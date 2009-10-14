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Operation Flashpoint 2: Dragon Rising Artılar ve Eksiler Videosu

9 yıl
128b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Artılar eksiler köşemizin ilk konuğu ile Japonya'nın Shikira adasına gidiyoruz.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Zorlu bir operasyona çıkma vakti geldi. Yoğun taktik öğeleriyle süslenmiş FPS oyunu Operation Flashpoint 2: Dragon Rising artılar eksiler köşemizin ilk konuğu.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Dual Core CPU 2 x 2.4 GHz veya üzeri
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: DirectX 9.0c, Shader 3.0 destekli(GeForce 7900 GT / 256 MB VRAM veya üzeri)
Boş Alan: 8 GB disk alanı


www.bolumsonucanavari.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kpln04 4 yıl
hay sizin fpsnize be
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DH Misafiri 9 yıl
Ya bir büyük sorunda ben 50inc Plazma Ekranda oynuyorum bu oyunu full özelliğinde herşey en üst düzeyde fakat oyunun en büyük eksikliklerinden birtanesi de grafik motorlarının %25 verimli çalışmaması yani 65metre uzakdaki boş bir meydanda duran adamı çok zor fark edebiliyosunuz halbüsen gerçekcilikte insan gözü 115metre mesafedeki bir insanı çok kolay fark edebilir ama oyunda bu unutulmuş... Buna bir çözüm varsa ek yorum ile yardımlarını bekliyorum. Ama bu oyundaki Bazuka kullanırken ki an sanki gerçek savaşta bazuka atıyomus gibi hissettiriyor... Codemasters den daha iyi oyunları daima bekliyorum :)
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CaSsErDoDo 9 yıl

DH Misafiri

Ya bir büyük sorunda ben 50inc Plazma Ekranda oynuyorum bu oyunu full özelliğinde herşey en üst düzeyde fakat oyunun en büyük eksikliklerinden birtanesi de grafik motorlarının %25 verimli çalışmaması yani 65metre uzakdaki boş bir meydanda duran adamı çok zor fark edebiliyosunuz halbüsen gerçekcilikte insan gözü 115metre mesafedeki bir insanı çok kolay fark edebilir ama oyunda bu unutulmuş... Buna bir çözüm varsa ek yorum ile yardımlarını bekliyorum. Ama bu oyundaki Bazuka kullanırken ki an sanki gerçek savaşta bazuka atıyomus gibi hissettiriyor... Codemasters den daha iyi oyunları daima bekliyorum :)

115 metre olayının tek cevabı var:BU BİR OYUN
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DH Misafiri 9 yıl
yaa destroy PLA at defenses.. bu görevi geçemiyorum.. yardım ederseniz sevinirim
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SVSTRGMR 9 yıl
oyunu pek beğenmedim
battlefield serisi dururken gerek yok böyle bir oyuna hem zaten arma yıda beğenmemiştim
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DH Misafiri 9 yıl
selam,
Bu oyunu dört gözle bekleyenlerden biriydim. Büyük bir hevesle oynamaya başladıktan 5 dk sonra sinirlenerek uninstall yapmak zorunda kaldım. MilSim gitmiş yerine arkade gelmiş. Komut yönetimi desen ayrı bir rezillik. MilSim isteyenlere tavsiyem ya OFP ye devam ya da ArmA2..
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Silver_Sky 9 yıl
DH Misafiri

selam,

Bu oyunu dört gözle bekleyenlerden biriydim. Büyük bir hevesle oynamaya başladıktan 5 dk sonra sinirlenerek uninstall yapmak zorunda kaldım. MilSim gitmiş yerine arkade gelmiş. Komut yönetimi desen ayrı bir rezillik. MilSim isteyenlere tavsiyem ya OFP ye devam ya da ArmA2..


Zaten doğru düzgün oyun içi video göstermedikleri için şüphelenmiştim, ilk oyunun kalitesine yaklaşamıyor bile.
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outcast33 9 yıl
Selam.
Oyunun orjinal DVD sini aldım online oynayamıyorum yahuuuuuuuuuu. Baglantı Hatası veriyor sürekli. Online oynayan arkadaşlar lütfen bi bilgi versin :D
Yardımmmmmmmmmmmmmmmmm. Çıldırcam burdaaaaaaaa...
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ıYı 9 yıl
bu oyunda single playerde cobra helikopter kullanımı yokmu.birde konsol versiyonlarında neden map editor yok?
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outcast33 9 yıl
outcast33

Selam.

Oyunun orjinal DVD sini aldım online oynayamıyorum yahuuuuuuuuuu. Baglantı Hatası veriyor sürekli. Online oynayan arkadaşlar lütfen bi bilgi versin :D

Yardımmmmmmmmmmmmmmmmm. Çıldırcam burdaaaaaaaa...


Selam.
Bu mesaj yazalı baya olmuş. O günden bugüne yaptığım araştırmalar ve özellikle By_e'nin düşüncesel anlamda katkısıyla sorunumu halletmiş bulunmaktayım. Sorunum, kullandığım modemin ADSL olmasındanmış. Şu an (21.11.2009 - 00.01) kardeşimin modemini (TTNET in verdiğim AirTies RT102) kullanmaktayım. Bu modem ADSL2+ özellikliktedir.

Bilgilerinize.

Yardım eden, etmeye çalışan herkese teşekkür ederim.

Osman İNAN.
MERSİN
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kuu1x 9 yıl
Teşekkürler yine her zamanki gibi güzel olmuş
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Since1903 9 yıl
Ben bu oyunu genel anlamda beğendim çünkü simülasyon olduğu için bana hitap ediyor.Grafiği ve yapay zekası çok üst düzeyde olmamakla beraber gerçekçilik,taktik varyasyonlarla dolu bi oyun diyebiliriz.Çatışmada herşey sizin elinizde.COD serisiyle karşılaştırmak için söylemiyorum ama (zaten karşılaştırılmaz da) COD gibi heryere dal,temzle çık türünden bi oyun değil.Sabır gerektiriyo.Co-op modunu denemenizi tavsiye ederim.Daha doğrusu COD çıkana kadar oyunu alıp bi tadına bakın derim
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dIsAstEr 9 yıl
Bu oyun niye patladı ya, ben umutluydum. Metacritic puanı çok düşük, peh
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Franco Vinci 9 yıl
bu oyun elime 30 dakika önce geçti hiç te fena değil ancak çok alışamadım niyeyse...PS3 versiyonu
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AtiMX4 9 yıl
codemaster en iyisi araba yarışlarına dvm etsin :D
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AtiMX4 9 yıl
Oyunu 1920x1080'Bütün ayarlar Highde oynamaktayım,fakat oyun çok zevksiz geldi.Özelliklede ateş ederken karşı tarafın askerlerini vuramaıyorum düzgün bir şekilde. Hemen de ölmüyor adamlar :)
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Er.Ralp 9 yıl
düzgün adamlarla multi yapın coop yada ınfiltration boyleydi sanırım :D gayet zevkli arma 2 den iyidir hangi oyunda bug yok (ıı biraz fazla ama burda :D neyse ) bence gayet iyi bf den sonra en çok savaş anında hisettiğim oyun cod serisi de iyi ama orda direk öldür temizle tamam olayı var taktik fps ayrı bi dünya
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