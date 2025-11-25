Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, ilk donanım prototipini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor

    OpenAI ve Jony Ive’in birlikte geliştirdiği ekranız, cep boyutunda AI cihazı, kullanıcıya basit, dokunulası ve dikkat dağıtmayan bir deneyim sunacak. Cihaz, iki yıl içinde piyasaya çıkabilir.

    OpenAI, ilk donanım prototipini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, uzun süredir merak konusu olan donanım projesi için prototip aşamasına geldi. Şirketin CEO’su Sam Altman ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive, Emerson Collective’in 2025 Demo Day etkinliğinde Laurene Powell Jobs ile gerçekleştirdikleri röportajda cihazın tasarımının neredeyse tamamlandığını açıkladı. Ive, cihazın piyasaya çıkışının “iki yıldan kısa bir süre içinde” gerçekleşebileceğini belirtti.

    OpenAI’ın AI donanımı ufukta

    Henüz ayrıntıları gizli tutulan cihazın ekransız olacağı ve yaklaşık bir akıllı telefon boyutunda tasarlandığı söyleniyor. Altman, tasarımı “basit, güzel ve eğlenceli” olarak nitelendirirken önceki prototipin kendisinde heyecan yaratmasına rağmen insanın eline alıp dokunma isteği uyandırmadığını, nihai tasarımın ise tam olarak bu hissi verdiğini dile getirdi.

    Ive da benzer şekilde sadeliği ve eğlenceli olmasını vurgulayarak, “Basitliklerinde neredeyse naif gibi görünen çözümleri severim, aynı zamanda dokunmak isteyeceğiniz, son derece akıllı ve sofistike ürünleri de severim. Korkutucu hissettirmezler, neredeyse düşünmeden, adeta umursamazca kullanmak istersiniz, onlar sadece araçtır” dedi.

    Altman, modern teknolojilerin sürekli dikkat dağıttığını belirtti. Parlak bildirimler ve dopamin peşindeki sosyal uygulamalar, Altman’a göre günümüz cihazlarının en büyük sorununu oluşturuyor.

    Aşağıdaki videoda hem Altman hem de Ive’ın söylemleri her açıdan olumlu olsa da bir akıllı telefon boyutundaki cihazın tüm işleri ve ihtiyaçları nasıl karşılayacağı bir muamma. Görünen o ki bu cihaz, akıllı telefonların yanında taşınacak bir ürün olacak. Zira AI cihazı, tek başına -örneğin bankacılık- tüm ihtiyaçları karşılayamayacak. Bu da ürünü “niş” kategorisine hapsedebilir. Elbette 2 yıl uzun bir süre ve prototip üzerinde radikal değişiklikler yapılabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerde evci izni için gerekli evraklar bridgestone lastik yorumları telefon ses ayarları sıfırlama cs 1.6 crosshair ankara plaka sırası hangi harfte 2025

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum