ARM'dan DLSS'e rakip: AI destekli NIS tanıtıldı

ARM'ın yeni yükseltme teknolojisi NIS tanıtıldı
ASR sisteminin üzerine inşa edilen NSS, temelde AMD'nin FSR4 teknolojisine benzer şekilde çalışıyor ancak doğrudan yapay zekâ çekirdeklerinden güç alıyor. Bu sayede 540p çözünürlükte işlenen görüntüleri yaklaşık 4 milisaniye gibi kısa bir sürede 1080p'ye yükseltebiliyor. ARM'ın açıklamasına göre, GPU üzerindeki iş yükünü %50'ye kadar azaltan sistem, 2026 yılından itibaren ARM GPU’larına entegre edilecek NPU sınıfı hızlandırıcılarla kullanılabilecek.
Bu arada, geliştiriciler için hazırlanan Neural Graphics Development Kit, Unreal Engine eklentisi, Vulkan emülasyonu, profil araçları ve ARM’ın Vulkan için sunduğu makine öğrenimi uzantılarını içeriyor. Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital gibi firmalar NSS üzerinde aktif olarak çalışmaya başladı.
ARM, NSS'nin sadece çözünürlük yükseltme ile sınırlı kalmayacağını, gelecekte çerçeve üretimi gibi ek yapay zekâ destekli teknolojilerle de genişleyeceğini ifade ediyor. Bu sayede mobil cihazlarda daha yüksek kare hızları ve enerji verimliliğini aynı anda görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: