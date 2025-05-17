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    OpenAI, ChatGPT'ye entegre yeni kodlama yardımcısı Codex'i kullanıma sundu

    OpenAI, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıracak yeni yapay zekâ destekli kodlama asistanı Codex'i tanıttı. Codex, ChatGPT Pro, Team ve Enterprise kullanıcılarına ücretsiz sunuluyor.

    OpenAI yeni kodlama yardımcısı Codex'i kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yazılımcılar için kod yazma, hata düzeltme ve test işlemlerini otomatikleştiren yeni yapay zekâ destekli kodlama asistanı Codex'i kullanıma sundu. Bu gelişmiş araç, bugünden itibaren ChatGPT Pro, Enterprise ve Team abonelerine ek ücret olmadan sunulacak.

    OpenAI CEO'su Sam Altman, Codex'i ChatGPT’nin bir parçası olarak değil, başlı başına bağımsız ve güçlü bir ürün olarak tanımlıyor. Codex; kullanıcıdan gelen basit metin komutlarıyla kod yazabiliyor, mevcut kodları iyileştirebiliyor, testler çalıştırabiliyor ve aynı anda birden fazla görevi üstlenerek daha sonra kaldığı yerden devam edebiliyor. Zorlu görevlerde işlem süresi 30 dakikaya kadar uzayabiliyor; gelecekte bu sürenin daha da iyileştirilmesi planlanıyor.

    Yazılımcıların en büyük yardımcısı olacak

    Web tabanlı ChatGPT'ye entegre çalışan Codex'in şu anda internet erişimi yok. Bu durum, güvenlik risklerini azaltmak için özellikle tercih edildi. Codex, OpenAI'ın programlamaya özel olarak optimize ettiği codex-1 adlı yapay zekâ modeline dayanıyor. Şirket ayrıca, Codex'in Cursor gibi araçlarla ve popüler kod düzenleyicisi Windsurf ile birlikte kullanılabileceğini belirtiyor.

    OpenAI yeni kodlama yardımcısı Codex'i kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Henüz sınırlı özelliklerle çalışan Codex'in, zamanla yazılım geliştirme süreçlerinde geliştiricilerin üzerindeki birçok tekrarlayan ve zaman alan işi üstlenmesi bekleniyor. OpenAI, gelecekte yazılımcıların bilgisayarlarında çalışan bu tür akıllı asistanlara görev vererek çalışacağını öngörüyor.

    Codex ismi aslında OpenAI'ın 2021 yılında tanıttığı ilk kod üretme aracından geliyor. Ancak yeni sürüm, daha gelişmiş yetenekleri ve çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Öte yandan Codex'in tanıtımı, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Google I/O geliştirici konferansının hemen öncesine denk geldi. Uzmanlara göre, OpenAI ile Google arasındaki rekabet göz önünde bulundurulduğunda, bu zamanlamanın bilinçli bir tercih olduğu düşünülüyor.

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    Evren7 21 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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