Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI'ın 500 milyar dolarlık Stargate projesi umduğu gibi gitmiyor

    ABD'deki yapay zeka altyapısını güçlendirmek için duyurulan 500 milyar dolarlık Stargate Projesi daha yolun başında ciddi bir sorunla karşı karşıya. Proje beklendiği gibi ilerlemiyor.

    OpenAI Stargate projesi Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra duyurduğu ilk projelerden biri de Stargate Projesi oldu. Trump, OpenAI'ın öncülük edeceği bu proje kapsamında Amerika'ya 500 milyar dolar yatırım yapılacağını ve bu parayla yapay zeka altyapısının güçlendirileceğini duyurdu. Bu projede OpenAI'ın yanı sıra Japon yatırım firması SoftBank ve Amerikan yazılım devi Oracle da yer alacaktı. Ne var ki gelen son haberler, bu projeyi hayata geçirmenin beklendiği kadar kolay olmayacağını gösteriyor.

    Trump'ın Gümrük Tarifeleri Stargate Projesi'ni Sekteye Uğrattı

    Bloomberg'in haberine göre Donald Trump'ın ek gümrük vergilerinin de etkisiyle Stargate Projesi'nde gecikmeler yaşanıyor. Dahası yatırımcıların bu projeye şüpheyle yaklaşmaya başladığı söyleniyor. Hatırlarsanız bu proje ilk duyurulduğunda Elon Musk benzer bir öngörüde bulunmuş ve OpenAI'ın bu 500 milyar doları toplamakta güçlük çekeceğini söylemişti. Kesin bir sonuca varmak için henüz erken olsa da Musk'ın bu öngörüsünde hepten haksız olmadığı anlaşılıyor.

    Çünkü Bloomberg'in haberine göre SoftBank, bu projeye yatırmayı vadettiği 100 milyar dolarlık bütçeyi verme konusunda kararsızlık yaşıyor. Veri merkezi kurmanın maliyeti, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin de etkisiyle artmış durumda. ABD ile Çin arasında imzalanan son anlaşmayla bile bu maliyetler eski seviyesine düşmeyecek. Şu anda bu veri merkezlerini kurmanın maliyeti, projenin ilk duyurulduğu döneme kıyasla yüzde 5 ila 15 arasında artmış durumda. Bu da SoftBank'i endişelendiriyor. Bu yüzden şimdilik somut bir adım atılmıyor.

    SoftBank'in yatırımını çekmesi tüm bu projeyi alaşağı edebilir. Çünkü 500 milyar dolarlık bu projenin ilk 100 milyar dolarlık kısmını SoftBank karşılayacaktı. Bu 100 milyar dolarla ilk aşama tamamlandıktan sonra diğer yatırımcıların da projeye çekileceği ve geri kalan 400 milyar doların da bu sayede toplanacağı umuluyordu. Ancak şimdi SoftBank'in geri adım atması, bu dev projeyi raydan çıkarabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaporta tamiri fiyat psikomotor testi cok zeytin yemek zararlı mıdır kablosuz ev sinema sistemi tavsiye seiko orjinallik sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7
    Monster Abra A7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum