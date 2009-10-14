Operation Flashpoint 2: Dragon Rising Artılar ve Eksiler Videosu

Haber Editörü
Artılar eksiler köşemizin ilk konuğu ile Japonya'nın Shikira adasına gidiyoruz.
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Zorlu bir operasyona çıkma vakti geldi. Yoğun taktik öğeleriyle süslenmiş FPS oyunu Operation Flashpoint 2: Dragon Rising artılar eksiler köşemizin ilk konuğu.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Dual Core CPU 2 x 2.4 GHz veya üzeri
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: DirectX 9.0c, Shader 3.0 destekli(GeForce 7900 GT / 256 MB VRAM veya üzeri)
Boş Alan: 8 GB disk alanı
www.bolumsonucanavari.com Paylaş Tweetle
115 metre olayının tek cevabı var:BU BİR OYUN
battlefield serisi dururken gerek yok böyle bir oyuna hem zaten arma yıda beğenmemiştim
Bu oyunu dört gözle bekleyenlerden biriydim. Büyük bir hevesle oynamaya başladıktan 5 dk sonra sinirlenerek uninstall yapmak zorunda kaldım. MilSim gitmiş yerine arkade gelmiş. Komut yönetimi desen ayrı bir rezillik. MilSim isteyenlere tavsiyem ya OFP ye devam ya da ArmA2..
Zaten doğru düzgün oyun içi video göstermedikleri için şüphelenmiştim, ilk oyunun kalitesine yaklaşamıyor bile.
Oyunun orjinal DVD sini aldım online oynayamıyorum yahuuuuuuuuuu. Baglantı Hatası veriyor sürekli. Online oynayan arkadaşlar lütfen bi bilgi versin :D
Yardımmmmmmmmmmmmmmmmm. Çıldırcam burdaaaaaaaa...
Selam.
Bu mesaj yazalı baya olmuş. O günden bugüne yaptığım araştırmalar ve özellikle By_e'nin düşüncesel anlamda katkısıyla sorunumu halletmiş bulunmaktayım. Sorunum, kullandığım modemin ADSL olmasındanmış. Şu an (21.11.2009 - 00.01) kardeşimin modemini (TTNET in verdiğim AirTies RT102) kullanmaktayım. Bu modem ADSL2+ özellikliktedir.
Bilgilerinize.
Yardım eden, etmeye çalışan herkese teşekkür ederim.
Osman İNAN.
MERSİN