    ARM'dan DLSS'e rakip: AI destekli NIS tanıtıldı

    ARM, düşük güçlü mobil cihazlar için Neural Super Sampling (NSS) teknolojisini duyurdu. Yapay zekâ ile 540p görüntüleri 4 ms'de 1080p'ye yükseltebiliyor.       

    ARM'dan DLSS'e rakip: AI destekli NIS tanıtıldı
    ARM, DLSS, FSR gibi masaüstü odaklı teknolojilerden sonra, kendi mobil odaklı sistemlerini geliştirmeye başlamış ve daha önce tanıttığı Accuracy Super Resolution (ASR) teknolojisiyle ilk adımı atmıştı. Şimdi ise bu yaklaşımı daha da ileriye taşıyan yapay zekâ tabanlı Neural Super Sampling (NSS) tanıtıldı. Yeni yükseltme teknolojisi, yapay zeka ile 540p görüntüleri 4 ms'de 1080p'ye yükseltebiliyor.

    ARM'ın yeni yükseltme teknolojisi NIS tanıtıldı

    ASR sisteminin üzerine inşa edilen NSS, temelde AMD'nin FSR4 teknolojisine benzer şekilde çalışıyor ancak doğrudan yapay zekâ çekirdeklerinden güç alıyor. Bu sayede 540p çözünürlükte işlenen görüntüleri yaklaşık 4 milisaniye gibi kısa bir sürede 1080p'ye yükseltebiliyor. ARM'ın açıklamasına göre, GPU üzerindeki iş yükünü %50'ye kadar azaltan sistem, 2026 yılından itibaren ARM GPU’larına entegre edilecek NPU sınıfı hızlandırıcılarla kullanılabilecek.

    ARM'dan DLSS'e rakip: AI destekli NIS tanıtıldı
    Fortnite ve Infinity Nikki gibi oyunlarda kullanılan ASR'ye kıyasla NSS, keskinlik, stabilite ve gölge detaylarında iyileştirmeler sağlıyor. Ayrıca ince geometri ve parçacık efektlerinin işlenmesinde daha net sonuçlar verebiliyor. INT8 veri sıkıştırma, öğrenilmiş akümülasyon, hedeflenmiş piksel filtreleme gibi tekniklerle çalışan sistem, reaktif maskelere ihtiyaç duymadan daha iyi verimlilik sunacak.

    Bu arada, geliştiriciler için hazırlanan Neural Graphics Development Kit, Unreal Engine eklentisi, Vulkan emülasyonu, profil araçları ve ARM’ın Vulkan için sunduğu makine öğrenimi uzantılarını içeriyor. Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital gibi firmalar NSS üzerinde aktif olarak çalışmaya başladı.

    ARM, NSS'nin sadece çözünürlük yükseltme ile sınırlı kalmayacağını, gelecekte çerçeve üretimi gibi ek yapay zekâ destekli teknolojilerle de genişleyeceğini ifade ediyor. Bu sayede mobil cihazlarda daha yüksek kare hızları ve enerji verimliliğini aynı anda görebiliriz.

