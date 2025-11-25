OpenAI, ilk donanım prototipini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor

OpenAI’ın AI donanımı ufukta
Henüz ayrıntıları gizli tutulan cihazın ekransız olacağı ve yaklaşık bir akıllı telefon boyutunda tasarlandığı söyleniyor. Altman, tasarımı “basit, güzel ve eğlenceli” olarak nitelendirirken önceki prototipin kendisinde heyecan yaratmasına rağmen insanın eline alıp dokunma isteği uyandırmadığını, nihai tasarımın ise tam olarak bu hissi verdiğini dile getirdi.
Ive da benzer şekilde sadeliği ve eğlenceli olmasını vurgulayarak, “Basitliklerinde neredeyse naif gibi görünen çözümleri severim, aynı zamanda dokunmak isteyeceğiniz, son derece akıllı ve sofistike ürünleri de severim. Korkutucu hissettirmezler, neredeyse düşünmeden, adeta umursamazca kullanmak istersiniz, onlar sadece araçtır” dedi.
Altman, modern teknolojilerin sürekli dikkat dağıttığını belirtti. Parlak bildirimler ve dopamin peşindeki sosyal uygulamalar, Altman’a göre günümüz cihazlarının en büyük sorununu oluşturuyor.
Aşağıdaki videoda hem Altman hem de Ive'ın söylemleri her açıdan olumlu olsa da bir akıllı telefon boyutundaki cihazın tüm işleri ve ihtiyaçları nasıl karşılayacağı bir muamma. Görünen o ki bu cihaz, akıllı telefonların yanında taşınacak bir ürün olacak. Zira AI cihazı, tek başına -örneğin bankacılık- tüm ihtiyaçları karşılayamayacak. Bu da ürünü "niş" kategorisine hapsedebilir. Elbette 2 yıl uzun bir süre ve prototip üzerinde radikal değişiklikler yapılabilir.