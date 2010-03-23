Opera, Opera Mini'nin AppStore başvurusunu yaptı. Artık top Apple'da

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Ve Opera, iPhone OS için hazırladığı Opera Mini tarayıcısının AppStore'da yayınlanması için Apple'a gönderdiğini açıkladı. Eğer Apple uygulamanın yayınlanmasında kurallara aykırı bir durum tespit etmezse ilk defa Şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilen Opera Mini AppStore aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Opera'dan yapılan açıklamaya göre sunucu taraflı sıkıştırma işlemiyle Opera Mini, internet sayfalarının boyutlarını %90'a kadar sıkıştırarak telefona gönderiyor ve bu sayede kullanıcının çok daha az veri transferi ile daha fazla siteyi gezmelerine imkan veriyor. Opera Mini'nin iPhone OS'in mevcut tarayıcısı Safari'den 6 kat daha hızlı olduğu belirtilen Opera, bu iddiayı doğrulayan bir videoyu da yayınladı;

Açıklamanın yanı sıra internet sayfasına başvuruyu yapmasından bu yana geçen süreyi gösteren bir sayaç yerleştiren Opera, "Sizce Apple, Opera Mini'i ne zaman kabul edecek ?" sorusunu temel alan bir yarışma da düzenliyor. Geçen süreye en yakın tahminde bulunan şanslı kişinin ödülüyse iPhone 3Gs olacak.