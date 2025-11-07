Sam Altman: 10 yıl içinde OpenAI'ın başına bir yapay zeka geçebilir

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin yakaladığı başarı sayesinde OpenAI bir anda dünyanın en büyük şirketlerinden birine dönüşürken, şirketin CEO'su Sam Altman da sektöre yön veren isimlerden biri hâline geldi. Spot ışıkları altındaki bu yeni rolünde tartışmalı pek çok açıklamaya imza atan Sam Altman, bu hafta yine çok konuşulacak bir açıklamayla karşımızda. Altman, CEO koltuğunu bir insana değil bir yapay zekaya devredeceğini düşünüyor.

Sam Altman: "OpenAI, AI Tarafından Yönetilen İlk Şirket Olmazsa Utanç Verici Olur"

Yapay zeka alanındaki patlamaya öncülük eden OpenAI'ın bu konuda da ilk olması gerektiğini savunan Sam Altman, yakın bir gelecekte tüm şirketi bir yapay zekanın yönetebileceğini düşünüyor. Altman, bu değişimin önümüzdeki 10 yıl içinde yaşanabileceğini söylüyor. Bunu yapan ilk şirketin ise kesinlikle OpenAI olması gerektiğini vurguluyor. Hatta aksi bir durumun kendisi için utanç verici olacağını söylüyor.

Sam Altman'a göre yapay zekanın OpenAI gibi bir şirketi başarıyla yönetecek noktaya gelmesi aslında çok yakında gerçekleşecek. Ancak CEO görevini devralması için bu tek başına yeterli olmayacak. Çünkü CEO aynı zamanda markanın yüzü olarak yönettiği şirketi temsil de ediyor. Altman, yapay zekanın asıl zorluk çekeceği noktanın bu olduğunu düşünüyor. İnsanların bu fikre alışmasının zaman alacağını kabul eden Altman, 10 yıl içinde bu noktaya da erişeceğimize inanıyor.

Altman ayrıca, yapay zekanın işin büyük bölümünü yaptığı, sadece iki üç kişinin çalıştığı milyar dolarlık şirketlerin de yakında ortaya çıkmaya başlayacağını düşünüyor.

