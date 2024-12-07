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    Anlık Bildirim

    X'in yapay zekası Grok, tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu

    X'in yapay zekası Grok'u kullanmak için artık premium abonesi olmak gerekmiyor. Yalnız, Grok AI'ın ücretsiz sürümünde bazı kısıtlamalar var.                     
    x yapay zeka grok ai ücretsiz Tam Boyutta Gör
    xAI, Grok’u geçen yıl yapay zeka asistanı olarak sundu ancak yalnızca Premium abonelere açıktı. Yakın zamanda belirli ülkelerden kullanıcılar, X üzerinden Grok’un ücretsiz sürümünü denemeye başladıklarını bildirdi.

    Grok’un ücretsiz sürümünü kullananlar, her 2 saatte bir 10 görsel üretebildiğini ve günlük 3 görseli analiz etmekle sınırlı olduğunu bildirdi. Daha fazlası için Premium abonelik gerekiyor.

    X Premium fiyatı Türkiye’de 56 TL’den başlıyor; Temel, Premium ve Premium+ olmak üzere üç seçenek var. X Premium fiyatları şu şekilde:

    X Premium Temel fiyatı

    • 56,25 TL (aylık)
    • 598,09 TL (yıllık)

    X Premium fiyatı

    • 150 TL (aylık)
    • 1.569,99 TL (yıllık)

    X Premium+ fiyatı

    • 300 TL (aylık)
    • 3.139,98 TL (yıllık)
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