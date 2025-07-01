Cumhurbaşkanı'ndan yapay zeka açıklaması: "10 milyar dolar yatırımla veri merkezi bölgeleri kuracağız"

2030 yılına kadar 1 gigavatlık veri merkezi kurulacak
Erdoğan, halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına kadar 1 gigavat seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve sürekli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgelerinin kurulacağını açıkladı.
Yapay zekâ alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracaklarını söyleyen Erdoğan, Yapay Zekâ Fonu’yla bu alandaki girişimleri büyüteceklerini belirtti. Ek olarak, Ulusal Yapay Zekâ Kurulu'yla kamunun sahip olduğu büyük veriyi değere dönüştürerek toplumun faydasına yönelik projelerin hızlandırılacağını sözlerine ekledi. Erdoğan son olarak, yapay zekânın beraberinde getirdiği riskleri minimize etmek üzere gerekli tedbirlerin alınacağını da vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: