X'in yapay zekası Grok, tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu

Grok’un ücretsiz sürümünü kullananlar, her 2 saatte bir 10 görsel üretebildiğini ve günlük 3 görseli analiz etmekle sınırlı olduğunu bildirdi. Daha fazlası için Premium abonelik gerekiyor.
X Premium fiyatı Türkiye’de 56 TL’den başlıyor; Temel, Premium ve Premium+ olmak üzere üç seçenek var. X Premium fiyatları şu şekilde:
X Premium Temel fiyatı
- 56,25 TL (aylık)
- 598,09 TL (yıllık)
X Premium fiyatı
- 150 TL (aylık)
- 1.569,99 TL (yıllık)
X Premium+ fiyatı
- 300 TL (aylık)
- 3.139,98 TL (yıllık)
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