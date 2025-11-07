Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sam Altman: 10 yıl içinde OpenAI'ın başına bir yapay zeka geçebilir

    OpenAI CEO'su Sam Altman, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Altman'a göre yapay zeka alanına öncülük eden OpenAI'ın yönetimi birkaç yıl sonra bir yapay zekaya devredilebilir.

    Sam Altman: birkaç yıl içinde OpenAI'ın başına bir yapay zeka geçebilir Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin yakaladığı başarı sayesinde OpenAI bir anda dünyanın en büyük şirketlerinden birine dönüşürken, şirketin CEO'su Sam Altman da sektöre yön veren isimlerden biri hâline geldi. Spot ışıkları altındaki bu yeni rolünde tartışmalı pek çok açıklamaya imza atan Sam Altman, bu hafta yine çok konuşulacak bir açıklamayla karşımızda. Altman, CEO koltuğunu bir insana değil bir yapay zekaya devredeceğini düşünüyor.

    Sam Altman: "OpenAI, AI Tarafından Yönetilen İlk Şirket Olmazsa Utanç Verici Olur"

    Yapay zeka alanındaki patlamaya öncülük eden OpenAI'ın bu konuda da ilk olması gerektiğini savunan Sam Altman, yakın bir gelecekte tüm şirketi bir yapay zekanın yönetebileceğini düşünüyor. Altman, bu değişimin önümüzdeki 10 yıl içinde yaşanabileceğini söylüyor. Bunu yapan ilk şirketin ise kesinlikle OpenAI olması gerektiğini vurguluyor. Hatta aksi bir durumun kendisi için utanç verici olacağını söylüyor.

    Sam Altman'a göre yapay zekanın OpenAI gibi bir şirketi başarıyla yönetecek noktaya gelmesi aslında çok yakında gerçekleşecek. Ancak CEO görevini devralması için bu tek başına yeterli olmayacak. Çünkü CEO aynı zamanda markanın yüzü olarak yönettiği şirketi temsil de ediyor. Altman, yapay zekanın asıl zorluk çekeceği noktanın bu olduğunu düşünüyor. İnsanların bu fikre alışmasının zaman alacağını kabul eden Altman, 10 yıl içinde bu noktaya da erişeceğimize inanıyor.

    Altman ayrıca, yapay zekanın işin büyük bölümünü yaptığı, sadece iki üç kişinin çalıştığı milyar dolarlık şirketlerin de yakında ortaya çıkmaya başlayacağını düşünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic en dolu paket hangisi torres evx menzil yorumları adult forum ne kadar özledin sorusuna romantik cevap depo marka far nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum