+ fiyatı

300 TL (aylık)

3.139,98 TL (yıllık)

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X'in yapay zekası Grok, tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu