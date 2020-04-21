Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil

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Çinli teknoloji devi Oppo yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Oppo A52 olarak adlandırılan cihaz dörtlü arka kamera sistemi, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti ve 5.000 mAh batarya ile geliyor.

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Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu

Akıllı telefonun ön panelinde Full HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.5 inç LCD ekrana yer verilmiş. Cihazdaki ekranın sol üst köşesinde ise 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan küçük bir delik bulunuyor.

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Stereo hoparlörle donatılan Oppo A52'nin parmak izi tarayıcısı yan tarafta. Akıllı telefonun dörtlü arka kamera modülü 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

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Fiyatı da açıklandı

Gücünü Snapdragon 665 platformundan alan cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca hafızasını microSD kart yuvası sayesinde 256 GB'a kadar genişletmek mümkün.

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Akıllı telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleniyor. Bununla birlikte kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7 yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Siyah ve mavi renk seçenekleri olan Oppo A52'in fiyat etiketi 225 dolar.

https://www.gsmarena.com/oppo_a52_brings_snapdragon_665_soc_quad_cameras_and_5000_mah_battery-news-42761.php

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