OpenAI'ın 500 milyar dolarlık Stargate projesi umduğu gibi gitmiyor

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra duyurduğu ilk projelerden biri de Stargate Projesi oldu. Trump, OpenAI'ın öncülük edeceği bu proje kapsamında Amerika'ya 500 milyar dolar yatırım yapılacağını ve bu parayla yapay zeka altyapısının güçlendirileceğini duyurdu. Bu projede OpenAI'ın yanı sıra Japon yatırım firması SoftBank ve Amerikan yazılım devi Oracle da yer alacaktı. Ne var ki gelen son haberler, bu projeyi hayata geçirmenin beklendiği kadar kolay olmayacağını gösteriyor.

Trump'ın Gümrük Tarifeleri Stargate Projesi'ni Sekteye Uğrattı

Bloomberg'in haberine göre Donald Trump'ın ek gümrük vergilerinin de etkisiyle Stargate Projesi'nde gecikmeler yaşanıyor. Dahası yatırımcıların bu projeye şüpheyle yaklaşmaya başladığı söyleniyor. Hatırlarsanız bu proje ilk duyurulduğunda Elon Musk benzer bir öngörüde bulunmuş ve OpenAI'ın bu 500 milyar doları toplamakta güçlük çekeceğini söylemişti. Kesin bir sonuca varmak için henüz erken olsa da Musk'ın bu öngörüsünde hepten haksız olmadığı anlaşılıyor.

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Çünkü Bloomberg'in haberine göre SoftBank, bu projeye yatırmayı vadettiği 100 milyar dolarlık bütçeyi verme konusunda kararsızlık yaşıyor. Veri merkezi kurmanın maliyeti, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin de etkisiyle artmış durumda. ABD ile Çin arasında imzalanan son anlaşmayla bile bu maliyetler eski seviyesine düşmeyecek. Şu anda bu veri merkezlerini kurmanın maliyeti, projenin ilk duyurulduğu döneme kıyasla yüzde 5 ila 15 arasında artmış durumda. Bu da SoftBank'i endişelendiriyor. Bu yüzden şimdilik somut bir adım atılmıyor.

SoftBank'in yatırımını çekmesi tüm bu projeyi alaşağı edebilir. Çünkü 500 milyar dolarlık bu projenin ilk 100 milyar dolarlık kısmını SoftBank karşılayacaktı. Bu 100 milyar dolarla ilk aşama tamamlandıktan sonra diğer yatırımcıların da projeye çekileceği ve geri kalan 400 milyar doların da bu sayede toplanacağı umuluyordu. Ancak şimdi SoftBank'in geri adım atması, bu dev projeyi raydan çıkarabilir.

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OpenAI'ın 500 milyar dolarlık projesi umduğu gibi gitmiyor