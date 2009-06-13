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OpenSolaris işletim sistemi ARM tabanlı sistemlere port ediliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OpenSolaris işletim sistemi ARM tabanlı sistemlere port ediliyor
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Yılın ikinci yarısı ile birlikte pazara sürülmesi beklenen ARM tabanlı netbook'lar endüstri tarafından beklenedursun, düşük güç tüketimiyle öne çıkan ARM mimarisinin sahip olduğu pazar potansiyeli ve maliyet gözetilerek hazırlanan netbook'ların kısa sayılabilecek bir süre içerisinde taşınabilir bilgisayar pazarında önemli bir pozisyona gelmiş olması pek çok firmanın iştahını kabartıyor. Başta Qualcomm ve Freescale olmak üzere sektör devi bazı firmalar ARM tabanlı netbook çalışmalarını sürdürürken bir önemli haber de yazılım cephesinden geldi ve Sun yaptığı açıklama ile OpenSolaris işletim sistemini ARM işlemcili sistemlere port edeceğini duyurdu.

OpenSolaris işletim sistemi şu an için yaygın olarak Sparc işlemcili sunuclarda kullanılmakta. İşletim sisteminin 2009.06 versiyonunu hazırlayan Sun, Open Solaris'i ARM tabanlı sistemlere port ederek özellikle taşınabilir cihazlarda yaygınlaştırmayı ayrıca pazar potansiyelini de kendi lehine değerlendirmeyi hedefliyor. Bu arada Sun geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile OpenSolaris işletim sisteminin Intel Atom işlemcilerine destek verdiğini de açıklamıştı.


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ReBeR 10 yıl
her çocuğa laptop projesi oldu mini laptop
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