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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil

    Oppo yeni orta sınıf telefonunu resmen duyurdu. Snapdragon 665 yonga setiyle donatılan Oppo A52 dörtlü arka kamera sistemi ve 5.000 mAh batarya ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil
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    Çinli teknoloji devi Oppo yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Oppo A52 olarak adlandırılan cihaz dörtlü arka kamera sistemi, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti ve 5.000 mAh batarya ile geliyor.

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    Akıllı telefonun ön panelinde Full HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.5 inç LCD ekrana yer verilmiş. Cihazdaki ekranın sol üst köşesinde ise 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan küçük bir delik bulunuyor.

    Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil
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    Stereo hoparlörle donatılan Oppo A52'nin parmak izi tarayıcısı yan tarafta. Akıllı telefonun dörtlü arka kamera modülü 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

    Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil
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    Fiyatı da açıklandı

    Gücünü Snapdragon 665 platformundan alan cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca hafızasını microSD kart yuvası sayesinde 256 GB'a kadar genişletmek mümkün.

    Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil
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    Akıllı telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleniyor. Bununla birlikte kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7 yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Siyah ve mavi renk seçenekleri olan Oppo A52'in fiyat etiketi 225 dolar.



    https://www.gsmarena.com/oppo_a52_brings_snapdragon_665_soc_quad_cameras_and_5000_mah_battery-news-42761.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtüöz (Onur Aksel Büyükkan) 2 dk.
    Amoled koysanız olmuyor sanki.
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