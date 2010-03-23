Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera, Opera Mini'nin AppStore başvurusunu yaptı. Artık top Apple'da

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
26
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Opera, Opera Mini'nin AppStore başvurusunu yaptı. Artık top Apple'da
Tam Boyutta Gör

Ve Opera, iPhone OS için hazırladığı Opera Mini tarayıcısının AppStore'da yayınlanması için Apple'a gönderdiğini açıkladı. Eğer Apple uygulamanın yayınlanmasında kurallara aykırı bir durum tespit etmezse ilk defa Şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilen Opera Mini AppStore aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Opera'dan yapılan açıklamaya göre sunucu taraflı sıkıştırma işlemiyle Opera Mini, internet sayfalarının boyutlarını %90'a kadar sıkıştırarak telefona gönderiyor ve bu sayede kullanıcının çok daha az veri transferi ile daha fazla siteyi gezmelerine imkan veriyor. Opera Mini'nin iPhone OS'in mevcut tarayıcısı Safari'den 6 kat daha hızlı olduğu belirtilen Opera, bu iddiayı doğrulayan bir videoyu da yayınladı;

Açıklamanın yanı sıra internet sayfasına başvuruyu yapmasından bu yana geçen süreyi gösteren bir sayaç yerleştiren Opera, "Sizce Apple, Opera Mini'i ne zaman kabul edecek ?" sorusunu temel alan bir yarışma da düzenliyor. Geçen süreye en yakın tahminde bulunan şanslı kişinin ödülüyse iPhone 3Gs olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 9 yıl
operayı sevmedim ya benim 5800 a da yükledim ama , ayar yapılmıyo orası gıcık .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karantina61 9 yıl
Haber için sağolasın dostum. Umarım apple kabul eder hiç olmazsa cydia da yayınlansın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Wifi açıkken durum nedir ? Safari'ye yeniliyor olmasın Wi-Fi'da ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
safari ye rakip olmasını istemez o yüzden kabul etmezler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeryukselnet 9 yıl

DEATH71

safari ye rakip olmasını istemez o yüzden kabul etmezler


Bende öyle düsünüyorum.Videoya göre hiz iyi ama bekleyip görecez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 9 yıl
Opera gibisi var mı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkker 9 yıl
insallah kabul eder apple. bu arada windows un live msn i martta cikiyordu hala ses yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 9 yıl
hız iyi güzelde video boyunca bir kez bile iki parmakla büyütma küçültme yapmadı farkettinizmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ohann 9 yıl
güzel bi haber teşekürler.sayiden videodaki gibiyse çok iyi bi performansı varmış umarım en yakın zamanda apple onaylar.ha bu arada sayaç nerde acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ohann 9 yıl
buldum sayaç ı daha yeni göndermişler 3.30 saat olmuş buyrun : my.opera.com/...
bu arada operanın böyle bişey yapması akıllıca olmuş.apple nekadar etkilenir toplum baskısından bilmem ama belki bi etkisi olur.sonuçta flash gibi eksileride yoktur diye düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schumii 9 yıl
Valla süper bir video olmuş. Hız inanılmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Kabul edilmeyecek. Apple a gore hicbir browser safari webui sini kullanmak zorunda.

Opera'yi Cydia'ya Bekleriz../
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
evet tasarım ve performans iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +18 Johan Elmander +18 caneycaney +15 WB +15 justruth +13 ecs_elite_group +13 javaprof +12 deoks +12 Askaparta +11 khytr89 +10
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, safari ve
2 etiket daha opera opera mini
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim